Aktualizováno: Ruský útok na Ukrajinu - den třetí

Česká vláda schválila další pomoc Ukrajině pro boj s ruskou agresí - pošle kulomety, pušky, pistole i munici v hodnotě asi 188 milionů korun, informovala ministryně obrany Jana Černochová. Kyjev má za sebou těžkou noc, ostřelování zasáhlo i bytový dům. Boje pokračují i dnes. Podle zástupkyně vysokého komisaře OSN pro uprchlíky vyhnala válka z Ukrajiny do okolních zemí už přes 120 000 lidí, nejvíce do Polska. Do České republiky přijíždějí z Ukrajiny první uprchlíci.

12:24 Do České republiky přijíždějí první lidé z Ukrajiny, kteří utíkají před válkou. Správa uprchlických zařízení ministerstva vnitra (SUZ) je propojuje s nabídkami ubytování zdarma. Podle mluvčího správy Jana Pirocha jde zatím o jednotlivé případy. „Aktuálně evidujeme asi 1000 nabídek ubytování z celé České republiky. Nabídky registrujeme, třídíme a momentálně jsme propojili několik zájemců s nabídkami na ubytování zdarma,“ uvedl Piroch.

Lidé prchající z Ukrajiny před ruskou okupací mohou podle pátečního vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) do Česka přijet i s pasem bez biometrických parametrů a po příjezdu požádat o povolení k pobytu na čtyři měsíce. S tímto takzvaným vízem ke strpění budou moci také začít pracovat a zajistit si výdělek, nebudou muset čekat na zvláštní pracovní povolení.

11:49 Češi mohou Ukrajině pomoci nabídkou ochranných přileb, neprůstřelných vest či bezpilotních letadel, ale také léků, zdravotnického materiálu či peněz. Na facebooku dnes seznam uvedlo ukrajinské velvyslanectví v ČR. Zveřejnilo také stránky, na kterých mohou Češi hlásit svoji pomoc uprchlíkům s bydlením či dopravou. Nabídek na odvoz z hranic je ale nyní podle webu víc než uprchlíků, kteří potřebují odvézt. Velvyslanec Jevhen Perebyjnis dnes v ČT24 uvedl, že se Ukrajině dostává hodně nabídek Čechů jet na Ukrajinu bojovat, takovou pomoc české zákony nedovolují.

Lidé s auty mohou na internetu nabídnout pomoc s převozem lidí prchajících z Ukrajiny, nabídku termínu a místa s kontaktem zadávají na webové stránce Drive For Refugees (ZDE). Podle aktuální informace na tomto webu je ale nyní na hranicích více lidí, kteří nabízejí odvoz, než uprchlíků, kteří potřebují odvézt. „Nejezděte na vlastní pěst a vyčkejte na zavolání/sms/e-mail konkrétní osoby nebo koordinátora,“ píše se na webu. Velvyslanectví taktéž uvádí web, na kterém je možné nabídnout pomoc uprchlíkům z Ukrajiny s ubytováním (ZDE).

11:40 Britské ministerstvo obrany v sobotu uvedlo, že většina ruských sil zapojených do postupu na ukrajinské hlavní město Kyjev se nyní nachází 30 kilometrů od centra města.

We can confirm the latest developments in Ukraine: pic.twitter.com/HOW8dM5m0b — Ministry of Defence (@DefenceHQ) February 26, 2022

11:08 Podle ukrajinského ministerstva zdravotnictví si už ruský útok vyžádal nejméně 198 mrtvých, včetně tří dětí. Zraněno bylo 1 115 lidí, z toho 33 dětí.

10:47 Polská fotbalová reprezentace nenastoupí kvůli útoku ruských vojsk na Ukrajinu k březnovému utkání play off kvalifikace o postup na mistrovství světa proti Rusku. Na twitteru to oznámil šéf polského svazu (PZPN) Cezary Kulesza.

Koniec ze słowami, czas na czyny! W związku z eskalacją agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać barażowego meczu z rep. Rosji. To jedyna słuszna decyzja. Prowadzimy rozmowy z federacjami i , aby przedstawić FIFA wspólne stanowisko. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) February 26, 2022

O osudu zápasu nyní bude muset rozhodnout mezinárodní federace FIFA. Jednou z možností je kontumace ve prospěch Ruska, které by tak bez boje postoupilo do finále play off. V úvahu vzhledem k aktuální situaci připadá i vyřazení ruského týmu ze soutěže.

