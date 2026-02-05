Dnes je čtvrtek 5. února 2026., Svátek má Dobromila
Stačí pár kapek olivového oleje a hned poznáte, jestli je pravý, nebo máte doma napodobeninu

5. 2. 2026 – 18:17 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Stačí pár kapek olivového oleje a hned poznáte, jestli je pravý, nebo máte doma napodobeninu
zdroj: Freepik.com
Myslíte si, že vaříte zdravě. Salát zakápnete „extra panenským“, pánev lehce potáhnete olivovým olejem a máte dobrý pocit, že pro své tělo děláte maximum. Jenže právě tady může být problém, o kterém většina lidí nemá tušení, že mají doma falešný místo pravého.

Podle mezinárodních potravinářských organizací patří olivový olej k nejčastěji falšovaným potravinám na světě. A ne – nejde jen o padělky z tržišť. Týká se to i olejů, které koupíte v běžném supermarketu, často v elegantních lahvích s nálepkou „premium“.

Luxusní láhev, ale obyčejný obsah

Podvody s olivovým olejem nejsou nové. Odborné analýzy opakovaně ukazují, že část olejů označených jako extra panenské jsou ve skutečnosti směsí levných rafinovaných olejů, někdy dochucených chlorofylem nebo beta-karotenem, aby barva odpovídala očekávání zákazníka.

Problém není jen v chuti. Takový olej postrádá antioxidanty a zdravé polyfenoly, kvůli nimž si olivový olej kupujeme. Místo podpory zdraví tělu často nedodá nic navíc – a někdy spíš naopak.

Test, který zvládnete doma (a nic nestojí)

Dobrá zpráva? Pravý olivový olej se dá poměrně snadno prověřit i bez laboratoře. Stačí lednice a trochu trpělivosti.

Jak na to:

  1. Nalijte několik lžic oleje do sklenice.
  2. Dejte ji přes noc do lednice.
  3. Ráno se podívejte, co se stalo.

Výsledek:

  • Olej zhoustne nebo částečně ztuhne → pravděpodobně jde o kvalitní extra panenský olej bohatý na mononenasycené tuky.
  • Olej zůstane zcela tekutý a čirý → velmi pravděpodobně obsahuje jiné rostlinné oleje.

Pozor: test není stoprocentní důkaz, ale spolehlivý orientační filtr, na kterém se shodují i potravinářští odborníci.

Pravý olej poznáte i bez testu. Stačí smysly

Olivový olej je živá potravina. A když je kvalitní, dává to najevo.

  • Vůně: připomíná čerstvě posekanou trávu, zelené olivy, jablka nebo bylinky
  • Chuť: lehká hořkost a jemné pálení v krku nejsou vada – právě naopak
  • Textura: olej není „vodový“, působí plně a hutně
  • Etiketa: hledejte rok sklizně, ne jen datum spotřeby

Podle Mezinárodní rady pro olivy (IOC) je právě chuťová hořkost a pikantnost známkou obsahu polyfenolů, tedy látek spojovaných s ochranou srdce a cév.

Cena, která dává smysl (a varuje)

Pokud je litr „extra panenského“ olivového oleje podezřele levný, je na místě opatrnost. Produkce kvalitního oleje je náročná – od ruční sklizně po šetrné lisování za studena.

Odborníci se shodují, že skutečně kvalitní olej nemůže stát pár desítek korun. Nízká cena obvykle znamená kompromis v kvalitě nebo složení.

Jak nakupovat chytře a nenaletět

Při příštím nákupu se vyplatí sledovat několik detailů, které dělají zásadní rozdíl:

  • vždy tmavá skleněná lahev (světlo olej ničí),
  • označení „extra virgin“ + kyselost do 0,8 %,
  • ideálně původ z jedné země nebo oblasti,
  • uvedený rok sklizně.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) dlouhodobě upozorňuje, že právě správné označení a skladování jsou klíčem k zachování zdravotních benefitů olivového oleje.

Zdravá ochrana srdce: Tady byste měli vědět, na čem jste

Olivový olej není jen tuk na vaření. Je to potravina, která může chránit srdce, podporovat trávení a snižovat záněty – ale jen tehdy, když je skutečný.

Možná zjistíte, že ten váš není takový, jak jste si mysleli. A to je vlastně dobrá zpráva. Protože od té chvíle už budete vědět, co si do kuchyně opravdu pustit.

Tagy:
olej kvalita olivový olej pravost napodobenina
Zdroje:
dTest.cz, szpi.gov.cz, lozanocervenka.cz, theikos.cz
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

