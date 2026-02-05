Dálkové ovládání vzniklo dřív než televize. A má ho na svědomí zapomenutý génius
5. 2. 2026 – 14:40 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Dnes je to banální gesto. Natáhneme ruku, zmáčkneme tlačítko a svět kolem nás se změní – obraz naskočí, zvuk se ztlumí, stroj poslechne. Jenže na začátku 20. století to byl nápad, který zněl spíš jako šílenství než jako technologie.
V roce 1901 se totiž jeden španělský inženýr zamyslel nad otázkou, která tehdy nikoho netrápila: co kdyby šly stroje ovládat na dálku? A to v době, kdy televize ještě ani neexistovala.
Jeho jméno bylo Leonardo Torres-Quevedo – a dnes patří mezi zapomenuté vizionáře, bez nichž by moderní technologie vypadaly úplně jinak.
Dálkové ovládání bez televize?
Když se řekne „dálkový ovladač“, většina z nás si automaticky představí televizi v obýváku. Jenže tahle souvislost vznikla až o několik desetiletí později. Torres-Quevedo přemýšlel jinak. Nešlo mu o pohodlí, ale o bezpečnost a kontrolu.
V roce 1903 představil zařízení nazvané Telekino – první funkční systém, který dokázal bezdrátově vysílat povely ke strojům. Zabíral celý stůl, pracoval s elektromagnetickými signály a na dnešní poměry působil nemotorně. Princip byl ale revoluční: člověk nemusel být u stroje, aby ho řídil.
A právě tenhle princip dnes používáme úplně všude.
Ne zábava, ale záchrana životů
Původní myšlenka neměla nic společného s domácí elektronikou. Torres-Quevedo chtěl Telekino využít při testech vzducholodí, aby se minimalizovalo riziko pro piloty. Později systém úspěšně fungoval i při ovládání lodí.
Byla to technologie, která předběhla dobu. A právě to se jí stalo osudným.
Vynález, na který svět nebyl připraven
Telekino se nikdy nedočkalo masového využití. Chyběly finance, podpora i pochopení. Torres-Quevedo projekt nakonec opustil a jeho jméno postupně mizelo z veřejného povědomí.
O to paradoxnější je, že oficiální uznání přišlo až o více než sto let později.
V roce 2007 zařadil IEEE Telekino mezi zásadní milníky světového inženýrství – po bok jmen jako Benjamin Franklin nebo Guglielmo Marconi. Šlo vůbec o první španělský vynález, který se na tento seznam dostal.
Odkaz s mimořádně bohatou historií
Torres-Quevedo nebyl „jen“ otcem dálkového ovládání. Stál také za:
- první španělskou vzducholodí
- první lanovkou pro přepravu osob
- slavným Spanish Aerocar u Niagarských vodopádů, který dodnes funguje bez vážných nehod
- jedním z prvních automatizovaných šachových strojů v historii
- elektromechanickým aritmometrem, předchůdcem moderních kalkulaček a počítačů
Jeden z prototypů Telekina je dnes vystaven v muzeu věnovaném jeho odkazu v Madridu.
Myšlenka, která přežila století
Když Torres-Quevedo na začátku 20. století přemýšlel o ovládání strojů na dálku, netušil, že tím položí základ světa, ve kterém dnes žijeme. Světa bezdrátových signálů, chytrých zařízení a technologií, které poslouchají na jedno kliknutí.
Někdy totiž stačí jediná otázka položená příliš brzy. A trpělivost, než ji svět dokáže ocenit.