Vraťte se z Ruska a Běloruska domů, vyzývá ministerstvo zahraničí české občany

Ministerstvo zahraničí vyzvalo české občany v Rusku a Bělorusku, aby se kvůli aktuální situaci vrátili zpět do České republiky. Na tiskové konferenci po jednání krizového štábu ministerstva zahraničí to řekl ministr Jan Lipavský.

Bližší informace zveřejní ministerstvo na svých webových stránkách a rozešle je též skrze cestovatelský systém Drozd.

Český velvyslanec na Ukrajině Radek Matula se vrátil se svým týmem do ČR. Úspěšně byl evakuován také generální konzulát ve Lvově, řekl Lipavský. Matula, který se dnes zúčastnil zasedání krizového štábu i tiskové konference, chce věřit tomu, že se bude moci s týmem do Kyjeva brzy vrátit. S ministerstvem bude diskutovat o variantách pokrytí české přítomnosti v zemi.

Rusko vede válku nejen pozemní, ale i informační. Kreml na nás útočí skrze systematické dezinformační kampaně, které mají za cíl štěpit společnost, vyvolávat nedůvěru v instituce a v demokraticky zvolené vlády. @mzvcr na tyto lži upozorňuje ⬇️ @CT24zive pic.twitter.com/hwZUgPLmdU — MZV ČR (@mzvcr) February 27, 2022

Do Česka se Matula vrátil dnes nad ránem po 76 hodinové cestě z Kyjeva přes Rumunsko, Maďarsko a Slovensko společně s dalšími 40 lidmi. Ačkoli se různé ambasády snažily koordinovat přítomnost na Ukrajině a záležitosti týkající se evakuačních plánů, v nejkritičtější situaci už to nebylo možné. „Některé ambasády promeškaly správný okamžik pro odjezd a zjistily, že jsou v situaci, kdy je lépe přečkat někde v úkrytu,“ uvedl diplomat. Situace na cestách a hraničních přechodech byla čím dál tím komplikovanější.

K potenciálním jednáním mezi Ruskem a Ukrajinou řekl, že by bylo dobré, kdyby vedla především k zastavení agrese a ke konci bombardování civilních objektů včetně školek. Matula si nemyslí, že by hned první jednání přineslo konkrétní výsledek. „Pokud by výsledkem jednání bylo zastavení nebo přerušení bojů a příslib, že budou další kola, pak by to byla výhra,“ dodal.

Lipavský ocenil velké odhodlání Čechů pomáhat Ukrajincům. „Ukrajina v tuto chvíli především žádá pomoc finanční,“ řekl ministr. Odkázal na účty různých neziskových organizací či ukrajinského velvyslanectví v Praze, pokud chtějí lidé přispět.

Co se týče cest automobilem k ukrajinským hranicím, ministr doporučil spíše domluvit se zcela konkrétně s organizací, která na místě již působí. „Snažíme se zabránit tomu, aby i na straně EU nastal na hranicích chaos,“ řekl Lipavský.

Vnímá, že ve společnosti je i napjatá nálada. „V každém z nás ruská agrese vůči Ukrajině nějakým způsobem rezonuje a vyvolává velice silné emoce. Přesto bych chtěl velmi poprosit, aby naše emoce nesměřovaly vůči našim občanům z jiných zemí a hlavně z Ruska. Jde o válku Vladimira Putina, nejde o válku Rusů,“ poznamenal šéf české diplomacie. Ocenil odvahu těch, kteří v Rusku proti válce i přes hrozbu perzekucí a trestů demonstrují.

Německo a další evropské země nedoporučují cestovat do Ruska

Německo dnes doporučilo svým občanům necestovat do Ruska a varovalo před cestami do jihoruských oblastí u hranic s Ukrajinou, kam ruská armáda podnikla invazi. Návštěvu Ruska nedoporučují ani Švédsko s Estonskem.

„Letecká doprava mezi Ruskem a evropskými zeměmi čelí kvůli vzájemné uzavírce vzdušného prostoru a pozastavení leteckého provozu aerolinkami stále větším omezením. Od neděle 27. února platí zákaz vstupu ruských letadel do německého vzdušného prostoru,“ uvedlo německé ministerstvo zahraničí v doporučení necestovat do Ruské federace.

Německo rovněž varovalo své občany, že použití neruských platebních karet je v Rusku nyní velice omezené a že v ruském pohraničí s Ukrajinou platí mimořádný stav, což může mít dopad na veřejný život.

Také Estonsko vyzvalo své občany, aby přehodnotili návštěvu Ruska a aby zvážili návrat do vlasti. Estonsko rovněž nedoporučuje cestovat do ruských a běloruských regionů hraničících s Ukrajinou. Švédské ministerstvo zahraničí také doporučuje občanům této skandinávské země zvážit, zda je za nynější situace nutné do Ruska cestovat.