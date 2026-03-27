Agáta Hanychová slibuje po rozchodu s Ornellou smrtící tempo: "Chci vydávat tři rozhovory za týden"
27. 3. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Rozchod plný obviňování, namířených prstů a možná až příliš veřejného dramatu máme pomalu za sebou. Agáta prozradila, co bude dál.
Po veškerém dramatu, který poslední týden rezonuje v českém veřejném prostoru, když se Agáta Hanychová a Ornella Koktová pustily do války, je celkem jasné, že oblíbený podcast a vítěz podcastu roku Agáta a Ornella už nejspíš nebude vycházet v úplně stejném formátu jako dřív.
Šlo by to samozřejmě jen těžko, když se hlavní aktérky rozešly ve zlém. Agátina bývalá koleyně Ornella Koktová posledních pár dní pouští do světa čím dál tím ostřejší prohlášení.
„Opravdu jsem tam ale nechtěla říkat ty detaily, které se děly mimo kamery, protože to bylo něco tak šíleného, co dělala, že by jí za to jiný šel asi podpálit dům, kdyby mu tohle prováděla,“ prohlásila například tvrdě Ornella pro eXtra.cz.
„Některé ty věci už byly opravdu proti lidskosti. To, když říkám, že to bylo proti důstojnosti a lidskosti, je postavené na reálném základu. Opravdu nejde jen o to, že by mi řekla, že jsem k*áva. Je to už jiný level,“ dodávala.
Agáta Hanychová se ale možná trochu překvapivě nemá zapotřebí pouštět do přestřelky. Už několikrát se nechala slyšet, že se ke kauze už nemíní vracet a že ji nikterak nebaví se dál rýpat v rozchodu.
„Slyšela jsem, že jsem ji tam pomalu přivazovala k židli a lámala jí končetiny, že tam chodila snad z donucení, a i ty příjmy jí asi hrozně vadily. Ale fakt to nebudu dál nijak rozdmýchávat a držet při životě. Ať si to s Pepou užijí. Já mám své plány a řeším už jen je, ne minulost,“ byla Agátina prakticky jediná reakce k celému tématu, jak píše magazín Aha.
Místo toho tak raději naznačila, že má velké plány a že hodlá vytřít zrak naprosto všem, kdo si mysleli, že ji rozchod s Ornellou jakýmkoliv způsobem zlomí.
„Opravdu neřeším, co bylo. Nebudu se v tom matlat, věnuju se dávno úplně jiným věcem. Řada lidí mi psala, že čeká na duben, až nebudou muset přispívat i někomu jinému, aby si to pak zase zaplatili. A rozhodla jsem se, že to rozjedu ve velkém,“ slibuje Hanychová.
Tím naráží na dohodu s Ornellou, že jí až do konce března musí platit polovinu výdělku podcastu. Od dubna je ale všechno v režii jen a pouze Agáty.
„Chci vydávat tři rozhovory za týden,“ plánuje influencerka. Jednalo by se o trojnásobný výtlak než doposud – Agáta a Ornella vycházela zpravidla jednou týdně.
„Budu si tam povídat se zajímavými lidmi, kteří by tam dřív ani nepřišli,“ neskrývá ambice.
Dál hodlá pokračovat i s vysíláním se svou matkou, Veronikou Žilkovou. Tento oddělený pořad chce ale časem sloučit právě se svým hlavním podcastem.
„Jsem motivovaná. A když jsem motivovaná, tak začnu pracovat ještě mnohem víc než předtím. Nemůžu se dočkat,“ jiskří energií.