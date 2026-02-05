Pozor na banány z Rakouska, tyhle pesticidy jsou v Evropě zakázané
5. 2. 2026 – 11:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Banán je symbolem „rychlé zdravé svačiny“. Hodíte ho do kabelky, dáte dětem do školy, oloupete cestou do práce. Jenže právě tenhle nenápadný žlutý plod se stal varovným symbolem mnohem většího problému, který se týká celé Evropské unie a teď i Rakouska.
Podle nové zprávy organizace Foodwatch se totiž do evropských obchodů běžně dostávají potraviny obsahující pesticidy, které jsou v EU oficiálně zakázané. Důvod? Přicházejí ze zemí mimo Unii – a kontrolní systém má mezery.
Zakázané v Evropě. Povolené na talíři
V Evropské unii je dnes zakázáno více než 250 pesticidních látek, protože jsou považovány za nebezpečné pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Přesto se – paradoxně – objevují v dovážených potravinách.
Foodwatch vychází z dat EFSA (Evropského úřadu pro bezpečnost potravin) za rok 2023. Ta ukazují, že téměř 19 % nezpracovaných rostlinných potravin obsahovalo rezidua pesticidů, které už v EU nesmí být používány.
A některé potraviny vyčnívají víc než jiné.
Banány, hrušky, rýže. A problém je systémový
Rakouské úřady analyzovaly 907 vzorků konvenčních potravin. Výsledky jsou znepokojivé:
- více než polovina banánů, hrušek a dlouhozrnné rýže obsahovala alespoň jeden zakázaný pesticid
- banány dopadly nejhůř – každý testovaný vzorek obsahoval pesticidní rezidua
- v 84 % případů šlo přímo o látky, které jsou v EU zakázané
Naopak biopotraviny – tvořící zhruba čtvrtinu vzorků – byly v naprosté většině případů bez detekovatelných pesticidů a do další analýzy už ani nebyly zahrnuty.
„Koktejlový efekt“: každý zvlášť, ale dohromady
Zvlášť problematické jsou případy, kdy jeden vzorek obsahuje více zakázaných látek najednou. Tomu odborníci říkají koktejlový efekt.
„Úřady posuzují pesticidy jednotlivě. Jenže lidé je konzumují společně,“ upozorňuje šéfka Foodwatch Indra Kley-Schöneich. Jinými slovy: i když je každá látka „pod limitem“, jejich kombinace může představovat reálné riziko.
Pesticidový bumerang
Foodwatch mluví o takzvaném „bumerangu pesticidů“. Látky, které Evropa zakázala, se totiž:
- stále vyrábějí v EU
- vyvážejí do třetích zemí
- vracejí se zpět v dovážených potravinách
Podle analýz ECHA byl například pesticid bifenthrin – zakázaný v EU – v letech 2022–2023 vyvážen z Rakouska mimo Unii. Současně ale EU dál umožňuje dovoz potravin, které jím byly ošetřeny, pokud splňují nastavené limity reziduí.
Politická reakce: dvojí metr
Na zprávu zareagovali rakouští Zelení i sociální demokraté.
„Potraviny ošetřené pesticidy zakázanými v EU se nesmí dovážet a končit na našich talířích,“ uvedla Olga Voglauerová ze Strany zelených. Podle ní EU uplatňuje dvojí metr – zakazuje látky doma, ale toleruje je v dovozu.
Podobně se vyjádřil i europoslanec za SPÖ Günther Sidl: „Všechno, co vypustíme do přírody, se nám dřív nebo později vrátí v jídle – a v našem těle.“
Co požaduje Foodwatch
Organizace dlouhodobě volá po:
- zákazu výroby a vývozu pesticidů zakázaných v EU
- snížení maximálních reziduálních limitů na detekční minimum
- přísnější kontrole dovážených potravin
Evropská unie sice na konci loňského roku oznámila zpřísnění kontrol, podle kritiků to ale zatím nestačí.
Banán jako symbol
I obyčejný banán dokáže otevřít nepříjemnou otázku, co všechno dnes vlastně jíme. V době, kdy se snažíme chytit každé příležitosti, jak do těla dostat aspoň kousek zdraví – třeba skrze ovoce, bílkoviny nebo vitaminy skupiny B – saháme po něm s pocitem, že děláme správnou věc. S důvěrou, že sobě i dětem dáváme to nejlepší, co nám planeta může nabídnout.