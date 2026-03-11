Dnes je středa 11. března 2026., Svátek má Anděla
Svůdná vítězka Peče celé země: "Urážely mě především ženy nad 60"

11. 3. 2026 – 9:00 | Magazín | BS

Svůdná vítězka Peče celé země: "Urážely mě především ženy nad 60"
zdroj: ČT
Talentovaná vítězka oblíbené soutěže promluvila o tom, jaké se jí dostalo podpory od fanoušků a přiznala, že ne každou zprávu by si úplně nechala zarámovat a vystavit.

Čtvrtá řada populární kulinářské soutěže Peče celá země je za námi a po finále mohla na znamení vítězství zvednout ruce sympatická 29letá Eliška Hlaváčová.

Porotu svým umem okouzlila bez problémů, sama ale přiznává, že cestu do srdce některých fanoušků hledala i tak jen s obtížemi.

Jed prý přicházel především od starších dam: „Pravidelně mě hejtily ženy nad šedesát let, byla jich asi pětice, ale tři to dělaly pravidelně. Posílaly mi negativní zprávy už od prvního dílu. Ale snažila jsem se to přecházet. S tím nic neuděláte, někteří lidé jsou prostě takoví,“ postěžovala si pro Aha!.

Rovněž šlo slyšet komentáře o tom, že Elišce porotci nadržují a že její vítězství není fér a podobně.

Slzy nad jedovatou slinou od zlých jazyků může nicméně sexy pekařka usušit pořádným štosem bankovek – za první místo v soutěži vyhrála sto tisíc korun a poukaz na spotřebiče ETA ve stejné hodnotě. 

Eliška si z peněz nicméně ubrousky dělat nebude, má docela jiné plány – chce si pořídit kachlová kamna:  „A budou královsky modrá!“ těší se.

Nutno také doplnit, že komentáře od fanoušků rozhodně nebyly jen negativní, právě naopak, těch pochvalných také dostávala obrovské množství. Ale kritika vždycky zabolí o něco víc.

