Tahle zelenina vás má prý přes noc dokonale vyčistit od toxinů

12. 1. 2026 – 16:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová

zdroj: Freepic.com
Zní to jako další internetový trik, který nemůže fungovat. A přesto se k němu lidé znovu a znovu vracejí. Nakrájená cibule přiložená na chodidla přes noc má podle zastánců pomáhat tělu s očistou, ulevovat při nachlazení a „vytahovat toxiny“. Babská rada? Možná. Ale taková, která má překvapivě dlouhou historii.

Právě proto stojí za to se na ni podívat bez posměchu, ale zároveň bez přehnaných očekávání.

Odkud se vzal nápad dávat cibuli na nohy

Používání cibule v lidovém léčitelství není žádnou novinkou. V Evropě, Asii i Severní Americe se po staletí využívala při infekcích, horečkách nebo kašli. Během chřipkových epidemií se dokonce pokládala do místností v domnění, že pomáhá snižovat zátěž prostředí.

Chodidla v tom nehrají náhodnou roli. Tradiční léčebné směry je považují za místo s bohatým nervovým a cévním zásobením, které může ovlivňovat celkový pocit tělesné rovnováhy. Odtud pramení představa, že přiložení cibule právě sem může působit komplexněji než jen lokálně.

A proč právě cibule? Co říkají vědci

Moderní výzkum potvrzuje, že cibule obsahuje řadu biologicky aktivních látek – zejména sirné sloučeniny, flavonoidy (například quercetin) a antioxidanty. Tyto látky jsou dlouhodobě zkoumány pro své antibakteriální, protizánětlivé a antioxidační účinky.

Co říkají vědci

Odborníci zároveň upozorňují, že cibule sama o sobě „nevytahuje toxiny z těla“ v doslovném slova smyslu. Detoxikaci mají na starosti především játra, ledviny a lymfatický systém. Zároveň ale připouštějí, že cibule může nepřímo podporovat procesy, které tělu ulevují – například snížením zánětlivé zátěže, podporou pocení nebo zlepšením kvality spánku.

Právě tady se potkává tradiční zkušenost s moderním pohledem medicíny.

Proč se lidé cítí lépe

Úleva, kterou lidé po této metodě popisují, má několik racionálních vysvětlení. Přiložení cibule na chodidla přes noc vytváří kombinaci jemného zahřátí, uvolnění a senzorického podnětu. Teplá chodidla jsou spojována s rychlejším usínáním a hlubším spánkem, což potvrzují i spánkové studie.

K tomu se přidává působení aromatických látek z cibule, které stimulují smysly a mohou přispět k pocitu uvolnění a komfortu. Pokud se člověk ráno probudí odpočatější, s menším pocitem těžkosti nebo mírnějšími příznaky nachlazení, jde o efekt, který má reálný význam – i když se u každého projeví jinak.

Proč právě chodidla

Chodidla jsou bohatě prokrvená a citlivá na změny teploty. Lékaři potvrzují, že jejich zahřátí podporuje celkové uvolnění organismu a může zlepšit kvalitu spánku. Právě spánek je přitom klíčovým obdobím, kdy tělo regeneruje, opravuje buňky a vyrovnává se se zátěží dne.

Zároveň ale odborníci nepotvrzují, že by se přiložením cibule na chodidla přímo „vytahovaly toxiny“ z těla. Přínos této metody se spíše odehrává na úrovni podpory pohody, klidu a regenerace.

Není tedy překvapivé, že lidé po takovém rituálu popisují pocit lehkosti, klidu a lepšího rána.

Jak to lidé dělají

Postup je jednoduchý a dostupný:

  • cibuli nakrájíte na plátky,
  • přiložíte ji na chodidla,
  • zafixujete ponožkami,
  • necháte působit přes noc,
  • ráno cibuli vyhodíte a nohy umyjete.

Metoda je nenáročná a pro většinu lidí bezpečná, pokud nemají citlivou pokožku nebo alergii. Právě její jednoduchost je jedním z důvodů, proč se k ní lidé stále vracejí.

Hodnota babských rad, která pomáhá dodnes

Cibule na chodidlech není náhrada lékařské péče ani zázračný prostředek na „vyčištění těla“. Je ale připomínkou, že některé tradiční postupy stojí na kombinaci přírodních látek, tepla, klidu a pravidelnosti – tedy faktorů, které moderní medicína nepřehlíží.

Možná právě proto podobné rady přežily celé generace. Ne proto, že by slibovaly nemožné. Ale proto, že učí zpomalit, zahřát se a dát tělu prostor, aby si s drobnou zátěží poradilo samo.

A někdy právě tahle kombinace – klidná noc, teplé nohy a síla obyčejné zeleniny – dokáže udělat víc, než bychom čekali.

Zdroje:
pmc.ncbi.nlm.nih.gov, medicaldialogues.in, opensciencepublications.com
