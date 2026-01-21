Sbalila ženáče! Nová láska Dominiky Myslivcové má zásadní problém

Dnes je středa 21. ledna 2026., Svátek má Běla
21. 1. 2026 – 10:20 | Magazín | Jana Strážníková

zdroj: Profimedia.cz
Všichni jí přejí pořádného chlapa, pořádný chlap má ale už, zdá se, jinou.

Influencerka a podnikatelka Dominika Myslivcová se po období drobného flirtu s neministrem Filipem Turkem nedávno pochlubila novým vztahem: Na svých sociálních sítích zveřejňovala tajemné a někdy i docela zřejmé náznaky.

Jednou byla na romantické večeři a ve stylovém bokeh se ztrácel její nový milý, jindy zas ukázala jeho potetovanou ruku, kterou láskyplně svírala při lenošení u wellness bazénku.

Tvář a identitu svého milého nicméně skrývala. Což jí samozřejmě nebylo nic platné, vzhledem k tomu, že ji s ním vyfotili už dříve ve Špindlu a podle tetování nebylo pochyb, o koho jde, jak už jsme psali dříve.

Detektivní práce už nicméně není potřeba, protože Dominika si se svou novou láskou vyrazila na slovenský ples Beauty Ball.

„Dominika je velmi zamilovaná a líbí se jí, že má vedle sebe opravdového chlapa,“ cituje magazín Super zdroj z Dominičina okolí.

Opravdový chlap má nicméně háček, jak zjistila redakce magazínu Expres: Tři nezávislé zdroje údajně potvrdily, že se jedná o jistého Jakuba V., který, a teď pozor, je ženatý.

„Manželka o jeho vztahu s Dominikou ví. Dominika sdílela fotky jeho potetované ruky na sítích. Byla to asi trochu provokace směrem k manželce. Kdo Jakuba zná, nejspíše ho na těch fotkách poznal,“ tvrdí zdroj Expresu s tím, že rozvod se ale nejspíš nechystá.

„S Dominikou jsou spolu už několik měsíců,“ dodává jiný zdroj.

Sama Myslivcová na žádost o podrobnosti nereagovala, dodává Expres.

