18. 3. 2026 – 14:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Jak poznat lháře během pár vteřin? Právník prozradil větu, která ho okamžitě rozhodí
Odhalit lež nemusí být tak složité, jak se zdá. Podle amerického právníka a komunikačního experta stačí jedna nenápadná věta  a reakce druhého člověka vám napoví víc než dlouhé vysvětlování.

Odhalování lží si většina lidí spojuje s psychologií nebo složitými technikami. Podle amerického právníka Jeffersona Fishera ale může být realita mnohem jednodušší. Stačí si všímat reakcí druhého člověka a použít správně načasovanou větu.

Odhalení lháře díky dlouholetým zkušenostem

Tento známý právník, který se dlouhodobě věnuje komunikaci a vystupování na veřejnosti, sdílí své zkušenosti i na sociálních sítích. Na TikToku ho sledují více než 1,5 milionu lidí a jeho videa pravidelně získávají desítky tisíc reakcí.

Během své praxe měl možnost mluvit s lidmi v náročných a stresových situacích. Právě díky tomu si podle svých slov osvojil schopnost vnímat jemné signály, které mohou naznačovat neupřímnost.

Věta, která může lháře rozhodit

Podle Fishera mají lidé, kteří lžou, jednu společnou vlastnost. Potřebují, aby jejich verze příběhu byla přijata okamžitě, bez zpochybňování a bez zbytečných otázek.

Právě proto doporučuje jednoduchý postup. Místo přímého obvinění stačí klidně říct:

„Na tom se mi zdá něco divného. Můžeme se k tomu vrátit později.“

Tato věta působí nenápadně, ale často vyvolá velmi rozdílné reakce.

Pokud člověk mluví pravdu, většinou zůstane klidný a nebude mít problém se k tématu vrátit. Nemá totiž důvod spěchat ani se obhajovat.

Naopak lidé, kteří neříkají pravdu, mohou reagovat podrážděně, začít se bránit nebo zvyšovat hlas. Podle Fishera jde často o známku nervozity a obavy, že by se jejich příběh při dalším rozebírání rozpadl.

Tři signály, které stojí za pozornost

Kromě této taktiky upozorňuje Fisher i na další projevy, které mohou naznačovat neupřímnost. Samy o sobě nic neznamenají, ale v kombinaci mohou napovědět víc.

  1. Příliš rychlé budování blízkosti: Pokud má někdo potřebu hned na začátku vytvářet dojem výjimečného spojení (Jsme si úplně stejní), může jít o snahu rychle získat důvěru.
  2. Přehnané komplimenty: Neupřímná chvála často působí nepřirozeně. Může jít o způsob, jak si druhého „naklonit“ ještě před tím, než přijde důležitá část rozhovoru.
  3. Mluví jen o sobě: Pokud se konverzace točí pouze kolem jedné osoby a chybí zájem o druhého, může to být snaha vyhnout se nepříjemným otázkám.
Tipy, které se rychle šíří

Fisherova videa se na sociálních sítích šíří velmi rychle. Lidé v komentářích často potvrzují, že podobné reakce rozpoznali u lidí, kteří později přiznali, že neříkali pravdu.

Přesto sám právník upozorňuje, že žádný signál není stoprocentním důkazem lži. Reakce mohou ovlivnit i stres, nejistota nebo nedorozumění.

Klíčem je sledovat širší kontext a nenechat se zmást jedním jediným momentem.

Zdroje:
Forbes, ČT24, stoplusjednicka.cz
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

