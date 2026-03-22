Tankujte levněji! Tyto chyby vás stojí stovky korun
22. 3. 2026 – 15:47 | Zpravodajství | Jana Szkrobiszová
Ceny benzínu a nafty kolísají podle toho, co se právě děje ve světě. Stačí konflikt, oslabení koruny nebo panika na trzích a litr může během pár dní zdražit o několik korun. Co když ale existují jednoduché fígle, jak ušetřit i v době krize?
A právě v takové chvíli se pozná, kdo tankuje s rozumem – a kdo zbytečně vyhazuje peníze.
Rozdíly, které vás budou bolet (a pumpy těšit)
Možná si říkáte, že „pár korun sem, pár korun tam“ nehraje roli.
Realita je mnohem bolestivější, když začnete počítat?
Rozdíly mezi pumpami v Česku klidně dosahují až 6–7 Kč na litr. Plná nádrž = úspora klidně 200–300 Kč
A teď si představte, že takhle tankujete celý rok. Ta částka by bez problému vystačila na wellness víkend s rodinou.
Největší chyba: „Vezmu to po cestě“
Dálnice. Hlavní tah. První pumpa.
Gratulujeme – právě jste zaplatili:nejvyšší cenu v okolípohodlnostní přirážkua trochu i vlastní lenost
Například rozdíl mezi dálniční pumpou a levnější lokalitou může být i několik korun na litr .
Kde tankovat nejlevněji (a proč to funguje)
Okraje měst a menší okresy
Nejnižší ceny se pravidelně objevují mimo velká centra – třeba na Kutnohorsku nebo Jesenicku .
Méně tranzitu = větší boj o zákazníka
„Levné“ pumpy bez zvučného jména
Ano, přesně ty, které nevypadají jako designový showroom.
Například známé stanice typu Tank ONO dlouhodobě patří k nejlevnějším
Ironie? V žádném případě!Palivo často pochází ze stejných zdrojů jako u dražších značek.
Pohraničí nebo menší regiony
Rozdíly mezi regiony jsou extrémní.
V některých oblastech stojí litr i o několik korun méně než jinde
A někdy se doopravdy vyplatí jet i pár kilometrů navíc.
Kdy tankovat: čas je důležitý víc než si myslíte
Ceny se mění i během dne a týdne.
Rychlé zdražení může přijít klidně ze dne na denKrize (např. geopolitika) ceny rozhýbe během hodin
A ne, není náhoda, že:
- před víkendem bývá dráž
- při panice ceny skáčou nejvíc
Tajná zbraň? Máte ji schovanou v mobilu
Ano, vážně.
Google Maps nebo specializované aplikace ukážou ceny v okolí v reálném čase
A najednou zjistíte:
- o 2 km dál je o 3 Kč levněji
- a vy jste právě ušetřili víc než za kávu
Tvrdá pravda na závěr (trochu bolí)
V době krize se neplatí jen za benzín.
Platí se za:
- nepozornost
- pohodlnost
- a „to je jedno“ přístup
A přesně na tom pumpy vydělávají nejvíc.