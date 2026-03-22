V Madridu na fashion weeku nezářily jen modelky, ale i samotné modely
22. 3. 2026 – 10:09 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Móda má jedno krásné pravidlo: dokáže posouvat hranice. Na Mercedes-Benz Fashion Week Madrid se letos nestalo nic menšího než malý módní zlom. Ne ten, který se zapíše do učebnic, ale ten, který si zapamatujete podle jediného obrazu.
Modelky procházejí potemnělým molem. Ticho. A pak přijde ona.
Róba, která svítí.
Isabel Sanchis nepředvedla jen další kolekci. Vytvořila moment. Takový, který nepotřebuje vysvětlení. Stačí ho vidět a okamžitě pochopíte, že se něco změnilo.
Světlo jako emoce, ne efekt
Na mole se objevila silueta, která na první pohled působí minimalisticky, ale při bližším pohledu odhaluje svou skutečnou sílu. Model od Isabel Sanchis pracuje s kontrastem – černý, dokonale střižený základ nechává vyniknout dominantnímu prvku na zádech.
Tím je světelný motiv květu, který je do šatů integrován pomocí technologických prvků. Jemná linie stonku kopíruje páteř modelky a rozvíjí se do stylizovaného květu mezi lopatkami. Světlo nepůsobí rušivě, naopak – podtrhuje anatomii těla a přirozený pohyb.
Typická pro rukopis Isabel Sanchis je i samotná konstrukce modelu:
- čisté linie bez zbytečných dekorací
- důraz na siluetu a proporce
- spojení couture řemesla s inovací
Motiv květu navíc není náhodný. V kolekcích Isabel Sanchis se opakovaně objevují florální inspirace, často převedené do 3D struktur nebo plastických aplikací. V této interpretaci však získávají rozhodně futuristický rozměr.
Výsledkem je model, který balancuje mezi elegancí a experimentem. Zůstává nositelný, ale zároveň posouvá hranice toho, co dnes považujeme za večerní módu.
Madrid jako laboratoř extrémů?
Tohle nebyla výjimka. Spíš samotný vrchol.
Letošní Madrid byl doslova o přehánění. O objemech, které nedávají smysl v běžném životě, ale na mole působí hypnoticky. O siluetách, které si nehrají na praktičnost.
Také naprosto osvobozující, kde si konečně dovolila být zbytečná a krásná.
Vedle technologického wow efektu Isabel Sanchis se na scéně odehrávalo několik paralelních příběhů.
Juan Vidal: moderní ženskost ve znamení květin
Juan Vidal představil kolekci, která vsadila na lehkost, barvu a výraznou florální estetiku. Květy se neobjevovaly jen jako dekor, ale jako klíčový motiv celé kolekce – v potiscích, strukturách i siluetách.
Na mole dominovaly:
- květinové aplikace a jemné 3D detaily
- splývavé materiály, jako hedvábí nebo organza
- svěží barevnost inspirovaná přírodou
Podle módních reportů z Madrid Fashion Week pracuje Juan Vidal dlouhodobě s tématem ženskosti, kterou interpretuje moderně a bez okázalosti. Jeho modely nepůsobí křiklavě, přesto si je zapamatujete.
Nejde o šok ani extrém. Právě naopak. Kolekce staví na atmosféře lehkosti, hravosti a přirozené elegance, která na mole působila svěže a místy až odzbrojujícím dojmem.
Manémané: extravagance, která bourá pravidla
Na Mercedes-Benz Fashion Week Madrid zaujala značka Manémané kolekcí, která se nebojí jít na hranici módy a performance. Její rukopis je dlouhodobě spojený s experimentem, dekonstrukcí a výraznou vizuální estetikou.
Na mole dominovaly:
- odvážné průstřihy a odhalené siluety
- vrstvení materiálů a netradiční kombinace textur
- futuristické prvky inspirované subkulturou a klubovou scénou
Podle módních reportů z MBFW Madrid značka pracuje s módou jako formou sebevyjádření. Kolekce tak nepůsobí jen jako oblečení, ale jako vizuální statement, který reflektuje současnou generaci.
Manémané potvrzuje, že průstřihy, vrstvení a práce s tělem zůstávají silným trendem i pro nadcházející sezónu. Nejde ale jen o efekt. Jde o postoj.
Na co modely na fashion weeku ukazovaly + co bude trendem
- Technologie v módě – světlo, 3D prvky a inovativní materiály (např. Isabel Sanchis)
- Maximalismus – objemy, výrazné siluety, vrstvení
- Móda jako emoce – důraz na zážitek a vizuální efekt
- Návrat řemesla – výšivky, couture detaily, luxusní materiály
- Individualita – žádný jeden trend, ale mix stylů
Co bude dominovat v roce 2026?
- Fringe a pohyb – třásně, textury, šaty „v pohybu“
- Průhlednost a lehkost – chiffon, transparentní vrstvy
- Výrazné barvy (hlavně červená)
- Objemné tvary – balónové kalhoty, oversized střihy
- Mix nostalgie a moderny – návrat 90s a Y2K prvků
Móda 2026 bude o kontrastech – mezi technologií a řemeslem, objemem a lehkostí, nostalgií i futurismem.