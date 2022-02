Aktualizováno: Ruský útok na Ukrajinu - den čtvrtý

Charkov, v jehož ulicích se v neděli ráno pohybovaly ruské jednotky, je podle místních úřadů opět plně pod ukrajinskou kontrolou. Ukrajinci také dál úspěšně brání Kyjev. Ukrajinské hlavní město má za sebou třetí noc ruských útoků, které přiměly tisíce obyvatel vyhledat útočiště v podzemních bunkrech. Podle posledních zpráv však zůstává kontrola metropole v rukou ukrajinské armády.

14:11 Z Bohumína odjede dnes večer další humanitární vlak na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Pojede do ukrajinského Čopu u slovenských hranic, aby přepravil do bezpečí ženy a děti. Na pomoc lidem prchajícím z Ukrajiny už České dráhy vypravily dva vlaky v pátek. Jely do polské Přemyšle, odkud se v sobotu navečer vrátil zatím jen jeden z nich. Druhý zůstává v Přemyšli.

Dnes večer odjede další humanitární vlak na pomoc #Ukraine. Ve spolupráci s @zssk_mimoriadne a Ukrajinskými železnicemi připravujeme přepravu žen a dětí do bezpečí. Humanitární vlak do Čopu vyjede dnes cca ve 22:00 hod. z Bohumína. #StandWithUkraine #Ukraine #HelpUkraine pic.twitter.com/1Nk3G2IuCb — České dráhy, a.s. (@ceskedrahy_) February 27, 2022

13:42 Předpokládaných 5000 uprchlíků z Ukrajiny by státní rozpočet přišlo asi na 1,5 miliardy korun. Pokud by jich dorazily desetitisíce, přišlo by to státní rozpočet na 15 až 20 miliard. V takovém případě by ale pomohla s penězi Evropská unie, protože by šlo o migrační vlnu velkého rozsahu, řekl v dnešních Otázkách Václava Moravce České televize ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Jsem rád, že Německo posílá další vojenský materiál na Ukrajinu a zvyšuje rozpočet Bundeswehru o 100 mld. Eur. I naše vláda dnes schválila další výraznou pomoc. Ukrajina potřebuje jak materiál, tak tyto silné signály, že za ní svobodný svět stojí#StandWithUkraine #SlavaUkraini — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) February 27, 2022

13:32 Odpojení některých ruských bank od mezibankovního systému SWIFT výrazně omezí možnosti ruských firem, ale i jejich zahraničních obchodních partnerů od poskytování a přijímaní plateb za dodané zboží nebo služby. Nicméně vzhledem k existenci alternativních kanálů ale nenastane úplné zastavení mezinárodního platebního styku. Například dodávky plynu tak nemusí být úplně zastaveny. Bylo by ovšem morálním hazardem, pokud by například samy vlády členských států po uvalení sankcí zahrnujících ostřižení Ruska od systému SWIFT plynule přešly k platbám využívajícím alternativní platební kanály, uvedl ve vyjádření pro ČTK ředitel odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR Ladislav Minčič.

13:06 První vlak, ve kterém Česko poslalo zbraně na Ukrajinu, dorazil na místo určení. Vyjel v noci na dnešek a česko-polské hranice překročil ráno. Další vlak se podle armády chystá. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v České televizi uvedla, že vláda dnes schválila další dodávku zbraní na Ukrajinu za 400 milionů Kč.

Vlak číslo 1 se už vykládá na místě určení. Další se chystá.#JsmeArmada#StandWithUkraine — Armáda ČR (@ArmadaCR) February 27, 2022

12:35 Dominikánské náměstí v Brně zaplnili po poledni odpůrci ruské invaze na Ukrajinu. Přišlo asi 5000 lidí. Mezi účastníky byli rodiny s dětmi, studenti, Ukrajinci i další cizinci žijící v Brně, včetně skupiny Rusů odsuzujících invazi. Na pomník rudoarmějce na brněnském Moravském náměstí někdo namaloval srdce v národních barvách Ukrajiny, tedy modré a žluté. Městská část Brno-střed jej nebude odstraňovat. Mluvčí radnice Kateřina Dobešová řekla, že pro to aktuálně není důvod, protože se nejedná o hanlivý nápis. Stejný symbol se na pomníku objevil už v roce 2015.

