Česko daruje Ukrajině zbraně a munici za 188 milionů

Česko daruje Ukrajině 30 000 pistolí, 7000 útočných pušek, 3000 kulometů, několik desítek pušek pro odstřelovače a asi milion nábojů. O rozhodnutí vlády dnes na tiskové konferenci informovala ministryně obrany Jana Černochová (ODS) s tím, že zbraně budou přepraveny v řádu hodin.

Přepravu darovaného materiálu v hodnotě asi 188 milionů korun zajistí Česká republika, postará se i o přepravu munice, kterou už česká vláda Ukrajině darovala v lednu a zatím zůstávala na českém území.

Kulomety, samopaly, odstřelovací pušky, pistole a odpovídající munice v hodnotě 188 milionů. Vláda v sobotu schválila další pomoc Ukrajině, která čelí ruskému útoku. MO bezprostředně zajistuje i dopravu na místo, které určí ukrajinská strana. Naše pomoc nekončí.#StandWithUkraine — Jana Černochová (@jana_cernochova) February 26, 2022

Černochová uvedla, že vláda dnes také schválila změnu v podmínkách darování dělostřelecké munice, o kterém rozhodla na konci ledna. Dopravu munice zajistí české ministerstvo obrany, a nikoli ukrajinská strana. Původně bylo podle ní domluveno, že dělostřeleckou munici si Ukrajina převezme na českém území. Uvedla, že koncem ledna, kdy vláda rozhodovala, byla situace jiná a existovala možnost letecké přepravy. „Je mi líto, že to Ukrajina nestihla,“ podotkla.

Přeprava bude podle ministryně zajištěna v řádu hodin, Ukrajinci si materiál převezmou na dohodnutém místě. Podrobnosti nechtěla ministryně sdělovat. „Rozhodně touto pomocí pomoc České republiky, vlády České republiky ani resortu ministerstva nekončí,“ prohlásila. Ministerstvo se podle ní zabývá možností odeslat další pomoc na Ukrajinu.

Ministerstvo v tiskové zprávě upřesnilo, že aktuální dodávka zbraní představuje 30 150 kusů pistolí ráže 9mm vzor 82, 5000 kusů útočných pušek vzor 58 ráže 7,62 mm, půl milionu nábojů NB 7,62-43, 125 000 nábojů NB 7,62-SV 43, 2085 7,65mm samopalů vzor 61 Škorpion a milion nábojů NB 7,65-Browning. Dále jde o 3200 univerzálních kulometů vzor 59 ráže 7,62mm, 12 odstřelovacích pušek Dragunov ráže 7,62 mm, milion nábojů NB 7,62-59 a další milion nábojů NB 7,62-SV 59 a 150 000 nábojů NB 7,62-PZ 59. Dále česká vláda darovala na Ukrajinu i 19 odstřelovacích pušek Falcon ráže 12,7 mm a související materiál nezbytný pro přepravu.

Celková účetní hodnota daru představuje podle ministerstva obrany 188 106 550 korun. Vláda pro tento dar schválila výjimku z podmínky nepotřebnosti tohoto majetku. Současně s tím schválila bezúplatné předání ukrajinské straně. Mluvčí vlády Václav Smolka dnes na dotaz ČTK uvedl, že vláda rozhodovala takzvaně per rollam, aby bylo možné pomoci co nejrychleji.

Nabídku zbraní předložilo i ministerstvo vnitra, s nabídkou se hlásí i městské policie. Ministerstvo zpracovává materiál o kapacitách ubytovacích zařízení, kam by bylo možné umístit uprchlíky. Zároveň se hlásí příslušníci aktivních záloh i vojáci s nabídkou darování krve. „Určitě i poptáváme v našich zdravotnických zařízeních, jestli tam nemají nějaký zbytný vojenský zdravotní materiál,“ řekla Černochová. Na úrovni vlády se podle ní řeší i možnost dodávek benzinu a nafty.

Ministryně rovněž uvedla, že pokud by čeští dobrovolníci chtěli pomáhat na Ukrajině v neziskových nestátních organizacích, které už tam nyní působí, pak jim v tom nic nebrání. Pokud by ale chtěli čeští občané vstoupit do ukrajinské armády, upozorňuje ministerstvo obrany na to, že občan ČR smí vstoupit do ozbrojených sil jiného státu pouze se souhlasem českého prezidenta. Výjimkou je služba v ozbrojených silách členských států NATO. Podmínky upravuje branný zákon.

Řekla také, že Ukrajina Rusům způsobuje značné ztráty. Doufá v to, že k podpoře Ukrajiny se přidají další země a Ukrajina nezůstane sama.