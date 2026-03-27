Zemřela nejstarší modelka světa: Daphne Selfe změnila ideál krásy
27. 3. 2026 – 9:56 | Zpravodajství | Alex Vávra
Z modelky, která měla dávno zmizet ze scény, se stala legenda, jež přepsala pravidla krásy i věku. Daphne Selfe zemřela ve 97 letech, ale její neuvěřitelný comeback po sedmdesátce a životní energie z ní udělaly ikonu, na kterou módní svět jen tak nezapomene.
Módní svět zasáhla smutná zpráva, která ale zároveň připomíná jeden z nejneuvěřitelnějších životních příběhů, jaké kdy tento obor napsal. Daphne Selfe, žena, která přepsala pravidla krásy i věku, zemřela ve věku 97 let. Nešlo však jen o modelku — byla symbolem odvahy, přirozenosti a důkazu, že skutečný styl nemá datum expirace.
Narodila se v Londýně v roce 1928 a její cesta ke slávě nezačala na přehlídkových molech, ale v obyčejném obchodním domě John Lewis. Právě tam si jí všiml módní skaut, který jí změnil život. Výhra v soutěži o titulní stranu místního časopisu odstartovala kariéru, která se nakonec protáhla přes sedm dekád. Jenže její příběh nebyl pohádkou bez přerušení.
V roce 1954 se provdala za Jima Smitha a dala modeling na vedlejší kolej. Věnovala se rodině, vychovala tři děti a žila relativně klidný život v Hertfordshire. Přesto úplně nezmizela — objevovala se v reklamách, spolupracovala se sochařkou Barbara Hepworth a mihla se i ve filmech o Jamesi Bondovi. Nikdo tehdy netušil, že to největší ji teprve čeká.
Comeback, který šokoval svět módy
Osud zasáhl v roce 1997, kdy její manžel zemřel. Zatímco mnozí by v té chvíli uzavřeli jednu životní kapitolu, Daphne otevřela úplně novou — a to s nečekanou razancí. Ve svých 70 letech se vrátila na scénu a její návrat začal na London Fashion Week pro značku Red or Dead. To, co mělo být jen rozptýlením, se během krátké doby proměnilo v triumfální návrat, o kterém se začalo mluvit po celém světě.
Během jediného roku podepsala smlouvu s prestižní agenturou Models 1 a začala spolupracovat s těmi největšími jmény módního průmyslu. Objevila se v kampaních pro Dolce & Gabbana, Nivea, Gap nebo Primark a před objektivem ji měl legendární fotograf Mario Testino. Z ženy, která kdysi modeling opustila kvůli rodině, se stala globální inspirace.
Její tajemství? Odvaha být sama sebou. Zatímco jiné ženy skrývaly věk a barvily vlasy, Daphne šla opačnou cestou. Přijala šediny, vrásky i přirozenost — a právě to z ní udělalo ikonickou tvář takzvané greynaissance, trendu oslavujícího krásu zralých žen. Módní průmysl, který dlouho uctíval mládí, se díky ní začal dívat jinak.
Životní styl, který jí dal náskok před časem
Daphne nebyla jen tváří kampaní, ale i důkazem, že krása začíná zevnitř. Celý život dbala na pohyb — od mládí cvičila jógu, později se věnovala baletu a pilates. Zdůrazňovala, že modeling není jen o vzhledu, ale i o disciplíně a fyzické kondici.
Její přístup ke kráse byl překvapivě jednoduchý. Žádné extrémy, žádné složité rituály. Základ tvořila pravidelná péče o pleť, odlíčení před spaním a obyčejný krém Nivea. K tomu přidávala zdravou stravu plnou zeleniny — a občas si dopřála i sklenku šampaňského, ideálně při oslavách. Vedle vlastní kariéry chtěla pomáhat i ostatním. Založila vlastní akademii, kde učila ženy všech věkových kategorií, že sebevědomí a zkušenosti mají v módě své místo. Povzbuzovala je, aby se nebály začít znovu — a sama byla živým důkazem, že to funguje.
Ani ve vysokém věku neztrácela energii. Účastnila se společenských akcí, včetně Royal Variety Performance, a udržovala blízké vztahy se svými dětmi i vnoučaty. Ještě v roce 2025 se objevila na prestižní akci Royal Ascot, čímž symbolicky uzavřela svou kariéru ve velkém stylu.
Daphne Selfe odešla tiše, ale její příběh bude rezonovat ještě dlouho. Nebyla jen modelkou — byla revolucí. Ukázala světu, že krása nemá věkovou hranici a že druhé šance mohou být ještě silnější než první. A právě proto na ni módní svět jen tak nezapomene.