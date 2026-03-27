Obrovsky praktický pomocník každého kutila: V Actionu momentálně za 139,90
27. 3. 2026 – 7:34 | Magazín | BS
Nesmírně praktická věcička, která promění entropický chaos domácích projektů v jasně nalajnované, perfektně uhlazené a skvěle probíhající výkony.
Snad každý, kdo se občas pustí do nějakého domácího projektu, ať už se jedná třeba o skládání záhonů, budování poliček, instalaci nábytku či jakékoliv další práce, která je okolo domu potřeba obstarat, musí dobře znát chaos, který vzniká, když člověk nemá po ruce všechno, co by potřeboval.
Člověk si vezme šroubky k levé straně stolu, ale vrtačka zůstala napravo. Dva kroky navíc. Pak se vrátí, ale šroubky zůstaly vlevo. Další dva kroky, které nebyly potřeba. A kde jsou proboha ty hmoždinky, vždyť je teď měl v ruce! Díra je potřeba předvrtat, jenže čtyřka do dřeva najednou nikde. A když už se najde, tak pak zase zmizí potřebný bit s hvězdičkou na vruty, které zrovna používáte.
Že vám to zní povědomě? Že už vás také nebaví polovinu času projektu trávit tím, že neustále hledáte něco, co jste drželi před pěti vteřinami? Řešení je nasnadě: Prostě si maličkosti a nářadí zorganizujte. Ideálně třeba v kufříku, který je vybaven spoustou přihrádek přímo na různé šroubky, hmoždinky, vruty, matky a podobně.
Jeden takový je zrovna k mání v Actionu: Úložný kufřík s přihrádkami Kistenberg je velký 39 x 28,5 x 6 centimetrů, má průhledné víko, takže hned vidíte, co kde je, a vyjde na přátelských 139,90.
„Mějte ve svých věcech pořádek díky tomuto praktickému úložnému kufříku. Díky průhlednému víku hned vidíte, co je uvnitř. Červené rozdělovače usnadňují přehlednost a pomáhají snadno zorganizovat drobné předměty, nebo součástky. Je vhodný pro kutily, hobby nadšence, nebo na bežné domácí použití. Vezměte si úložný kufřík s přihrádkami kamkoli s sebou,“ stojí v oficiálním popisu prodejce.
A upřímně, i psychologové už dlouho varují, že vizuální hluk a pocit zahlcení nepořádkem působí negativně na duševní zdraví. Když si tak všechny maličkosti pěkně a pohledně zorganizujete, nejenže tím zkrátíte čas potřebný k dokončení úkolu, především tím pomůžete svému vnitřnímu klidu.