12:28 Opatření jsou nastavena tak, aby Česká republika zvládla i situaci, kdy by Rusko zastavilo dodávky plynu, řekl v Partii na CNN Prima News premiér Petr Fiala (ODS). O této hrozbě ale nemá ministerský předseda signály. Fiala řekl, že s rizikem omezení dodávek ruského plynu počítá nejen česká vláda, ale i Evropa. "Ale nestrašme se," poznamenal. "Že by Rusko zastavilo úplně všechno asi není pravděpodobné, ale může dojít k omezení dodávek a i k problémům s cenami," uvedl. Poukázal na to, že plyn proudí do Evropy ze čtyř směrů.

12:27 Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) chce dnes odpoledne na jednání ministrů vnitra zemí EU v Bruselu navrhnout zastavení vydávání vstupních víz ruským občanům do zemí Schengenu. Jde podle něj o oficiální pozici ČR. Zdůvodnil to tím, že ČR nyní víza Rusům nevydává, ale ti mohou na takzvané schengenské vízum přicestovat do jiné země EU a v konečné fázi se do Česka dostat.

12:24 Premiér Petr Fiala (ODS) v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News odsoudil útoky vůči ruským občanům a hlavně dětem žijícím v tuzemsku. Doufá, že šlo o jednotlivé excesy. Zároveň ministerský předseda obhajoval páteční rozhodnutí vlády o zastavení vydávání víz ruským občanům s výjimkou humanitárních případů.

„Tohle jsou věci, které se dít nesmí. To určitě musím odsuzovat. U nás žije spousta Rusů, kteří nechtějí mít nic společného s putinovským režimem,“ řekl Fiala. Obdobně se vyjádřil již v sobotu také ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Ve čtvrtek ve sněmovně apeloval v tomto směru na občany také bývalý premiér Andrej Babiš (ANO).

12:19 Rusko od začátku útoku na Ukrajinu přišlo o přibližně 4300 vojáků a také o 146 tanků, 27 letadel a 26 vrtulníků, uvedla náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová na facebooku. Uváděná čísla nelze nezávisle ověřit, Rusko údaje o svých ztrátách neuvádí.

There’s a new Ukrainian joke going around: Kyiv is ready to consider NATO’s application to become a member of Ukraine. https://t.co/64aHa1fL9m — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 27, 2022

12:03 Kvůli ruské invazi na Ukrajinu oznámily další evropské země, že uzavřou svůj vzdušný prostor pro ruská letadla. Nově tak učiní Německo, Finsko, Švédsko, Dánsko, Irsko či Belgie. Finské uzavření vzdušného prostoru pro ruská letadla oznámil v noci na dnešek na twitteru ministr dopravy Timo Harakka, Rusko pravděpodobně zareaguje stejným krokem. "Pokud Rusko zavře svůj vzdušný prostor pro finská letadla, bude to mít výrazný dopad na lety (společnosti) Finnair a prakticky to zastaví naši dopravu do Asie," sdělila dnes agentuře Reuters mluvčí společnosti Finnair. Oblétání ruského vzdušného prostoru by podle ní lety tak prodloužilo, že by to nebylo finančně únosné.

12:07 Ukrajinský útok dronem na ruský vojenský konvoj.

Ukraine’s top commander Valerii Zaluzhnyi posted a video of what appears to be a convoy of trucks getting hit from the air — he said this was a strike against Russian vehicles by a Ukrainian, Turkish-made Bayraktar drone.https://t.co/Nj6Mzm11ch — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022

11:46 Vladimir Putin útokem na Ukrajinu změnil Evropu, Německo proto výrazně navýší investice do své armády, které přesáhnou dvě procenta výkonu ekonomiky. Dnes to na mimořádném zasedání německého Spolkového sněmu oznámil kancléř Olaf Scholz. Německo dosud neplní závazek dvou procent HDP na armádní výdaje, jak se NATO dohodlo. Kancléř uvedl, že německá armáda dostane dodatečných 100 miliard eur (2,5 bilionu korun). „Je to pro naši vlastní bezpečnost,“ dodal o chystaném posílení obrany. Scholz rovněž ujistil východní členy NATO, že Německo dostojí svým závazkům k jejich obraně. Slíbil, že v posilování obrany východního křídla aliance bude Německo pokračovat, mimo jiné v účasti na protiletecké obraně.