Duel Polska s Ruskem patří do „české“ barážové větve a je na programu 24. března. Český tým ve stejný den nastoupí ve Švédsku a vítěz duelu se má o pět dní později o účast na šampionátu v Kataru utkat ve finále s lepším týmem ze zápasu Rusko - Polsko, který by měl výhodu domácího prostředí.

V září se neuskuteční ani Velká cena Ruska formule 1 v Soči. Vedení seriálu mistrovství světa se rozhodlo závod po ruském vojenském útoku na Ukrajinu v této sezoně zrušit. Dva velcí závodníci Sebastian Vettel a Max Verstappen už dopředu avizovali, že se akce nezúčastní.

10:31 Své domovy už opustilo přes 120 tisíc ukrajinských uprchlíků, uvedla zástupkyně vysoké komisařky OSN pro uprchlíky Kelly Clementsová

Vláda schválila další dodávku zbraní pro Ukrajinu, MO zajišťuje dopravu

10:00 Česká vláda schválila další pomoc Ukrajině pro boj s ruskou agresí. Zahrnuje kulomety, samopaly, odstřelovací pušky, pistole a odpovídající munici v hodnotě 188 milionů korun. Ministerstvo obrany bezprostředně zajišťuje dopravu na místo, které určí ukrajinská strana.

Kulomety, samopaly, odstřelovací pušky, pistole a odpovídající munice v hodnotě 188 milionů. Vláda v sobotu schválila další pomoc Ukrajině, která čelí ruskému útoku. MO bezprostředně zajistuje i dopravu na místo, které určí ukrajinská strana. Naše pomoc nekončí.#StandWithUkraine — Jana Černochová (@jana_cernochova) February 26, 2022

„Je to velmi důležitá pomoc,“ řekl v rozhovoru s ČT24 ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis. O pomoci hovořil ráno s náměstkem českého ministerstva obrany a poděkoval české vládě. Pomoc je podle něj koordinována s ukrajinskou ambasádou a ukrajinským ministerstvem obrany. Ocenil přístup Česka, které je podle něj jedním z nejbližších spojenců Ukrajiny a bylo jedním z prvních států, který dodal Ukrajině munici a teď dodává další velmi potřebné věci.

Děkujeme!

Je to naprosto neuvěřitelná pomoc.



Musíme společně zastavit ruského agresora!#StandWithUkriane https://t.co/LDwBbOUjHB — UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) February 26, 2022

Už na konci ledna rozhodla vláda, že Ukrajině daruje dělostřeleckou munici. Jde o 4000 dělostřeleckých granátů ráže 152 milimetrů. Podle ministerstva obrany jde o nejlogičtější řešení, jak vyhovět potřebám ukrajinských sil. V pátek vláda rozhodla, že česká armáda bude moci vyslat až 580 vojáků začleněných do sil velmi rychlé reakce Severoatlantické aliance kamkoli na alianční území.

Česká strana také poskytne 300 milionů korun pro Ukrajince, kteří musí opustit své domovy. Kabinet v pátek schválil i možnost, aby se po českém území pohybovaly ozbrojené síly spojeneckých zemí z NATO. Česko jim poskytne například možnost tankovat na letištích.

Stanice Sky News informovala, že s poskytnutím více zbraní a zdravotnické pomoci Ukrajině souhlasilo 27 zemí, včetně USA a států EU.

08:30 Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba vyzval svět, aby diplomaticky i ekonomicky izoloval Rusko včetně ropného embarga. Do země dorazila kolona kamionů naložených municí a zbraněmi, které Polsko předalo Ukrajině.

Kyjev, dnes ráno. Takhle rusko útočí na obytné čtvrtě. Svět musí to okamžitě zastavit, izolovat zločinecký režim Putina a zničit ruskou ekonomiku. pic.twitter.com/Y3LteSg9Ge — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) February 26, 2022

08:11 Kyjev má za sebou těžkou noc, bojovalo se na příjezdových silnicích, ostřelování zasáhlo i bytový dům. Podle starosty Vitalije Klička utrpěly desítky lidí zranění. Kličko tvrdí, že ve městě nejsou přítomny větší ruské vojenské jednotky, pohybují se v něm však záškodníci.

07:20 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes časně ráno na twitteru zveřejnil další video, na němž sám sebe natočil v ulicích Kyjeva. Snažil se tak vyvrátit nepravdivé informace ze sociálních sítí, že se vzdal.