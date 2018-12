Byl nejhorší režisér na světě - a pak se stal legendou

MAGAZÍN - Magazín autor: Šárka Novotná

Ed Wood byl zvláštní případ i na výstřední poměry Hollywoodu. Jeho vzorem byl režisérský velikán Orson Welles, on sám se však ocitl na opačné straně pomyslného žebříčku. Neměl talent, vášně a lásky k filmu u něj však bylo na rozdávání. A i přes svou trudnou životní dráhu se nakonec stal - svého druhu - legendou. Tvůrce nejhorších filmů všech dob zemřel přesně před 40 lety.

Wood nepocházel z uměleckého prostředí, film však miloval od raného dětství. To bylo zvláštní tím, že dle vzpomínek Woodovy manželky Kathleen ho jeho matka oblékala do dívčích šatů, protože si údajně místo chlapce přála holčičku.

Záliba v cross-dressingu pak Edovi vydržela i v dospělosti, včetně lásky k angorské vlně. Ed taky zbožňoval - a sbíral - rodokapsy, komiksy a jeho prvními idoly byli herci Buck Jones a asi "nejslavnější Drákula všech dob" Béla Lugosi. Vzhledem k tomu, že i s ním o pár desítek let později spolupracoval, by se dalo říct, že si splnil sen - svým způsobem.

K dvanáctým narozeninám každopádně dostal svou první kameru a z té doby také pochází záběr, kterého si velice cenil. Natočil totiž (ne)slavnou vzducholoď Hindenburg při jejím posledním letu, krátce před tragickou havárií. Jeho prvním placeným zaměstnáním byl uvaděč v kině, ani jemu se nicméně nevyhnula válečná zkušenost. Počátkem roku 1942 narukoval k námořnictvu, kde utrpěl kuriózní zranění, neboť přišel o přední zuby.

Vzhůru do Hollywoodu

Válka mu nicméně sny o filmařině nesebrala a ve druhé polovině 40. let tak zamířil do Hollywoodu. Už tehdy se podílel na různých nízko-nízko rozpočtových projektech, jeho největší celoverčerní "pecky" nicméně vznikly až v další dekádě.

Ve filmu Tima Burtona Ed Wood říká hlavní hrdina potenciálním donátorům, že u velkého studia by vyšel film na milion, ale on ho udělá za 70 tisíc. Je to hláška příznačná pro celou kariéru. Filmy vytvářel extrémně levně, tuze rychle - a obojí bylo vidět. Ostatně působil i jako producent, režisér, scenárista a herec v jedné osobě. A během natáčení tak docházelo k půvabnému výběru kulis, kdy se například kuchyně bytu proměnila v kabinu kosmické lodi a umělé nádobí posloužilo jako létající talíře zlotřilých mimozemšťanů.

Krasojízdu započal v roce 1952 snímek Glen, nebo Glenda, který, značně toporně, zpracovává téma transvestitů a kde si Wood střihl hlavní roli. Snímek byl propadák, nicméně také první projekt, do něhož Wood obsadil právě Lugosiho. Ten měl nejlepší léta své kariéry už dávno za sebou, potýkal se se závislostí na morfiu i alkoholu, Wood ho nicméně viděl jako terno. Byť to, že by byli skutečnými přáteli, se spíše zpochybňuje.

Právě v tomto snímku měl také Lugosi kultovní repliku o draku požírajícím malé chlapečky. Film se původně zakládal na skutečném příběhu Christine Jorgensenové - první široce známé transgender osoby, která v USA podstoupila změnu pohlaví. Glen, nebo Glenda je nicméně nakonec hodnocen jako psycho jízda na pomezí filmu a podivného dokumentu, který Wood prokládal například nelogickými záběry běžících bizonů.

Další Woodův "velký snímek" Nevěsta monstra přišel na svět v půli 50. let. I tady účinkoval Lugosi, opět to bylo špatné a pro Wooda to navíc přineslo značnou změnu v osobním životě. Dostal totiž košem od své dlouholeté přítelkyně a spolupracovnice Dolores Fullerové, kterou naštvalo, že obsadil do hlavní role jinou dívku. Fullerová nicméně nakonec opravdu dosáhla toho, čemu se říká "solidní kariéra" - vrhla se na hudbu, napsala pár známých písniček, dokonce i pro Elvise Presleyho, a nakonec si založila vlastní agenturu.