11:28 Česká policie eviduje desítky podnětů na komentáře v internetových diskusích, které schvalují ruskou invazi na Ukrajinu a aktivity ruské armády. Uvedla to dnes na twitteru s tím, že internetové prostředí pečlivě monitoruje. „Omlouváme se, že nereagujeme na každé označení v příspěvcích. Není to vždy žádoucí a taktické,“ doplnila policie ve svém vyjádření.

Evidujeme desítky podnětů na komentáře v internetových diskusích, schvalující ruskou invazi a aktivity ruské armády. Internetové prostředí pečlivě monitorujeme a omlouváme se, že nereagujeme na každé označení v příspěvcích. Není to vždy žádoucí a taktické. Děkujeme za pochopení! — Policie ČR (@PolicieCZ) February 27, 2022

11:26 Vláda na dnešním mimořádném jednání schválí další dodávku zbraní a vojenské techniky pro Ukrajinu. V pořadu Partie Terezie Tománkové v CNN Prima News to dnes řekl premiér Petr Fiala (ODS). Přeprava materiálu by se měla uskutečnit už odpoledne, poznamenal. Vláda se sejde na mimořádném jednání dnes ve 12:30.

11:18 Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR na mimořádném zasedání schválil, že česká reprezentace v březnu v play off kvalifikace o postup na mistrovství světa v Kataru nenastoupí do případného utkání proti Rusku kvůli jeho útoku na Ukrajinu. Svaz následoval Polsko a Švédsko, které stejný krok oznámily v sobotu. FAČR o tom informovala na svém webu (ZDE).

11:15 Společnost Google začala bránit ruským médiím financovaným státem, aby získávala prostředky z reklam umisťovaných na jejich webových stránkách, v aplikacích a na platformě YouTube. Rozhodnutí se vztahuje mimo jiné na ruskou televizi RT (Russia Today). K podobnému kroku se po ruské invazi na Ukrajinu v sobotu rozhodla například společnost Meta Platforms, majitel Facebooku. Šéf americké společnosti SpaceX Elon Musk vyslyšel žádost ukrajinské vlády a aktivoval nad územím Ukrajiny satelitní internetovou službu Starlink. Po invazi bylo na mnoha místech země připojení k internetu problematické.

11:13 Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku v uplynulých dnech výrazně zdražily. Průměrná cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 stoupla od čtvrtka, kdy začala rusko-ukrajinská válka, o 82 haléřů na 38,30 koruny za litr. Naposledy byl benzin dražší v září 2012. Nafta zdražila o 1,06 koruny na 37,51 koruny. Vyplynulo to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy tím ale zdražování paliv nekončí, v nadcházejícím týdnu zřejmě překročí cenu 40 korun za litr a budou nejdražší v historii.

10:02 Volodymyr Zelenskyj nehodlá s Rusy jednat v Bělorusku, které má podíl na agresi proti jeho zemi. Na jiném místě by byl rozhovorům otevřen. Do běloruského Gomelu přitom na jednání v neděli dorazila delegace z Moskvy.

Poradce ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak prohlásil, že pozice prezidenta Zelenského zůstává stejná - akceptuje jen skutečné rozhovory, žádná ultimáta. Ruská delegace se do Běloruska vydala s vědomím, že je její cesta zbytečná, dodal Podoljak.

Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova jsou v delegaci zástupci ministerstva zahraničí a obrany, ale také kanceláře prezidenta Vladimira Putina, kteří na své ukrajinské protějšky čekají ve městě Gomel. „V souladu s dosaženou dohodou přijela do Běloruska na jednání s Ukrajinci ruská delegace,“ uvedl Peskov. „Jsme připraveni zahájit tato jednání v Gomelu,“ dodal. Pokud by se tato jednání uskutečnila, byla by první od 24. února, kdy Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu.

More from Zelensky. He says what Russia is doing is “terror.”



