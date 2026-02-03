Dnes je úterý 3. února 2026., Svátek má Blažej
Počasí dnes 1°C Zataženo

Kočka, nebo pes? Psychologové mají jasno, koho byste si měli pořídit právě vy

3. 2. 2026 – 16:07 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Kočka, nebo pes? Psychologové mají jasno, koho byste si měli pořídit právě vy
zdroj: ChatGPT
Sledovat v Google Zprávách

Pořízení domácího mazlíčka patří k jedněm z nejradostnějších životních rozhodnutí. Často je to impuls lásky, touhy po společnosti nebo touha vyplnit dny smysluplnou péčí. Ale když se podíváme na vědecké poznatky a psychologii, nejde jen o „koho si vyberete“, ale i o to, jaký vztah vám zvíře může nabídnout a jak to ovlivní vaše psychické zdraví.

Možná si myslíte, že výběr mazlíčka je otázkou sympatií. Někdo miluje psy, jiný nedá dopustit na kočky. Jenže psychologie má pro vás nepříjemnou zprávu: volba mezi kočkou a psem o vás často vypovídá víc než osobnostní testy. Nejde jen o to, kdo se vám líbí. Jde o to, jak zvládáte stres, samotu, vztahy i každodenní chaos. A právě proto psychologové říkají, že špatně zvolený mazlíček vás může dlouhodobě vyčerpávat – zatímco ten správný vás naopak drží psychicky nad vodou.

portrait-beautiful-brown-white-domestic-australian-shepherd-dog-posing-nature-sunset zdroj: Freepik.com

Pes – nejlepší přítel s přímým dopadem na sociální život

Psy si lidé nejčastěji spojují s věrností, aktivitou a silným vztahem „smečky“. Jejich potřeba interakce s vámi a s ostatními lidmi má přímý vliv na vaši psychiku:

  • Studie ukazují, že vlastnictví psa je spojeno s lepším duševním zdravím, protože psi nutí své majitele ven a do kontaktů s jinými lidmi — a to je důležitý faktor při snižování pocitu izolace.
  • Nespočet studií potvrzuje, že kontakt s domácím mazlíčkem může snížit hladinu stresových hormonů a zlepšit emocionální stav — zejména díky fyzické aktivitě, pohlazení a sociální podpoře, kterou zvíře poskytuje.
  • Nové výzkumy dokonce naznačují, že vlastnictví psa či kočky může zpomalit kognitivní úpadek u starších dospělých, přičemž psi mohou mít trochu širší ochranný efekt díky kombinaci fyzické aktivity a interakce s prostředím.
ChatGPT Image 29. 1. 2026 11_43_40
Magazín
Tahle chyba z vás udělá na fotkách unaveného člověka. A make-up to nezachrání, tvrdí profesionální vizážista

Pes tedy není jen „kamarád“, ale často i prostředek sociálního propojení a každodenní aktivity,  což může být z psychologického hlediska prospěšné, pokud toužíte po více pohybu nebo kontaktu s okolím.

beautiful-pale-blue-eyes-cream-gray-cat zdroj: Freepik.com

Kočka – samostatný společník pro vnímavé povahy

Kočky bývají spojovány s klidným temperamentem, nezávislostí a jemným emocionálním propojením:

  • Výzkumy naznačují, že majitelé koček mohou profitovat emocionálně od rutiny a emocionálního zajištění, které kočky poskytují, zejména lidem s úzkostí nebo introvertními sklony.
  • Studie také zjistily, že vztah mezi lidmi a kočkami je často méně náročný z hlediska péče než u psů, což může být výhodné pro ty, kteří hledají selský, neinvazivní kontakt.
  • Některé výzkumy navíc ukazují, že vnímání a emocionální blízkost s kočkami může snížit izolaci a nabízet stabilní sociální podporu, i když jiným způsobem než u psů.

Kočka tedy může být ideálním partnerem pro někoho, kdo ocení klid, samostatnost a jemné emocionální spojení bez potřeby stálé fyzické aktivity.

ChatGPT Image 3. 2. 2026 15_50_38 zdroj: ChatGPT

Takže pes nebo kočka — koho byste měli mít podle vaší povahy?

Podle temperamentů se výběr mazlíčka často trefí překvapivě přesně. Sangvinik, plný energie a nápadů, si rozumí se psem – potřebuje pohyb, podněty a parťáka, který ho bez váhání vytáhne ven a bude nadšený z každého dne.

Flegmatik naopak ocení kočku. Nevyžaduje neustálou pozornost, respektuje klid a umí být přítomná, aniž by cokoliv tlačila. Ideální kombinace pro ty, kteří mají rádi pohodu a vlastní tempo. 

ChatGPT Image 3. 2. 2026 13_00_38
Magazín
Jak odhalit lež během pár minut? Zapomeňte na oči, pravda se ukáže jinde

Melancholik hledá spíš tiché souznění než akci. Kočka mu nabídne jemnou blízkost bez nároků, případně si dobře porozumí i s klidnějším psem, který umí vycítit náladu a být oporou bez hluku.

A pak je tu cholerik – silná osobnost s potřebou kontroly. Pro něj může být mazlíček paradoxně lekcí trpělivosti. Pes ho učí zpomalit a reagovat, ne rozkazovat. Kočka mu zase bez milosti nastaví hranice. A právě v tom může být její největší přínos.

Tagy:
pes Kočka rysy lidská povaha povahové rysy
Zdroje:
verywellhealth.com, verywellmind.com, people.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Pastrňák přiletí do dějiště OH dříve, než se čekalo, chystá se i na zahájení

Následující článek

Kubovo hnutí se chce povznést nad tradiční spory a posouvat Česko

Nejnovější články