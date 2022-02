Aktualizováno: Zelenskyj: Invaze je na hraně genocidy, Ukrajina žaluje Rusko v Haagu

Moskva ještě zintenzivní své útoky na civilní cíle, počínání sousední země je nyní hlavně pomstou, míní Zelenskyj. Oznámil také, že Ukrajina oficiálně podala u Mezinárodního soudního dvora v Haagu na Rusko žalobu. Ukrajina u soudu prokáže, že ruský prezident Vladimir Putin je "hlavní válečný zločinec" 21. století, řekla v ukrajinské televizi generální prokurátorka Iryna Venediktovová.

„Chystají se (Rusové) ještě více bombardovat naše ukrajinská města, chystají se ještě více zabíjet naše děti. To zlo, které postihlo naši zemi, musí být zničeno,“ zdůraznil prezident ve videu (ZDE), který se stále nachází v ruskými vojsky obléhaném Kyjevě.

More from Zelensky. He says what Russia is doing is “terror.”



“What the invaders are doing to Kharkiv, Okhtyrka, Kyiv, Odesa and other cities and towns deserves an international tribunal.” pic.twitter.com/2HQzBbSO78