“What the invaders are doing to Kharkiv, Okhtyrka, Kyiv, Odesa and other cities and towns deserves an international tribunal.” pic.twitter.com/2HQzBbSO78 — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 27, 2022

9:48 Prezident Zelenskyj na sociálních sítích označil ruské počínání za pomstu, za úmyslně zvolenou taktiku ničení měst a ubližování lidem. Znovu vyzval cizince, aby přijeli na Ukrajinu vytvořit legionářskou jednotku, která se zapojí do bojů proti ruské agresi. V projevu vyzval svět, aby Rusko zbavil hlasovacího práva v Radě bezpečnosti OSN. Počínání Ruska je podle něj na hraně genocidy.

Foreigners willing to defend Ukraine and world order as part of the International Legion of Territorial Defense of Ukraine, I invite you to contact foreign diplomatic missions of Ukraine in your respective countries. Together we defeated Hitler, and we will defeat Putin, too. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022

Také ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba na Twitteru vyzval všechny cizince ochotné bránit Ukrajinu, aby se zapojili do budoucí jednotky, kterou označil za Mezinárodní legii. „Společně jsme porazili Hitlera a společně porazíme i Putina,“ dodal Kuleba.

Kuleba už v sobotu vyzval matky, ženy a dcery ruských vojáků, aby žádaly ukončení války. "Vaše vláda lže. Ukrajinský lid je nevítá květinami, ale zbraněmi," napsal na twitteru.

Матери, жёны, дочери русских солдат! Заберите своих мужчин домой. Они пришли на чужую землю убивать невинных людей, разрушать наши дома. Ваша власть врет. Народ Украины встречает их с оружием, а не цветами. Требуйте от власти остановить захватническую войну,спасите своих близких! pic.twitter.com/fCtsiLRw3R — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022

9:07 Česko odeslalo zbraně na pomoc Ukrajině. Vlak s pomocí ráno překročil česko-polské hranice a pokračuje dál na místo určení. Podle Armády ČR se nakládá další pomoc. Ministerstvo obrany na twitteru zveřejnilo krátké video s odjezdem vlaku a dodalo, že další pomoc bude schvalovat vláda dnes. Vláda se sejde na mimořádném jednání dnes ve 12:30.

My na obraně držíme slovo Vlak s pomocí Ukrajině musel projet za každou cenu a žádný “bandita s koženou brašnou” ho nezastaví!✌️Posíláme kulomety, útočné pušky, pistole, náboje i dělostřeleckou munici. Další pomoc bude schvalovat nedělní vláda.#StandWithUkraine #SlavaUkraini pic.twitter.com/FpvKpBvgQo — Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) February 27, 2022

„Posíláme kulomety, útočné pušky, pistole, náboje i dělostřeleckou munici,“ píše na twitteru ministerstvo obrany. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v sobotu řekla, že Česko daruje Ukrajině 30 000 pistolí, 7000 útočných pušek, 3000 kulometů, několik desítek pušek pro ostřelovače a asi milion nábojů. Přepravu darovaného materiálu v hodnotě asi 188 milionů korun zajistí Česká republika, postará se i o přepravu munice, kterou už česká vláda Ukrajině darovala v lednu a zatím zůstávala na českém území.

Posíláme pomoc pro ukrajinské bojovníky.

Ráno překročila česko-polské hranice a pokračuje dál na místo určení. Nakládáme další.#JsmeArmada#StandWithUkraine pic.twitter.com/wLN7qp5qzv — Armáda ČR (@ArmadaCR) February 27, 2022

Nabídku zbraní předložilo i ministerstvo vnitra, s nabídkou se hlásí i městské policie. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v sobotu uvedl, že kvůli složité byrokracii s vyskladněním a odepsáním zbraní nestihne jeho ministerstvo armádní zásilku. K pomoci se ale připojí v dalších dnech, naznačil.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v sobotu připravilo nákup i přepravu stovek tun pohonných hmot, které Česko daruje Ukrajině. Na twitteru to uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Mluvčí rezortu Vojtěch Srnka následně na dotaz ČTK sdělil, že ministerstvo zatím nebude z důvodu opatrnosti zveřejňovat bližší detaily.

