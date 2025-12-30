Krach vztahu! Slavná modelka měla smutné Vánoce, láska zase nevyšla
30. 12. 2025 – 7:55 | Magazín | Jiří Rilke
Není každý den posvícení a letos to bohužel vyšlo zrovna na Vánoce. Oblíbená modelka je trávila bez partnera.
Úplně sama sice nakonec nezůstala, pořád má vedle sebe děti, ale nevypadá to, že by se půvabná modelka Veronika Kopřivová mohla chlubit zrovna kdovíjakým štěstím v lásce.
V minulosti přitom našla štěstí s několika významnými muži: Čtyři roky například chodila s Jaromírem Jágrem, později pak zase žila s jedním z nových Bachelorů, s Mirkem Dubovickým. Právě s ním má dceru Ellu.
Když se po rozchodu s Dubovickým dala dohromady s podnikatelem Dominikem Vankem, všechno vypadalo na nejlepší cestě: Pár se k sobě mimořádně hodil, zdálo se, že všechno pokračuje v nejlepším pořádku a před rokem a půl spolu dokonce měli dceru Vivien.
Jenže nakonec zase nic.
„Letos nechci přát krásné, dokonalé Vánoce, protože toho je všude kolem plno a vím, jaký tlak to vytváří. Tlak mít se rádi, usmívat se, mít vše krásné nachystané, být pohromadě jako rodina… uf. Já vám přeji Vánoce a svátky, které jsou opravdové. Ať jsou jakékoliv. S blízkými nebo o samotě. I to patří k realitě Vánoc,“ naznačila modelka na Instagramu.
„Ač jsem si s holčičkama udělala 23. 12. hezký Štědrý den, tak to jsou určitým způsobem nejsmutnější Vánoce, co si pamatuji. Plné zvratů, osamocení a prozření, což se vztahuje celkově na poslední měsíce roku,“ dodala. Na skutečný Štědrý den měl totiž dceru zřejmě u sebe Dubovický.
Konec vztahu s Vankem sice Veronika na plná ústa nepotvrdila, podle informací magazínu Super už ale jde o hotovou věc.