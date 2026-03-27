Nova slaví: Její nová kriminálka Buldok z Poděbrad je obrovský hit, ve sledovanosti nemá konkurenci
27. 3. 2026 – 9:01 | Magazín | Jana Strážníková
Televize Nova si připisuje další zářez: Nová krimikomedie s přehledem ovládla čísla sledovanosti a produkce může slavit další seriálový hit.
Nedělní televizní večery mají nového a, zdá se, neochvějného krále. Detektivka se Sabinou Remundovou a Markem Adamczykem, která se nebojí ani odlehčených scén a vtipu, jednoznačně dominuje.
Buldok z Poděbrad od TV Nova se totiž stal nedělní volbou pro obrovské číslo diváků – třetí díl si pustilo 1,17 milionu lidí a seriál se stal nejsledovanějším pořadem ve všech sledovaných věkových skupinách.
Jedná se navíc o mírný nárůst oproti druhému dílu, což signalizuje, že se seriál stal pro řadu diváků automatickou volbou pro neděli a bylo by s podivem, kdyby se měla sledovanost ještě nějak výrazně propadat.
Přes milion věrných je v našich podmínkách výrazným úspěchem a Nova tak rozhodně může slavit další úspěšný seriálový hit: Konkurence se v neděli dostává sotva na polovinu Buldokových čísel – kriminální minisérie MIKI od ČT měla něco přes půl milionu příznivců a Asia Express na Primě upřednostnilo 352 tisíc lidí.
První řada Buldoka má mít osm dílů, pokud ale bude nadále vykazovat podobnou výkonnost, bylo by s podivem, kdyby na Nově nezaveleli k natáčení dalších.
„Svérázná cholerická policajtka Radka zůstala po rozvodu sama s dvěma nesnesitelnými teenagery na krku. Její ex bydlí hned přes ulici a také leze Radce pěkně na nervy. Jako by toho nebylo už tak dost, dojde ke změně i v jejím pracovním životě. Její oblíbený šéf odchází a namísto něj nastupuje pedantský Cyril Beneš. Byť nemohou být rozdílnější, stane se z nich efektivní vyšetřovatelská dvojice, na niž čeká osm případů, jaké Poděbrady nepamatují,“ láká oficiální popisek seriálu.
Seriál má na ČSFD od diváků zatím hodnocení 53 %, hodnocení jednotlivých dílů ale roste: První získal 51 %, druhý 59% a třetí 64 %.