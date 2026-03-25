Meteorologové upřesnili předpověď počasí na duben: Velikonoce budou bod zlomu
25. 3. 2026 – 5:45 | Magazín | BS
Meteorologové z ČHMÚ nabídli předpověď počasí na nadcházející měsíc. Počátkem dubna lze očekávat ostrý zlom.
Momentálně se ještě můžeme těšit jarními teplotami, brzy ale přijde avizovaný zlom, studená fronta a ochlazení, které dokonce může přinést návrat sněhové pokrývky. A to nejen na horách, ale i ve středních polohách.
V chladnějším duchu se pak ponese celý konec března i začátek dubna. Jak pak bude vypadat zbytek měsíce, zveřejnili odborníci v nové předpovědi.
První polovina bude spíš chladnější a ve vyšších polohách se opět může objevovat sníh: „První dva týdny budou teplotně průměrné až lehce podprůměrné s minimálními teplotami kolem 1 °C a maximálními kolem 12 °C. V prvních dvou týdnech se objeví sněhové srážky od vyšších, přechodně i od středních poloh,“ píšou odborníci.
Okolo Velikonoc ale přijde zvrat a na Velikonoční pondělí, tedy 6. dubna, se začne oteplovat a trend bude pokračovat i nadále: „Pravděpodobně nejteplejším bude poslední týden období, kdy se budou minimální noční teploty pohybovat kolem 5 °C a nejvyšší denní kolem 16 °C,“ doplnili meteorologové.
Nejvíce pršet by mělo také na konci března a na začátku dubna. Zbytek období bude srážkově průměrný: „Období jako celek očekáváme srážkově nadprůměrné až průměrné. Průměrný úhrn v jednotlivých týdnech bude pravděpodobně kolem 10 mm, ale v prvním týdnu to bude až kolem 20 mm,“ dodává ČHMÚ.