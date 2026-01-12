Babiš a Havlíček: V muniční iniciativě české firmy zajistily materiál za 274 mld
12. 1. 2026 – 15:53 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
České firmy zajistily v muniční iniciativě pro Ukrajinu vojenský materiál za 274 miliard korun, řekli dnes po jednání kabinetu novinářům premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Karel Havlíček (ANO).
Bývalá vláda Petra Fialy (ODS) podle Babiše o projektu mlžila a skrývala ho v rozpočtu Vojenského zpravodajství. Fiala veřejná vyjádření o detailech iniciativy kritizoval. ČTK řekl, že ohrožují bezpečnost zúčastněných lidí a firem a působí i ekonomické škody.
Babiš před loňskými sněmovními volbami iniciativu ostře kritizoval a sliboval její zrušení. Dnes uvedl, že vládní strany plní svůj předvolební závazek tím, že do iniciativy nepůjdou peníze z českého rozpočtu, ačkoliv ji Česko bude pro zahraniční zájemce dál koordinovat. "O muniční iniciativě jsme nic nevěděli, oni stále mlžili a skrývali to v rozpočtu vojenské rozvědky. Je to netransparentní," řekl o počínání předchozí vlády.
Ministři ANO, SPD a Motoristů se podle Babiše v posledních týdnech dozvěděli, že přes české firmy proteklo v muniční iniciativě 280 miliard korun. Informace podle něj pochází od Aleše Vytečky, ředitele Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS), která iniciativu koordinuje. "Český rozpočet i skrytým způsobem dal do zbraní 17,1 miliardy, to vše se skrývalo, to bylo vše super tajné," prohlásil Babiš.
Fiala uvedl, že se děje to, čeho se obával. "Ten člověk (Babiš) neví, co dělá. Mluvit detailněji veřejně o muniční iniciativě znamená ohrožovat bezpečnost lidí a firem, které se na ní podílejí, o ekonomických škodách nemluvě. Vážně si premiér neuvědomuje, že jde o válečné dodávky zbraní se všemi riziky, co to přináší?" uvedl Fiala.
Havlíček na dotaz ČTK upřesnil, že přímo v muniční iniciativě šlo o 114 miliard korun a dalších 160 miliard se využilo na podobném principu. "Je tam také donor. Zjednodušeně řečeno můžeme říct, že je to zaokrouhleně kolem 280 miliard korun, které se v rámci muniční iniciativy a toho systému vyobchodovaly směrem k jednotlivým donorům a ty produkty skončily na Ukrajině," uvedl.
Na muniční iniciativě Česko spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem. V iniciativě je koordinátorem a dopravcem, vyhledává zásoby střeliva ve světě a domlouvá mezinárodní financování. Plátci munice jsou z větší části jiné země jako Německo, Kanada či Nizozemsko. Loni Ukrajina dostala 1,8 milionu kusů munice, za celou dobu přes čtyři miliony kusů. Podle bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského (za ODS) na munici pro Ukrajinu dárci věnovali 100 miliard korun, dvěma až třemi miliardami přispělo Česko.