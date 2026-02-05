SZPI našla při loňské kontrolní akci v KFC pochybení ve třetině případů
5. 2. 2026 – 16:14 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) našla loni při mimořádné kontrolní akci v síti restaurací rychlého občerstvení KFC pochybení ve třetině případů.
Míra závažnosti byla různá, přičemž SZPI zkontrolovala všechny restaurace řetězce, některé víckrát a celkem udělala 144 kontrol, řekl ČTK mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. Do podniků se vydala na popud nezávislého novináře Jana Tuny, který ve svých reportážích informoval o hygienicky nevhodném nakládání s masem.
SZPI konala také s vědomím, že obdobné praktiky byly předmětem pozornosti kolegů v Dánsku, kteří v červnu zkontrolovali tamějších 11 poboček. "S ohledem k tomu vzniklo podezření, že obdobné praktiky týkající se manipulace s daty použitelnosti by se mohly dít i v Česku a bylo potřeba to prověřit," řekl Kopřiva.
Tuna v reportážích na youtubovém kanále Tuna versus uváděl, že klíčovým problémem je falšování údajů o trvanlivosti masa a příprava jídel z masa, které zapáchá či je zkažené. Podle Tuny nešlo o nahodilou věc, ale o běžnou praxi.
Společnost AmRest, která restaurace KFC provozuje, se k výsledkům vyjadřovala před dvěma měsíci, když si je od SZPI vyžádala. "Jakékoli nedostatky v potravinových standardech jsou pro nás nepřijatelné, ale kontroly potvrzují, že naše systémy fungují dobře. Již jsme posílili naše postupy a budeme i nadále přijímat veškerá možná opatření k zajištění kvality potravin, které každoročně podáváme milionům českých zákazníků," uvedl v prohlášení prezident značky KFC Thomas Lacek.
Mezi nejzávažnější prohřešky, které zjistila SZPI, patřilo jednou porušení bezpečnosti. KFC prodávalo plesnivé muffiny v Jenišově na Karlovarsku, byly umístěné na pultu pro výdej jídel. V jednom případě šlo o porušení požadavků na sledovatelnost masa. Další vážnější zjištění se týkalo použití masa po datu použitelnost při marinování za studena, což se stalo v Liberci. V Praze-Dejvicích personál rozmrazoval maso ve stojaté vodě. "V jednom případě jsme zjistili nevyhovující vzorek ledu a v jednom případě jsme našli nevyhovující stěr z prkénka používaného pro kompletaci pokrmů," uvedl Kopřiva. V těchto případech přesáhlo množství mikroorganismů zákonem danou hranici.
Obecně nejčastější byly prohřešky různého charakteru týkající se hygieny potravin ve 38 případech. Třináctkrát SZPI zjistila porušení postupů s ohledem na systém řízení bezpečnosti potravin. Jde například o tři případy nedodržení interních postupů pro výměnu fritovacího oleje či o případ nedodržení postupu při rozmrazování masa. Bez pochybení skončilo při mimořádné kontrolní akci 97 kontrol.
SZPI může kontrolovat řetězce rychlého občerstvení teprve od začátku loňského roku, přičemž před touto masivní kontrolní akcí inspektoři udělali v KFC 63 kontrolních vstupů a porušení zákona našli v devíti případech.