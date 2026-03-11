Konečně návrat do formy? Dorazila nová česká komedie a diváci jsou nadšení
11. 3. 2026 – 8:00 | Magazín | Jana Strážníková
Od premiér těch opravdu dobrých českých komedií uplynula kolikrát už celá desetiletí. Občas se ale objeví snímek, který připomene, že tenhle žánr naši filmaři pořád ještě umí velmi dobře.
Staré české komediální klasiky už si pomalu začínají své označení opravdu zasloužit: Celé řadě z nich už táhne pomalu na seniorský věk. Čas od času se ale čeští filmaři připomenou i v novém snímku, který stojí za pozornost.
Řeč je o úplné novince: Rodinná komedie Nečekané léto dorazila do kin teprve na konci února. A vypadá to, že název snímku tentokrát sedí, protože reakce se zatím jeví jako nečekaně pozitivní.
Diváci se na sociálních sítích povětšinou shodují, že čekali nenáročnou komedii, která vyplní čas, neurazí, nenadchne. A místo toho je příjemně překvapil trochu lyrický, dojemný a uvěřitelný příběh plný vřelých vztahů (nejen) protagonistů, které ztvárnili Jordan Haj a Barbora Poláková, i lehkého vtipu.
Komedie je tentokrát spíše situační, nenucená a pomalejší, nepříliš dramatické tempo příběhu o létě stráveném v kempu u Svatojánských proudů na Vltavě nemusí sednout úplně každému. Kdo chce akci a napětí, ať jde o dům dál – Nečekané léto je totiž jak talíř voňavé polévky. Má prostě zahřát na duši, to je celá jeho pointa.
Absenci silnějšího tahu na branku filmu nakonec vyčítají i někteří kritici: „Nečekané léto je rodinnou komedií, která sází na sympatické obsazení a atraktivní prostředí. Chybí jí však výraznější dějová linka, která by příběh posunula dál a udržela tempo po celou dobu,“ soudí například recenze na cervenykoberec.cz.
„Snímek plyne dost líným tempem, jeho hlavní náplní je ostatně pohodový pobyt v kempu. Důležitou roli v něm hraje okolní příroda, jež působí meditativně, a práce se světlem zachycující různé odstíny různých denních dob,“ potvrzuje recenze na Kinoboxu.
Diváci na ČSFD jsou prozatím názorově spíš rozpolcení. Uživatelské hodnocení osciluje kolem 60 %, ale komentáře v diskuzích vyznívají spíše pozitivně a mininálně část publika si tedy nenáročné tempo nové komedie jaksepatří užila.