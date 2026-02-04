Dnes je středa 4. února 2026., Svátek má Jarmila
4. 2. 2026 – 16:44 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Laďka Něrgešová poprvé otevřeně řekla, kolik času jí lékaři dávají a proč se s tím nehodlá smířit
zdroj: Profimedia
Směje se. Pracuje. Oslavila padesátiny. A přitom velmi dobře ví, že statistiky jsou proti ní. Laďka Něrgešová poprvé bez obalu promluvila o prognóze, kterou si od lékařů vyslechla po operaci nádoru na mozku. Čas, který jí zbývá, se podle tabulek nepočítá na roky. Ona se ale odmítá řídit procenty. Protože má ještě jedno přání – být tu dál pro své děti.

Když tento týden Laďka Něrgešová oslavila padesáté narozeniny, nebyl to jen další životní milník. Pro ni to byl malý osobní zázrak. Před necelým rokem, v květnu, kdy podstoupila náročnou operaci nádoru na mozku, totiž slyšela větu, kterou nechce slyšet nikdo: že se možná tohoto jubilea ani nedožije.

Nejen že se nestydím za svůj věk, ale já jsem v květnu dostala informaci, že se možná té padesátky ani nedožiju,“ řekla otevřeně v pořadu ShowTime. Bez patosu. Bez slz. Jen s vědomím, že každý další den má úplně jinou váhu než dřív.

Dost tvrdá prognóza

To nejzásadnější ale zaznělo až později. Laďka přiznala, že podle lékařských statistik a procent má před sebou zhruba půl roku života. Půl roku – pokud by se řídila tabulkami, průměry a studiemi.

Já nebudu umírat. Rozhodně ne teď, za půl roku, jak by to podle procent mělo být,“ řekla s klidem, který není popřením reality, ale vnitřním rozhodnutím.

Je to věta, která se nezakládá na iluzi. Zakládá se na vzdoru.

Léčba, která dává čas – ne jistotu

Laďka v současnosti podstupuje léčbu pomocí speciálního přístroje, který do mozku vysílá elektrické impulzy a brání růstu rakovinných buněk. Jde o metodu, od které si lékaři slibují prodloužení života, nikoli vyléčení.

Ona sama to ví. Přesto říká nahlas to, co by si mnozí netroufli:Já bych si strašně přála ještě pár let tady bejt. Vím, že ta pravděpodobnost je malá. Ale strašně bych si to přála.

Ne pro sebe. Pro děti.

profimedia-0612674187 zdroj: Profimedia

Tělo se mění a komu na tom záleží?

Léčba si vybírá svou daň. Laďka otevřeně mluví o změnách těla, o kilogramech navíc, o vzhledu, který už není televizně „dokonalý“. A pak to jednou větou shodí ze stolu.

Je mi padesát! Mám šest kilo navíc? A vypadám tak, jak vypadám? No a?! Zaplať pánbůh, že tady můžu být. Že můžu dejchat. Smát se.

V tu chvíli je zřejmé, že estetika šla stranou. Zůstala existence.

Nemoc jako brutální filtr reality

Rakovina jí podle vlastních slov změnila pohled na svět víc než cokoliv jiného.Najednou mi všechny problémy a banality přijdou směšné,“ říká. Politické hádky, každodenní krize, drobné osobní drama – všechno bledne ve chvíli, kdy nevíte, jestli budete mít ještě rok života.

Její vzkaz je jednoduchý, ale jasný:Přestaňte řešit kraviny. Soustřeďte se na sebe. Na svůj klid. Protože se může stát, že pak už bude pozdě.

Nehraje si na hrdinku ani na oběť

Laďka Něrgešová ze sebe nedělá symbol ani oběť smutného života. Jen odmítá mlče o svém stavu. O strachu. O prognóze. O tom, že pozitivní přístup není záruka, ale způsob, jak se nezbláznit. Podle lékařů má půl roku.  A to je zatím víc, než kolik jí kdy dokázala slíbit jakákoli statistika.