Hotovo! Během dneška jsme připravili nákup i přepravu stovek tun pohonných hmot, které daruje ukrajinskému státu. Ukrajinci nutně potřebují každou pomoc v jejich statečném boji proti ruským agresorům. @mpo_tweetuje

Nemluvíme, konáme. pic.twitter.com/CuRYflBZe5 — Jozef Síkela (@JozefSikela) February 26, 2022

08:20 Peking během současné krize způsobené ruským vpádem na Ukrajinu pokračuje v opatrné rétorice. Na jednu stranu odmítá ruský atak nazvat invazí, zároveň ale nechce Moskvu otevřeně podpořit. Při pátečním hlasování Rady bezpečnosti OSN o rezoluci ostře odsuzující ruskou invazi na Ukrajinu a žádající okamžité stažení ruských jednotek se čínský zástupce zdržel.

07:49 Jak ráno informoval poradce ukrajinského ministerstva vnitra Anton Heraščenko, ruským vojákům se podařilo proniknout do Charkova na severovýchodě Ukrajiny. Video, které Heraščenko zveřejnil (ZDE), ukazuje několik lehkých vojenských vozů následovaných nákladními automobily, které se pohybují po jedné z ulic. Na jiných záběrech jedno z ruských vozidel hoří.

Podle agentury Unian při bojích v okolí Charkova vzplál plynovod, který byl vyhozen do povětří ruskými vojáky. Regionální guvernér Oleh Sinegubov na twitteru uvedl, že ukrajinské síly v Charkově bojují proti ruským vojákům. "Lehká vojenská vozidla ruského nepřítele pronikla do Charkova, včetně centra města," uvedl Sinegubov. "Ukrajinské ozbrojené síly nepřítele ničí. Žádáme civilisty, aby nevycházeli ven," doplnil.

The fire can be seen from 20 miles north in Kyiv. https://t.co/QoirSKTyaP — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 27, 2022

Ruští vojáci se snaží ovládnout některé z letišť v okolí ukrajinského hlavního města. Už dříve se začalo bojovat o letiště Hostomel, které leží severovýchodně od Kyjeva.

Ukrajinské ozbrojené síly nadále čelí na mnoha místech silným útokům ruské armády ze všech směrů. Podle zpráv se kromě hlavního města Kyjeva a Charkova bojuje v Chersonu, Luhanské oblasti či u města Mariupol. Poradce ukrajinského prezidenta uvedl, že má vedení země vše pod kontrolou.

The footage shows a gas pipeline on fire in Kharkiv after a Russian attack.



Video: State Special Communications Service of Ukraine pic.twitter.com/owuSoKqoFA — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022

Natalja Balasynovyčová, starostka města Vasylkiv, které leží asi 30 kilometrů jižně od Kyjeva, podle agentury Unian uvedla, že místní letecká základna i celé město byly terčem silného ostřelování. V důsledku bombardování začaly hořet zásobníky s ropou. Bombardování města jižně od Kyjeva potvrdil i ukrajinský vládní poradce Anton Heraščenko. Úřady v Kyjevě podle The Kyiv Independent vydaly pokyn, aby obyvatelé neotvírali okna, a nevystavovali se tak riziku vdechnutí škodlivých zplodin. Kvůli bojům ve Vasylkivu nemohou hasiči vyrazit k hořícímu ropnému skladišti.

00:30 Evropská komise (EK) se společně s lídry nejlidnatějších zemí Evropské unie, Spojenými státy, Kanadou a Británií dohodla na snaze odpojit vybrané ruské banky od globálního systému SWIFT, který je klíčový pro mezinárodní finanční transakce. Oznámila to v sobotu předsedkyně EK Ursula von der Leyenová, která v projevu označila počínání ruské armády na Ukrajině za barbarské. Krok podporuje i Německo, které se zpočátku stavělo proti odstřižení Ruska od systému SWIFT. Brusel a západní země představily i další opatření mířící proti ruské centrální bance a „ruským oligarchům“.

Podle listu Financial Times jde o zatím nejsilnější sankce dohodnuté v návaznosti na ruskou ofenzívu proti Ukrajině. Deník The New York Times nicméně podotýká, že Západ nesáhl po „jaderné variantě“ v podobě úplného odpojení Ruska od SWIFTu, takže Rusko může alespoň prozatím dál vydělávat na prodeji plynu do Německa, Itálie a dalších evropských zemí.