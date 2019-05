Úsek D1 u Humpolce dostaví Skanska, bez výběrového řízení

Do děl světové literatury se otiskla nejedna múza. Jednou z nich byl i Denham Fouts, výstřední krasavec z Floridy. Pařil a chodil s umělci i s aristokratickou smetánkou. Narodil se přesně před 105 lety. více

Návrh ústavní žaloby proti prezidentovi republiky, který chtějí v horní komoře projednat senátoři v čele s Václavem Láskou, je dokumentem, který stojí za přečtení. Skládá dohromady mozaiku z jednotlivých činů hlavy státu, jejímž pojítkem je snaha o nabourání parlamentní formy vlády. Co je klíčovým prvkem žaloby? více

Andrej Babiš vede kampaň do evropských voleb v kšiltovce se sloganem Silné Česko. Klobouk s čapím pérem by mu však seděl líp. A namísto hesla 'silné Česko' by mohl hlásat 'silné dotace'. více