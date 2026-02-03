Dnes je úterý 3. února 2026., Svátek má Blažej
Počasí dnes 1°C Zataženo

Nová superpotravina ve smoothie mění pravidla ve zdravé výživě

3. 2. 2026 – 17:35 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Nová superpotravina ve smoothie mění pravidla ve zdravé výživě
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Představte si, že drobné zelené vločky ve vašem smoothie dokážou víc než jen obarvit sklenici na zelenou. Mohou mít skutečný vliv na metabolismus, hladinu cukru v krvi i dlouhodobé zdraví  a to bez toho, aby jakkoli změnily chuť vašeho oblíbeného nápoje. Tou ingrediencí je vodní rostlina jménem Mankai.

Mankai, odborně Wolffia globosa, patří mezi nejmenší kvetoucí rostliny na světě a najdete ji v Asii. V přírodě vypadá spíš jako zelený prach na hladině vody než jako potravina. Právě proto dlouho unikala pozornosti. Teď se ale dostává do hledáčku vědců, výživových specialistů i lékařů – a důvod je prostý: její nutriční hodnota je na svou velikost překvapivě vysoká.

ChatGPT Image 3. 2. 2026 15_37_10
Magazín
Kočka, nebo pes? Psychologové mají jasno, koho byste si měli pořídit právě vy

Neuvěřitelně hustý nutriční profil

Jedním z hlavních důvodů, proč se o Mankai začalo mluvit jako o „superpotravině nové generace“, je obsah bílkovin. V sušině tvoří více než 45 % jejího složení a zahrnuje všechny esenciální aminokyseliny, které si lidské tělo neumí samo vyrobit.

To je zásadní rozdíl oproti většině rostlinných zdrojů bílkovin, které bývají nekompletní a musí se kombinovat. U Mankai tento problém odpadá – její proteinový profil se blíží kvalitním živočišným bílkovinám, jen bez jejich zátěže.

K tomu připočtěte:

  • vysoký obsah vlákniny, která podporuje trávení a pocit sytosti,
  • polyfenoly s antioxidačními účinky,
  • omega-3 mastné kyseliny,
  • železo a vitamín A,
  • kompletní vitamínový komplex B,
  • a dokonce i vitamín B12, který je v rostlinné říši spíše výjimkou než pravidlem.

Právě kombinace těchto živin dělá z Mankai surovinu, která neřeší jen jednu oblast zdraví, ale působí komplexně.

ChatGPT Image 3. 2. 2026 13_00_38
Magazín
Jak odhalit lež během pár minut? Zapomeňte na oči, pravda se ukáže jinde

Co říká věda o Mankai ve smoothie?

Zelené smoothie dnes pije kde kdo. Jenže u Mankai nejde jen o barvu nebo pocit, že „děláte něco zdravého“. Existují konkrétní data.

Studie publikované v odborném časopise Diabetes Care ukazují, že nápoj obsahující Mankai dokáže příznivě ovlivnit hladinu krevního cukru po jídle – a to srovnatelně, nebo dokonce lépe než některé mléčné či jogurtové alternativy se stejným kalorickým obsahem.

Další výzkumy naznačují, že Mankai může:

  • tlumit prudké výkyvy glykemie po sacharidovém jídle,
  • podporovat regulaci hmotnosti, protože kombinuje bílkoviny a vlákninu,
  • pozitivně ovlivňovat střevní mikrobiom, což má dopad nejen na trávení, ale i na imunitu a psychickou pohodu.

U lidí s diabetem 2. typu byly zaznamenány nižší cukerné špičky po jídle, v některých případech s účinkem srovnatelným s běžně používanými podpůrnými léčebnými postupy – samozřejmě při krátkodobém sledování a jako doplněk, nikoli náhrada léčby.

profimedia-0786928438
Magazín
Nikdo nevěřil, že to dokáže. Dnes patří mezi česká herecká jména, která prorazila v Hollywoodu

Když smoothie není jen smoothie

Velkou výhodou Mankai není jen to, co obsahuje, ale jak nenápadně se dá zařadit do běžného jídelníčku. Má téměř neutrální chuť a jemnou strukturu, takže:

  • nepřebíjí ovoce ani zeleninu,
  • nemění texturu nápoje,
  • a hodí se i pro lidi, kteří běžně „zelené věci“ moc nemusí.

Výživoví specialisté doporučují Mankai přidávat nejen do smoothie, ale i do:

  • krémových polévek a zelených omáček,
  • jogurtů a snídaňových bowl misek,
  • proteinových nápojů po sportu,
  • nebo do studených i teplých jídel jako nenápadný nutriční boost.

Z praktického hlediska je to surovina, která nevyžaduje změnu životního stylu, jen drobnou úpravu návyků.

ChatGPT Image 27. 1. 2026 18_46_05
Magazín
Spíte špatně? Možná za to nemůže stres, ale to, kde máte postavenou postel

Pro koho má Mankai největší smysl

Mankai není zázračná pilulka pro všechny, ale u některých skupin může mít výrazný přínos:

  • pro vegetariány a vegany, kteří hledají plnohodnotný rostlinný protein,
  • pro lidi se zvýšeným rizikem metabolických potíží,
  • pro ty, kdo řeší trávení, imunitu nebo dlouhodobou únavu,
  • pro aktivní jedince a sportovce, kteří chtějí doplnit živiny bez zbytečných kalorií.
close-up-hands-preparing-tray
Magazín
Vypadá neškodně, ale v troubě se děje něco, co většina lidí netuší

Tahle zelená je zdravá budoucnost ve sklenici

Mankai není další krátkodobý trend ze světa wellness. Je to superpotravina s reálným vědeckým zázemím, která spojuje:

  • kompletní rostlinné bílkoviny,
  • široké spektrum vitamínů a minerálů,
  • podporu metabolismu a glykemické rovnováhy,
  • a navíc i vysokou udržitelnost a minimální ekologickou stopu.

Zařadit Mankai do smoothie dnes není jen otázkou módy. Je to promyšlený krok směrem ke zdravější výživě, který potvrzují i klinická data. A možná právě proto se o téhle drobné zelené rostlině teprve začíná mluvit.Tato superpotravina je zatím dostupná především v e-shopech se zdravou výživou, podle odborníků je ale jen otázkou času, kdy se objeví i v běžných obchodech s potravinami.

Tagy:
zdraví rostlina Superpotravina aminokyseliny smoothie
Zdroje:
realsimple.com, nutritionaloutlook.com, medicalxpress.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Kubovo hnutí se chce povznést nad tradiční spory a posouvat Česko

Následující článek

Trump vyzval republikány k převzetí kontroly nad volbami a k jejich znárodnění

Nejnovější články