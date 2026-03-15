Kam pověsit zrcadlo v bytě? Designéři vysvětlují, proč je tahle místnost v domě ideální místo

15. 3. 2026 – 12:31 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Kam pověsit zrcadlo v bytě? Designéři vysvětlují, proč je tahle místnost v domě ideální místo
Zrcadlo není jen praktický předmět, do kterého se podíváme před odchodem z domu. V interiéru má mnohem větší význam. Dokáže opticky zvětšit prostor, rozjasnit tmavé místnosti a dodat bytu pocit vzdušnosti. Právě proto interiéroví designéři říkají, že jeho umístění může výrazně ovlivnit atmosféru celého domova.

Pokud přemýšlíte, kam zrcadlo pověsit, existuje několik jednoduchých pravidel, která pomáhají využít jeho efekt naplno.

Ne každé zrcadlo musí viset na zdi

Při výběru zrcadla myslete na to, že ne všechna jsou určená k zavěšení. Velká dekorativní zrcadla často vypadají lépe, když jsou jen opřená o zeď – například v ložnici nebo v obývacím pokoji. Tento styl působí uvolněněji a interiéru dodává moderní charakter.

Pozor na sklon

Pokud zrcadlo se zavěšuje na zeď, důležitý je i jeho úhel. Mírný sklon směrem dolů může odrážet větší část místnosti. Díky tomu prostor působí otevřenější a opticky větší.

Kam zrcadlo v bytě umístit

Chodba

Chodba je první prostor, který hosté uvidí. Zrcadlo zde proto plní nejen praktickou, ale i estetickou roli. Často se umisťuje nad komodu nebo malý stolek poblíž věšáku na kabáty. Chodbu tak opticky zvětší a zároveň umožní poslední kontrolu před odchodem z domu.

Obývací pokoj

Podle designérů je to jedno z nejlepších míst pro zrcadlo. Ideální je zavěsit ho naproti oknu. Odráží denní světlo a místnost pak působí světleji a prostorněji.

Krb

Máte-li doma krb, zrcadlo může být zajímavým dekorativním prvkem nad krbovou římsou. Designéři doporučují umístit ho přibližně deset centimetrů nad římsu, aby nepůsobilo stísněně mezi dekoracemi.

Koupelna

V koupelnách se často používají bezrámová zrcadla, která mohou působit velmi minimalisticky. Pokud chcete prostoru dodat více elegance a tepla, zkuste zvolit zrcadlo s rámem.

Ložnice

V ložnici má zrcadlo hlavně praktickou funkci. Umístěte ho tam, kde se přirozeně oblékáte nebo připravujete. Nejčastěji se volí vysoké stojací zrcadlo nebo model na dveřích šatní skříně.

Jídelna

Zrcadlo zde může fungovat jako zajímavý dekorativní prvek. Pokud ho umístíte tak, aby odráželo závěsnou lampu nebo světlo nad stolem, pomůže místnost opticky rozjasnit.

Další tipy od designérů

Dlouhá horizontální zrcadla se dobře hodí do nižších a delších místností. Naopak vertikální zrcadla opticky zvýrazní výšku prostoru, takže se hodí do místností s vyššími stropy.

Zrcadla navíc nemusí být jen jedno. V moderních interiérech se často vytvářejí malé galerie z několika různých zrcadel, které společně tvoří zajímavý dekorativní prvek.

Stačí je rozmístit tak, aby spolu ladila – a zároveň odrážela světlo i prostor kolem sebe.

Tagy:
misto design interiér zrcadlo místnost
Zdroje:
oka.com, dumazahrada.cz, demersglass.com
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

