Kočka, nebo pes? Psychologové mají jasno, koho byste si měli pořídit právě vy
3. 2. 2026 – 16:07 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Pořízení domácího mazlíčka patří k jedněm z nejradostnějších životních rozhodnutí. Často je to impuls lásky, touhy po společnosti nebo touha vyplnit dny smysluplnou péčí. Ale když se podíváme na vědecké poznatky a psychologii, nejde jen o „koho si vyberete“, ale i o to, jaký vztah vám zvíře může nabídnout a jak to ovlivní vaše psychické zdraví.
Možná si myslíte, že výběr mazlíčka je otázkou sympatií. Někdo miluje psy, jiný nedá dopustit na kočky. Jenže psychologie má pro vás nepříjemnou zprávu: volba mezi kočkou a psem o vás často vypovídá víc než osobnostní testy. Nejde jen o to, kdo se vám líbí. Jde o to, jak zvládáte stres, samotu, vztahy i každodenní chaos. A právě proto psychologové říkají, že špatně zvolený mazlíček vás může dlouhodobě vyčerpávat – zatímco ten správný vás naopak drží psychicky nad vodou.
Pes – nejlepší přítel s přímým dopadem na sociální život
Psy si lidé nejčastěji spojují s věrností, aktivitou a silným vztahem „smečky“. Jejich potřeba interakce s vámi a s ostatními lidmi má přímý vliv na vaši psychiku:
- Studie ukazují, že vlastnictví psa je spojeno s lepším duševním zdravím, protože psi nutí své majitele ven a do kontaktů s jinými lidmi — a to je důležitý faktor při snižování pocitu izolace.
- Nespočet studií potvrzuje, že kontakt s domácím mazlíčkem může snížit hladinu stresových hormonů a zlepšit emocionální stav — zejména díky fyzické aktivitě, pohlazení a sociální podpoře, kterou zvíře poskytuje.
- Nové výzkumy dokonce naznačují, že vlastnictví psa či kočky může zpomalit kognitivní úpadek u starších dospělých, přičemž psi mohou mít trochu širší ochranný efekt díky kombinaci fyzické aktivity a interakce s prostředím.
Pes tedy není jen „kamarád“, ale často i prostředek sociálního propojení a každodenní aktivity, což může být z psychologického hlediska prospěšné, pokud toužíte po více pohybu nebo kontaktu s okolím.
Kočka – samostatný společník pro vnímavé povahy
Kočky bývají spojovány s klidným temperamentem, nezávislostí a jemným emocionálním propojením:
- Výzkumy naznačují, že majitelé koček mohou profitovat emocionálně od rutiny a emocionálního zajištění, které kočky poskytují, zejména lidem s úzkostí nebo introvertními sklony.
- Studie také zjistily, že vztah mezi lidmi a kočkami je často méně náročný z hlediska péče než u psů, což může být výhodné pro ty, kteří hledají selský, neinvazivní kontakt.
- Některé výzkumy navíc ukazují, že vnímání a emocionální blízkost s kočkami může snížit izolaci a nabízet stabilní sociální podporu, i když jiným způsobem než u psů.
Kočka tedy může být ideálním partnerem pro někoho, kdo ocení klid, samostatnost a jemné emocionální spojení bez potřeby stálé fyzické aktivity.
Takže pes nebo kočka — koho byste měli mít podle vaší povahy?
Podle temperamentů se výběr mazlíčka často trefí překvapivě přesně. Sangvinik, plný energie a nápadů, si rozumí se psem – potřebuje pohyb, podněty a parťáka, který ho bez váhání vytáhne ven a bude nadšený z každého dne.
Flegmatik naopak ocení kočku. Nevyžaduje neustálou pozornost, respektuje klid a umí být přítomná, aniž by cokoliv tlačila. Ideální kombinace pro ty, kteří mají rádi pohodu a vlastní tempo.
Melancholik hledá spíš tiché souznění než akci. Kočka mu nabídne jemnou blízkost bez nároků, případně si dobře porozumí i s klidnějším psem, který umí vycítit náladu a být oporou bez hluku.
A pak je tu cholerik – silná osobnost s potřebou kontroly. Pro něj může být mazlíček paradoxně lekcí trpělivosti. Pes ho učí zpomalit a reagovat, ne rozkazovat. Kočka mu zase bez milosti nastaví hranice. A právě v tom může být její největší přínos.