Tankujte levněji! Tyto chyby vás stojí stovky korun

22. 3. 2026 – 15:47 | Zpravodajství | Jana Szkrobiszová

zdroj: Freepik
Ceny benzínu a nafty kolísají podle toho, co se právě děje ve světě. Stačí konflikt, oslabení koruny nebo panika na trzích a litr může během pár dní zdražit o několik korun. Co když ale existují jednoduché fígle, jak ušetřit i v době krize?

A právě v takové chvíli se pozná, kdo tankuje s rozumem – a kdo zbytečně vyhazuje peníze.

profimedia-1084106085
Rozdíly, které vás budou bolet (a pumpy těšit)

Možná si říkáte, že „pár korun sem, pár korun tam“ nehraje roli.

Realita je mnohem bolestivější, když začnete počítat?

Rozdíly mezi pumpami v Česku klidně dosahují až 6–7 Kč na litr. Plná nádrž = úspora klidně 200–300 Kč

A teď si představte, že takhle tankujete celý rok. Ta částka by bez problému vystačila na wellness víkend s rodinou.

portrait-teenager-suffering-from-hangover
Největší chyba: „Vezmu to po cestě“

Dálnice. Hlavní tah. První pumpa.

Gratulujeme – právě jste zaplatili:nejvyšší cenu v okolípohodlnostní přirážkua trochu i vlastní lenost

Například rozdíl mezi dálniční pumpou a levnější lokalitou může být i několik korun na litr .

woman-feet-standing-weight-scale-wooden-background
Kde tankovat nejlevněji (a proč to funguje)

Okraje měst a menší okresy

Nejnižší ceny se pravidelně objevují mimo velká centra – třeba na Kutnohorsku nebo Jesenicku .

Méně tranzitu = větší boj o zákazníka 

„Levné“ pumpy bez zvučného jména

Ano, přesně ty, které nevypadají jako designový showroom.

Například známé stanice typu Tank ONO dlouhodobě patří k nejlevnějším

Ironie? V žádném případě!Palivo často pochází ze stejných zdrojů jako u dražších značek.

portrait-non-traditional-family-with-single-mother
Pohraničí nebo menší regiony

Rozdíly mezi regiony jsou extrémní.

V některých oblastech stojí litr i o několik korun méně než jinde

A někdy se doopravdy vyplatí jet i pár kilometrů navíc.

business-conflict-two-young-men-formalwear-arguing-gesturing-while-sitting-table
Kdy tankovat: čas je důležitý víc než si myslíte

Ceny se mění i během dne a týdne.

Rychlé zdražení může přijít klidně ze dne na denKrize (např. geopolitika) ceny rozhýbe během hodin

A ne, není náhoda, že:

  • před víkendem bývá dráž
  • při panice ceny skáčou nejvíc
ChatGPT Image 16. 3. 2026 13_37_55
Tajná zbraň? Máte ji schovanou v mobilu

Ano, vážně.

Google Maps nebo specializované aplikace ukážou ceny v okolí v reálném čase

A najednou zjistíte:

  • o 2 km dál je o 3 Kč levněji
  • a vy jste  právě ušetřili víc než za kávu
white-gold-theme-interior-modern-minimalism-photo-realism-neww-style-3d-paints-doodle-illustration-deep-view-high-results-4k-hd
Tvrdá pravda na závěr (trochu bolí)

V době krize se neplatí jen za benzín.

Platí se za:

  • nepozornost
  • pohodlnost
  • a „to je jedno“ přístup

A přesně na tom pumpy vydělávají nejvíc.

Zdroje:
Novinky.cz, garaz.cz, Moravskoslezský deník
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