V "nevěstě" Wood též poprvé spolupracoval s obřím wrestlerem Torem Johnsonem. Nejasno je pak kolem údajné krádeže chobotnice, jíž měl štáb odcizit z filmových studií v Hollywoodu. Podle jedné verze se tomu tak stalo, včetně toho, že bohužel neukradli motorek, který měl smrtící příšeru pohánět. Podle jiných si chobotnici vypůjčili legální cestou, ovšem na motorek už prostě nezbývaly peníze.

Upíři a baptisté

Právě v Nevěstě monstra si Lugosi odehrál také svou poslední mluvenou roli. Během natáčení třetího filmu, sci fi eskapády Plán 9, totiž zemřel. Wood chtěl nicméně naposledy využít jeho hvězdný punc a přidal do snímku němé záběry, na nichž Lugosi vystupuje. S příběhem o mimozemšťanech, kteří hodlají provést invazi skrze zotročení mrtvol vytažených z hrobů, vůbec nesouvisely. Na dotáčky jeho "drákulovské" postavy pak najal chiropraktika své přítelkyně, který nicméně vyrostl mnohem víc než Lugosi.

V Plánu 9 nicméně vystupuje i další dobová hvězda Vampira, vlastním jménem Maila Elizabeth Syrjäniemiová, někdejší "upíří" televizní hlasatelka, která se o pár let později vrhla na návrhářství šperků. Plánem 9 se Wood také zapsal do dějin kinematografie - později byl totiž zvolen nejhorším snímkem všech dob. Zároveň se však také hororová zombie vizáž Tora Johnsona stala jednou z nejoblíbenějších halloweenských masek na světě!

Dalším bizarním faktem je i to, že se někteří členové štábu a herci opravdu nechali pokřtít, neboť film financovala baptistická církev.

Zatímco Plán 9 čekal na uvedení několik let, Woodův snímek Noc ghúlů, natočený v šedesátkách, už režisér kvůli potížím s distribucí nikdy na plátně neviděl. Uvedli ho až v 80. letech. Woodova kariéra šla postupně a definitivně do kopru. V 60. a 70. letech se věnoval převážně psaní rodokapsů, pornografických příběhů, které ostatně i natáčel. Propadal depresím a alkoholismu. Zemřel 10. prosince 1978 na infarkt v pouhých 54 letech.

Kult špatné kinematografie

O dva roky později jej zvolili nejhorším režisérem všech dob. A začala jeho, poněkud morbidní, posmrtná proslulost přiživovaná potěšením z obskurních a značně nezdařených snímků. To ještě nakopl právě Tim Burton, když v 90. letech natočil zmíněný biografický film, kde je Wood v podání Johnnyho Deppa vykreslen spíše jako nešťastně neúspěšný sympaťák.

S filmaři byla v kontaktu i Woodova vdova Kathleen, která s ním strávila více než 20 let, a když se s Deppem setkala, prohlásila prý: "To je můj Eddie".

Film byl nakonec dobře přijat kritikou i fanoušky a Martin Landau za svou roli Lugosiho dokonce získal Oscara a spřátelil se s Lugosovým synem. Depp mimochodem po natáčení koupil dům, který kdysi slavný "Drákula" obýval.

Ed Wood ovšem není jediným špatným režisérem, který nakonec dosáhl kultovní slávy netradičním způsobem. V současnosti se nabízí třeba příměr k tvůrci jménem Tommy Wiseau. Ten před 15 lety natočil svůj geniálně špatný romantický snímek The Room, který režíroval, financoval, produkoval a ztvárnil v něm také hlavní roli - a navzdory tomu, nebo právě proto, že to byl filmový průšvih, dosáhl obliby živené dalšími a dalšími (kino)projekcemi.

Wiseau měl nicméně na rozdíl od Wooda spoustu peněz, jejichž původ je neznámý, stejně jako to, odkud tento člověk vůbec pochází. A obliby svého díla se dožil. I o něm už nicméně vznikl snímek. Předloni totiž James Franco vypustil do světa dílko The Disaster Artist, který vznik kultovního bizáru dokumentuje.