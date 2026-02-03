Nová superpotravina ve smoothie mění pravidla ve zdravé výživě
3. 2. 2026 – 17:35 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Představte si, že drobné zelené vločky ve vašem smoothie dokážou víc než jen obarvit sklenici na zelenou. Mohou mít skutečný vliv na metabolismus, hladinu cukru v krvi i dlouhodobé zdraví a to bez toho, aby jakkoli změnily chuť vašeho oblíbeného nápoje. Tou ingrediencí je vodní rostlina jménem Mankai.
Mankai, odborně Wolffia globosa, patří mezi nejmenší kvetoucí rostliny na světě a najdete ji v Asii. V přírodě vypadá spíš jako zelený prach na hladině vody než jako potravina. Právě proto dlouho unikala pozornosti. Teď se ale dostává do hledáčku vědců, výživových specialistů i lékařů – a důvod je prostý: její nutriční hodnota je na svou velikost překvapivě vysoká.
Neuvěřitelně hustý nutriční profil
Jedním z hlavních důvodů, proč se o Mankai začalo mluvit jako o „superpotravině nové generace“, je obsah bílkovin. V sušině tvoří více než 45 % jejího složení a zahrnuje všechny esenciální aminokyseliny, které si lidské tělo neumí samo vyrobit.
To je zásadní rozdíl oproti většině rostlinných zdrojů bílkovin, které bývají nekompletní a musí se kombinovat. U Mankai tento problém odpadá – její proteinový profil se blíží kvalitním živočišným bílkovinám, jen bez jejich zátěže.
K tomu připočtěte:
- vysoký obsah vlákniny, která podporuje trávení a pocit sytosti,
- polyfenoly s antioxidačními účinky,
- omega-3 mastné kyseliny,
- železo a vitamín A,
- kompletní vitamínový komplex B,
- a dokonce i vitamín B12, který je v rostlinné říši spíše výjimkou než pravidlem.
Právě kombinace těchto živin dělá z Mankai surovinu, která neřeší jen jednu oblast zdraví, ale působí komplexně.
Co říká věda o Mankai ve smoothie?
Zelené smoothie dnes pije kde kdo. Jenže u Mankai nejde jen o barvu nebo pocit, že „děláte něco zdravého“. Existují konkrétní data.
Studie publikované v odborném časopise Diabetes Care ukazují, že nápoj obsahující Mankai dokáže příznivě ovlivnit hladinu krevního cukru po jídle – a to srovnatelně, nebo dokonce lépe než některé mléčné či jogurtové alternativy se stejným kalorickým obsahem.
Další výzkumy naznačují, že Mankai může:
- tlumit prudké výkyvy glykemie po sacharidovém jídle,
- podporovat regulaci hmotnosti, protože kombinuje bílkoviny a vlákninu,
- pozitivně ovlivňovat střevní mikrobiom, což má dopad nejen na trávení, ale i na imunitu a psychickou pohodu.
U lidí s diabetem 2. typu byly zaznamenány nižší cukerné špičky po jídle, v některých případech s účinkem srovnatelným s běžně používanými podpůrnými léčebnými postupy – samozřejmě při krátkodobém sledování a jako doplněk, nikoli náhrada léčby.
Když smoothie není jen smoothie
Velkou výhodou Mankai není jen to, co obsahuje, ale jak nenápadně se dá zařadit do běžného jídelníčku. Má téměř neutrální chuť a jemnou strukturu, takže:
- nepřebíjí ovoce ani zeleninu,
- nemění texturu nápoje,
- a hodí se i pro lidi, kteří běžně „zelené věci“ moc nemusí.
Výživoví specialisté doporučují Mankai přidávat nejen do smoothie, ale i do:
- krémových polévek a zelených omáček,
- jogurtů a snídaňových bowl misek,
- proteinových nápojů po sportu,
- nebo do studených i teplých jídel jako nenápadný nutriční boost.
Z praktického hlediska je to surovina, která nevyžaduje změnu životního stylu, jen drobnou úpravu návyků.
Pro koho má Mankai největší smysl
Mankai není zázračná pilulka pro všechny, ale u některých skupin může mít výrazný přínos:
- pro vegetariány a vegany, kteří hledají plnohodnotný rostlinný protein,
- pro lidi se zvýšeným rizikem metabolických potíží,
- pro ty, kdo řeší trávení, imunitu nebo dlouhodobou únavu,
- pro aktivní jedince a sportovce, kteří chtějí doplnit živiny bez zbytečných kalorií.
Tahle zelená je zdravá budoucnost ve sklenici
Mankai není další krátkodobý trend ze světa wellness. Je to superpotravina s reálným vědeckým zázemím, která spojuje:
- kompletní rostlinné bílkoviny,
- široké spektrum vitamínů a minerálů,
- podporu metabolismu a glykemické rovnováhy,
- a navíc i vysokou udržitelnost a minimální ekologickou stopu.
Zařadit Mankai do smoothie dnes není jen otázkou módy. Je to promyšlený krok směrem ke zdravější výživě, který potvrzují i klinická data. A možná právě proto se o téhle drobné zelené rostlině teprve začíná mluvit.Tato superpotravina je zatím dostupná především v e-shopech se zdravou výživou, podle odborníků je ale jen otázkou času, kdy se objeví i v běžných obchodech s potravinami.