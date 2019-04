Divoké dítě, které se stalo legendou stříbrného plátna

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: Šárka Novotná

Claudia Cardinalová patří k nejkrásnějším a nejpopulárnějším hvězdám filmové historie. Právě dnes slaví své jednaosmdesáté narozeniny.

Ač je Cardinalová nejčastěji spojována s Itálií, na svět přišla ve francouzském protektorátu La Goulette v Tunisku, kde žila početná italská komunita. Její matka pocházela z rodiny italských přistěhovalců a otec byl rodilý Sicilan. Claudiinou mateřštinou byla francouzština, tuniská arabština a sicilský dialekt. Italsky se naučila až v počátcích své filmové kariéry!

Divoká holka fascinovaná Bardotkou

Cardinalová byla dle svých slov divoké dítě. Za druhé světové války zažila traumatizující zkušenost, když na dvůr jejich domu spadla bomba, která měl zasáhnout blízký přístav. Rodina prý nezahynula jen zázrakem. Za války také Claudia čelila šikaně dětí kvůli svému italskému původu.

S filmem začala koketovat brzy. Poté, co se objevila v krátkém snímku francouzského režiséra Reného Vautiera, jí byla nabídnuta hlavní role ve filmu Goha.

Zásadní obrat však nastal až poté, co v osmnácti vyhrála soutěž krásy a jako odměnu dostala možnost vyjet na filmový festival do Benátek. Tam zaujala lidi z branže a nakonec v Itálii zůstala, neboť jí bylo nabídnuto studovat na filmové škole v Římě. Už po prvním semestru však skončila, i kvůli potížím s italštinou. Vrátila se tedy do Tuniska, kde musela řešit ještě závažnější problém: Byla těhotná.

Katastrofický vztah a tajný porod

Cardinalová se později o této etapě svého života vyjádřila tak, že dítě bylo produktem příšerného vztahu s o 10 let starším Francouzem. Zároveň však začala její kariéra nabírat na obrátkách. Uzavřela několikaletý kontrakt s filmovou společností Vides. Natočila pár filmů, včetně úspěšné komedie Zmýlená neplatí, dostala přezdívku "italské zlatíčko", ale topila se v depresích.

Točila až do sedmého měsíce těhotenství, o kterém vědělo minimum lidí. Šéf Vides Franco Cristaldi ji pak poslal do Londýna tajně porodit pod záminkou, že se jede učit anglicky kvůli novému filmu. Cristaldi, s nímž později žila, Claudii řekl, že nemanželské dítě by jí zničilo kariéru, a její syn Patrick s nimi tak vyrůstal v podstatě v pozici mladšího bratra. Sedm roků nato vyštrachali Clauidiino tajemství novináři. A tak vše musela prozradit světu.

Problematický byl i její vztah s Cristaldim. Dle Cardinalové byl příliš dominantní. Cristaldi zařídil jejich tajnou svatbu, která v Itálii nikdy nebyla uznána, a Cardinalová se stala jakýmsi "majetkem produkční společnosti", která se starala o její vzhled a zakazovala jí jeho změny. Její život byl zlatá klec. Cristaldi poté, co tajemství prasklo, také zařídil adopci jejího syna, ovšem údajně bez vědomí své partnerky.

Navzdory osobním dramatům Claudiina herecká kariéra jenom kvetla. Natočila slavné snímky jako Rocco a jeho bratři, Krásný Antonio či Růžový panter. Osobní přelom pro ni prý znamenalo účinkování ve filmu Gepard. Tehdy hrála již podruhé pod vedením Luchina Viscontiho.

Na Viscontiho později vzpomínala s velkou úctou a prohlásila, že právě při natáčení Geparda začala milovat své povolání. Také ji prý odnaučil falešné skromnosti. V témže roce, 1963, se také objevila ve Felliniho snímku Osm a půl. Tyto dva počiny kritici občas označují za nejlepší filmy její kariéry. Pro mnohé však bude především krásnou vdovou z westernu Tenkrát na Západě.

Cardinalová později uvedla, že hraní pro ni dlouhé roky představovalo terapii a únik z neuspokojivého osobního života. Počátkem 70. let si také splnila sen a zahrála si ve filmu Petrolejářky se svým někdejším vzorem Brigitte Bardotovou.

Jak začala nový život

Přelom v jejím osobním životě přišel v sedmatřiceti. Potkala režiséra Pasquala Squitieriho, zamilovala se a opustila Cristaldiho. V Pasqualovi našla životní lásku, byl pro ni prý "synonymem svobody". Zpočátku však museli překonat potíž, že Cardinalová byla nějakou dobu bez práce, prý kvůli tlaku svého ex na lidi z branže. V roce 1979 se partnerům narodila dcera Claudia a v témže roce se také Cardinalová poprvé stala babičkou vnučky Lucille. Její dcera se ale nepomamila, místo herectví vystudovala dějiny umění na francouzské Sorbonně.

Cardinalová natočila přes 150 filmů a nakonec svůj domov našla v Paříži, byť dodnes sama sebe označuje jako Italku. Stala se velvyslankyní dobré vůle UNICEF a zaměřovala se na pomoc znevýhodněným ženám. Před osmi lety byla zařazena mezi 50 nejkrásnějších žen filmové historie. A navzdory různým peripetiím hodnotí slavná herečka svůj život pozitivně. A loni, při oslavě svých osmdesátin, uvedla, že netrpí nostalgií, neboť je normální, že čas prostě plyne.

Tak všechno nejlepší i do dalších roků!