Rychlý život múzy umělců i nejdražšího prostituta na světě

autor: Šárka Novotná

Do děl světové literatury se otiskla nejedna múza. Jednou z nich byl i Denham Fouts, výstřední krasavec z Floridy. Pařil a chodil s umělci i s aristokratickou smetánkou. Narodil se přesně před 105 lety.

Tomu, že se Fouts jednou objeví v dílech slavných spisovatelů 20. století, přitom zpočátku zřejmě nic nenasvědčovalo.

Narodil se 9. května 1914 do rodiny šéfa společnosti na výrobu košťat a otec ho z floridského Jacksonville poslal do Washingtonu k příbuzným - obchodníkům, aby mu dali práci. Ovšem život mladého Denhama se zhoupl úplně jiným směrem. A zásadní roli sehrálo to, že vypadal pekelně dobře a chtěl se dostat nahoru.

Od boháče k princi

Už ve dvaceti se tudíž ocitl v Evropě, kam doprovázel jistého německého barona. V Berlíně se rozešli a mladý krasavec zamířil do Benátek, kde skončil na jachtě s lodním magnátem a udělal průšvih.

S jedním z námořníků ukradli peníze a utekli si je užít na Capri. Na konci nelegálního dobrodružství, když příjmy vyschly a námořník zmizel, si pro Foutse, který se tvářil, že na drahý životní styl stále má, přišla policie. Místo s kriminálem však nakonec udělal známost s ženatým Evanem Morganem, tehdy ještě vikomtem z Tregedaru.

S mladým šlechticem sice definitivně prolomil brány "velkého" světa, na druhou stranu si během cest zadělal i na své životní prokletí - závislost na opiu.

Po návratu do Evropy, již s baronem z Tregedaru, naskočil do série luxusních evropských flámů a večírků plných aristokratů a umělců. Fouts je uměl rozproudit a pozornost prý budil i svým vtipem.

Na jedné z baronových party si také začal románek doslova s královskou partií - princem Pavlem Řeckým, žijícím v britském exilu. Prince pak vystřídal zámožný mecenáš umění Peter Watson.

Nejlépe placený prostitut světa

Právě řadu známostí s bohatými muži, kteří si jižanského fešáka vydržovali, komentoval spisovatel Christopher Isherwood slovy, že Fouts byl "nejdražším prostitutem světa". Další literární hvězda Truman Capote ho pak charakterizovala jako "nejlépe vydržovaného kluka na světě".

Capote i Isherwood byli homosexuálové a obraz tohoto "kluka" se objevuje i v jejich knihách. Zatímco Capote vložil Foutsův život do nedokončeného románu Vyslyšené modlitby, Isherwood, který s Foutsem žil ve 40. letech v Americe, o něm píše v knize Down There on a Visit. Fouts je však přítomen i v díle Gavina Lamberta či amerického spisovatele a politika Gorea Vidala.

Šípy v centru Paříže

Fouts roky vedl rychlý, luxusní život, jeho milencem byl prý i francouzský herec Jean Marais. Jenže drogy mu postupně začaly přerůstat přes hlavu a zpoza image zábavného, sexy pařmena se začaly vynořovat horší stránky povahy. Právě kvůli závislosti se rozpadl Foutsův vztah s Watsonem. Choval se nevyzpytatelně, známá je také historka, kdy střílel - prý zapálené - šípy z hotelového pokoje na Champs-Élysées.

Poté, co vypukla v Evropě válka, se vrátil do Ameriky. Nějaký čas vykonával civilní službu, dokončil si středoškolské vzdělání a studoval na univerzitě. S Isherwoodem měl také "meditační období". Editorka Isherwoodových deníků Katherine Bucknellová o mnoho let později prohlásila, že Foutse obklopuje jakýsi mýtus. Už během jeho evropské fáze života se prý také šířily různé zkazky o jeho původu.

A zpátky do Evropy se Denham Fouts nakonec vrátil. V Paříži se ještě setkal s Capotem, závěr jeho krátkého života byl ale nehezký. Strávil spoustu času v posteli, ve špatném stavu. Jeho tehdejší milenec mu prý musel vyndavat hořící cigaretu z úst, aby mu nepopálila rty. Zemřel v Římě v roce 1948 v pouhých 34 letech na srdeční onemocnění. Na římském protestantském hřbitově je také pohřben.