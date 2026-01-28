Rozkvetla nová láska! Rozvod je zapomenut, slavná pěvkyně celá jen září štěstím
28. 1. 2026 – 9:30 | Magazín | Jana Strážníková
Slavná česká pěvkyně už zapomněla na rozvodové trampoty a našla nové štěstí.
Populární pěvkyně Andrea Kalivodová za sebou nemá úplně lehké období: V prosinci 2024 se po deseti letech manželství rozešla s otcem svých dvou synů Radkem Töglem.
Zásadní životní zlom člověkem samozřejmě zamává a snad žádný konec vztahu není úplně snadný, obzvlášť po tolika letech. Andrea nicméně nemíní trávit zbytek života ve smutku, jak předvedla, když dorazila na Ples jak Brno a vypadala samým štěstím jen vyměněná.
A co je nejlepší: Nejedná se o pouhé zdání! Andrea totiž v rozhovoru s magazínem eXtra přiznala, že má někoho nového.
„Pro mě Ples jako Brno znamená to, že se tady potkávám se svými spolužačkami, to znamená s holkami, které znám od svých šesti let. Vyrůstaly tady se mnou. Takže to jsou ty kořeny,“ prozradila.
Důvod k radosti pak nikterak netajila: „Pomalu už nějaký nový vztah začal. Myslím si, že je to všechno takhle ve správný čas a na správném místě,“ usmívala se.
Kdo je tajemný muž, v jehož náruči našla štěstí, se jí ale moc prozrazovat nechtělo: „Není potřeba nic vykřikovat, ale spíše si soukromí už trošku víc cenit a uchovávat. I když já vždy ve své upřímnosti říkám věci tak, jak je cítím, protože samozřejmě taková jsem. Nepřetvařuji se. Ale tím, že to je všechno v pohodě a v klidu, tak si myslím, že je to tak, jak to má být,“ libovala si.