Jméno, které 63 let nikdo nepoužil, je najednou zase v oblibě. Může za to populární seriál?
27. 3. 2026 – 9:45 | Magazín | Jana Strážníková
Obrovská propast v ročnících narození nemusí být jen tak: Rodiče se mohli inspirovat hlavním hrdinou oblíbeného seriálu.
Ještě před několika lety jste jméno Kilian prakticky vůbec nemohli v Česku zaslechnout, dneska už občas zazní. A jedná se o až podivuhodný nárůst popularity v posledních letech: Průměrný věk našich Kilianů je totiž 15 let.
V záznamech je navíc jasně vidět obrovská propast: Nejstarší Kilian se narodil v roce 1937, pak předlouhých 63 let vůbec žádný, a pak najednou, od roku 2000, každý rok alespoň jeden. Dnes jich tak máme celkem 16.
Varianta s dlouhým písmenem, Kilián, je o něco běžnější: Najdeme celkem 119 nositelů, tentokrát ale ještě mladších: Věkový průměr Kiliánů činí radostných 11 let, což hovoří jasně: Jedná se o velmi nový trend.
Jméno je staroirského původu a názory o přesném významu se liší: Někteří odborníci tvrdí, že pochází ze staré gaelštiny a slova ceall, což znamená kostel. Jiní zase hledají původ jako zdrobnělinu jména Ceallach, které znamená "válka" či "rozepře". A najdou se i vysvětlivky, které za původem hledají kombinaci slov ceall a ceann, což by pak znamenalo "jasná mysl".
Možná nejznámějším historickým nositelem byl svatý Kilián, irský misionář a biskup ze sedmého století, který se vydal šířit víru mezi pohanské Germány, což ho nakonec stálo život. Dnešní oblibu Kiliánů ale mnohem pravděpodobněji inspirovaly dvě jiné o poznání modernější figury.
Zaprvé je řeč samozřejmě o Cillianu Murphym (ano, jeho jméno se čte tvrdě, "Kilian"), jedinečném herci, který získal Oscara za hlavní roli ve filmu Oppenheimer a neobyčejnou popularitu mu přinesla také jeho role gangstera Thomase Shelbyho v seriálu Gangy z Birminghamu (Peaky Blinders).
A pozor, jeho vliv je opravdu obrovský, a to nejen v Česku: Nárůst popularity jména Kilian v některé z možných variant lze spolu s Murphyho vzestupem ke slávě sledovat ve spoustě zemí.
Například ve Velké Británii poskočila obliba jména Cillian do pěti let od premiéry Gangů z Birminghamu o neuvěřitelných 295 míst, píše The Guardian. V Murphyho rodném Irsku vystřelilo jméno z 203. místa až na 4. pozici. A podobným stylem stoupá i ve Spojených státech.
A zapomenout nesmíme ani na Kyliana Mbappého, světového fotbalistu, který zase zpopularizoval francouzskou variantu jména.
Ať už ale dnešní Kiliany inspiroval kdokoliv, faktem zůstává, že Kilian je silné, mezinárodně srozumitelné jméno s prastarými kořeny a oporou v evropské historii. Je moc dobře, že jich dnes zase vídáme víc.