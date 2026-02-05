Dnes je čtvrtek 5. února 2026., Svátek má Dobromila
Počasí dnes 7°C Zataženo

Dálkové ovládání vzniklo dřív než televize. A má ho na svědomí zapomenutý génius

5. 2. 2026 – 14:40 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Dálkové ovládání vzniklo dřív než televize. A má ho na svědomí zapomenutý génius
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Dnes je to banální gesto. Natáhneme ruku, zmáčkneme tlačítko a svět kolem nás se změní – obraz naskočí, zvuk se ztlumí, stroj poslechne. Jenže na začátku 20. století to byl nápad, který zněl spíš jako šílenství než jako technologie.

V roce 1901 se totiž jeden španělský inženýr zamyslel nad otázkou, která tehdy nikoho netrápila: co kdyby šly stroje ovládat na dálku? A to v době, kdy televize ještě ani neexistovala.

Jeho jméno bylo Leonardo Torres-Quevedo – a dnes patří mezi zapomenuté vizionáře, bez nichž by moderní technologie vypadaly úplně jinak.

front-view-organic-nutrition-source-fresh-bananas-bundle-dark-background
Magazín
Pozor na banány z Rakouska, tyhle pesticidy jsou v Evropě zakázané

Dálkové ovládání bez televize?

Když se řekne „dálkový ovladač“, většina z nás si automaticky představí televizi v obýváku. Jenže tahle souvislost vznikla až o několik desetiletí později. Torres-Quevedo přemýšlel jinak. Nešlo mu o pohodlí, ale o bezpečnost a kontrolu.

V roce 1903 představil zařízení nazvané Telekino – první funkční systém, který dokázal bezdrátově vysílat povely ke strojům. Zabíral celý stůl, pracoval s elektromagnetickými signály a na dnešní poměry působil nemotorně. Princip byl ale revoluční: člověk nemusel být u stroje, aby ho řídil.

A právě tenhle princip dnes používáme úplně všude.

profimedia-0830021344 zdroj: Profimedia

profimedia-1051011165
Magazín
Laďka Něrgešová poprvé otevřeně řekla, kolik času jí lékaři dávají a proč se s tím nehodlá smířit

Ne zábava, ale záchrana životů

Původní myšlenka neměla nic společného s domácí elektronikou. Torres-Quevedo chtěl Telekino využít při testech vzducholodí, aby se minimalizovalo riziko pro piloty. Později systém úspěšně fungoval i při ovládání lodí.

Byla to technologie, která předběhla dobu. A právě to se jí stalo osudným.

ChatGPT Image 3. 2. 2026 15_37_10
Magazín
Kočka, nebo pes? Psychologové mají jasno, koho byste si měli pořídit právě vy

Vynález, na který svět nebyl připraven

Telekino se nikdy nedočkalo masového využití. Chyběly finance, podpora i pochopení. Torres-Quevedo projekt nakonec opustil a jeho jméno postupně mizelo z veřejného povědomí.

O to paradoxnější je, že oficiální uznání přišlo až o více než sto let později.

V roce 2007 zařadil IEEE Telekino mezi zásadní milníky světového inženýrství – po bok jmen jako Benjamin Franklin nebo Guglielmo Marconi. Šlo vůbec o první španělský vynález, který se na tento seznam dostal.

Leonardo Torres Quevedo zdroj: Profimedia

ChatGPT Image 2. 2. 2026 17_37_59
Magazín
Tajemství skrytá influencery: 3 profesionální triky, díky kterým budete na fotkách vypadat až o 5 kilo štíhlejší

Odkaz s mimořádně bohatou historií

Torres-Quevedo nebyl „jen“ otcem dálkového ovládání. Stál také za:

  • první španělskou vzducholodí
  • první lanovkou pro přepravu osob
  • slavným Spanish Aerocar u Niagarských vodopádů, který dodnes funguje bez vážných nehod
  • jedním z prvních automatizovaných šachových strojů v historii
  • elektromechanickým aritmometrem, předchůdcem moderních kalkulaček a počítačů

Jeden z prototypů Telekina je dnes vystaven v muzeu věnovaném jeho odkazu v Madridu.

ChatGPT Image 29. 1. 2026 11_43_40
Magazín
Tahle chyba z vás udělá na fotkách unaveného člověka. A make-up to nezachrání, tvrdí profesionální vizážista

Myšlenka, která přežila století

Když Torres-Quevedo na začátku 20. století přemýšlel o ovládání strojů na dálku, netušil, že tím položí základ světa, ve kterém dnes žijeme. Světa bezdrátových signálů, chytrých zařízení a technologií, které poslouchají na jedno kliknutí.

Někdy totiž stačí jediná otázka položená příliš brzy. A trpělivost, než ji svět dokáže ocenit.

Tagy:
historie televize vynález ovladač génius vizionář
Zdroje:
wikipedia, Wired.com, ethw.org, gilpress.substack.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Blíží se moment, který jen tak nezažijete - budete moci vidět šest planet najednou

Následující článek

Turisté dorazili za atrakcí, která nikdy neexistovala, vymyslela si ji AI

Nejnovější články