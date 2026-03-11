Tichý rozchod: Co dělat, když spolu pár zůstává, ale vztah už skončil
11. 3. 2026 – 8:30 | Magazín | BS
Není každý den posvícení a nějakou tou krizí si projde snad každý vztah. Někdy je ale ticho daleko horší než křik a hlasité hádky.
Vztah nemusí končit velkou pompézní hádkou, při které létají z oken kufry s oblečením takříkajíc po italsku. Nemusí končit ani zradou. Nemusí existovat den, na který si lze ukázat a říct: "Tady se to všechno pokazilo."
Může končit potichu a nenápadně. A nejedná se o žádné okrajové téma, podle statistik ČSÚ máme v Česku pořád rozvodovost okolo 40 %, vztahy tudíž končí dnes a denně.
Vzorec přitom bývá často docela podobný. Pár a domácnost se dostane do vztahu, kdy už funguje spíš vedle sebe než doopravdy spolu. Moc spolu nemluví ani se nehádají a všechno se vlastně zdá být celkem v pořádku. Jenže ticho a mír jsou dvě úplně jiné věci.
V iluzi partnerského soužití pak pár drží vlastně už jen vnější vlivy. Třeba děti, péče o rodiče, společné bydlení nebo prostě jen strach ze samoty a ztráty jistot. Dva pak zůstávají spolu vlastně tak nějak z povinnosti a kvůli vnějším tlakům, což popisují i psychologické studie.
Jakmile si uvědomíte, že vztah jako takový už vyhasl a probíhá tichý rozchod, další krok by měl být jasný. Promluvit si o věci a jasně ji pojmenovat. Přestat s pohodlným "všechno je v pořádku" a zkusit daleko méně příjemné "zdá se mi, že spolu fungujeme, ale nejsme".
A pak už je to ve hvězdách. Respektive nezáleží tak úplně jen na vás. Pokud se druhý partner stáhne, bude reagovat opovržlivě či se prostě o ničem nebude chtít bavit, vztah bude s největší pravděpodobností odsouzen k záhubě. Pak není potřeba smutnit: Není, co být nemělo.
Na druhou stranu, pokud k tomu bude vůle obou, lze tichý rozchod pořád ještě otočit. Konečně pojmenovat plíživý, skrytý problém, vytáhnout ho na světlo denní, zakroutit mu krkem a společně vyrazit ke změně a nové kapitole společného života.