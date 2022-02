Poslední krok v leteckém provozu: Od půlnoci Česko uzavře vzdušný prostor pro ruská letadla

Česká republika od půlnoci na neděli úplně uzavře vzdušný prostor aerolinkám z Ruska. Dosud směla letadla nad územím ČR přelétat. ČR již o půlnoci z pátku na sobotu zakázalo provoz všech ruských leteckých dopravců na svém území. Omezení se týkala linek, které by létaly na tuzemská letiště. Zároveň Rusko dnes uzavřelo vzdušný prostor pro letecké dopravce z České republiky, Polska a Bulharska.

„Stupňujeme opatření proti ruské agresi na Ukrajině. S platností od půlnoci uzavíráme pro všechna letadla ruských dopravců vzdušný prostor nad ČR. Navazujeme na páteční rozhodnutí, kterým jsme zakázali ruským leteckým společnostem přistávat a vzlétat z našeho území, a na rozhodnutí z půlky týdne, kdy jsme přestali povolovat ruské nepravidelné lety do České republiky,“ uvedl v tiskovém prohlášení ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

V České televizi upozornil, že jde zřejmě o poslední krok v leteckém provozu, protože další možná opatření již ani nejsou k dispozici. „Přestali jsme dávat povolení pro nepravidelné lety, pak jsme zakázali vzlety a přistání pro všechny lety a nyní zavíráme vzdušný prostor,“ dodal.

Na uzavření vzdušného prostoru pro ruská letadla se dohodly Litva, Lotyšsko a Estonsko. Pro ruská letadla se tím značně ztíží přelety do enklávy Kaliningrad, která leží mezi Litvou a Polskem. Rovněž Polsko nebo Bulharsko uzavřely svůj vzdušný prostor pro ruská letadla. Británie hned ve čtvrtek, v den zahájení ruské invaze, s okamžitou platností zakázala strojům ruské letecké společnosti Aeroflot přistávat na svém území. V reakci na to pak Moskva zakázala britským aerolinkám vstup do ruského vzdušného prostoru, který je přitom důležitý pro letecké spojení mezi Evropou a Asií. Rovněž Polsko zavřelo pro ruská letadla svůj vzdušný prostor.

Zároveň Rusko dnes uzavřelo jako odvetu za předchozí kroky vzdušný prostor pro letecké dopravce z České republiky, Polska a Bulharska. „V souvislosti s nikoliv přátelskými rozhodnutími leteckých úřadů Bulharska, Polska a Česka se od 26. února 2022 od 15:00 hodin moskevského času (13:00 SEČ) pro letecké dopravce těchto států a/nebo v nich registrované (společnosti) zavádí omezení letů do míst v Rusku, včetně tranzitních letů přes ruský vzdušný prostor,“ informovala ruská federální agentura pro leteckou dopravu Rosaviacija. „Lety z těchto zemí lze uskutečnit pouze na základě zvláštního povolení vydaného Rosaviacijí nebo ruským ministerstvem zahraničí,“ dodal úřad.

ČSA proto pozastavily lety do a z Moskvy. Nejbližší let se měl uskutečnit v neděli. „Přerušení platí zatím předběžně do 6. března. Obnovení letů ale bude záviset na vývoji situace a otevření ruského vzdušného prostoru,“ řekla ČTK mluvčí dopravce Vladimíra Dufková. Ze stránek ČSA vyplývá, že dnešní let z Prahy do Moskvy po 10:00 se uskutečnil. Stejně tak odletělo letadlo zpět z Moskvy v 15:45 moskevského času. ČSA aktuálně provozují do Ruska pouze lety do Moskvy.

Kupka dále upozornil, že dopravci z ČR neprovozují vlakové spoje do Ruska. „Přímý spoj Praha Moskva už několik let neoperuje,“ uvedl.