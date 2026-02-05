Stačí pár kapek olivového oleje a hned poznáte, jestli je pravý, nebo máte doma napodobeninu
5. 2. 2026 – 18:17 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Myslíte si, že vaříte zdravě. Salát zakápnete „extra panenským“, pánev lehce potáhnete olivovým olejem a máte dobrý pocit, že pro své tělo děláte maximum. Jenže právě tady může být problém, o kterém většina lidí nemá tušení, že mají doma falešný místo pravého.
Podle mezinárodních potravinářských organizací patří olivový olej k nejčastěji falšovaným potravinám na světě. A ne – nejde jen o padělky z tržišť. Týká se to i olejů, které koupíte v běžném supermarketu, často v elegantních lahvích s nálepkou „premium“.
Luxusní láhev, ale obyčejný obsah
Podvody s olivovým olejem nejsou nové. Odborné analýzy opakovaně ukazují, že část olejů označených jako extra panenské jsou ve skutečnosti směsí levných rafinovaných olejů, někdy dochucených chlorofylem nebo beta-karotenem, aby barva odpovídala očekávání zákazníka.
Problém není jen v chuti. Takový olej postrádá antioxidanty a zdravé polyfenoly, kvůli nimž si olivový olej kupujeme. Místo podpory zdraví tělu často nedodá nic navíc – a někdy spíš naopak.
Test, který zvládnete doma (a nic nestojí)
Dobrá zpráva? Pravý olivový olej se dá poměrně snadno prověřit i bez laboratoře. Stačí lednice a trochu trpělivosti.
Jak na to:
- Nalijte několik lžic oleje do sklenice.
- Dejte ji přes noc do lednice.
- Ráno se podívejte, co se stalo.
Výsledek:
- Olej zhoustne nebo částečně ztuhne → pravděpodobně jde o kvalitní extra panenský olej bohatý na mononenasycené tuky.
- Olej zůstane zcela tekutý a čirý → velmi pravděpodobně obsahuje jiné rostlinné oleje.
Pozor: test není stoprocentní důkaz, ale spolehlivý orientační filtr, na kterém se shodují i potravinářští odborníci.
Pravý olej poznáte i bez testu. Stačí smysly
Olivový olej je živá potravina. A když je kvalitní, dává to najevo.
- Vůně: připomíná čerstvě posekanou trávu, zelené olivy, jablka nebo bylinky
- Chuť: lehká hořkost a jemné pálení v krku nejsou vada – právě naopak
- Textura: olej není „vodový“, působí plně a hutně
- Etiketa: hledejte rok sklizně, ne jen datum spotřeby
Podle Mezinárodní rady pro olivy (IOC) je právě chuťová hořkost a pikantnost známkou obsahu polyfenolů, tedy látek spojovaných s ochranou srdce a cév.
Cena, která dává smysl (a varuje)
Pokud je litr „extra panenského“ olivového oleje podezřele levný, je na místě opatrnost. Produkce kvalitního oleje je náročná – od ruční sklizně po šetrné lisování za studena.
Odborníci se shodují, že skutečně kvalitní olej nemůže stát pár desítek korun. Nízká cena obvykle znamená kompromis v kvalitě nebo složení.
Jak nakupovat chytře a nenaletět
Při příštím nákupu se vyplatí sledovat několik detailů, které dělají zásadní rozdíl:
- vždy tmavá skleněná lahev (světlo olej ničí),
- označení „extra virgin“ + kyselost do 0,8 %,
- ideálně původ z jedné země nebo oblasti,
- uvedený rok sklizně.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) dlouhodobě upozorňuje, že právě správné označení a skladování jsou klíčem k zachování zdravotních benefitů olivového oleje.
Zdravá ochrana srdce: Tady byste měli vědět, na čem jste
Olivový olej není jen tuk na vaření. Je to potravina, která může chránit srdce, podporovat trávení a snižovat záněty – ale jen tehdy, když je skutečný.
Možná zjistíte, že ten váš není takový, jak jste si mysleli. A to je vlastně dobrá zpráva. Protože od té chvíle už budete vědět, co si do kuchyně opravdu pustit.