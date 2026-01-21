Sbalila ženáče! Nová láska Dominiky Myslivcové má zásadní problém
21. 1. 2026 – 10:20 | Magazín | Jana Strážníková
Všichni jí přejí pořádného chlapa, pořádný chlap má ale už, zdá se, jinou.
Influencerka a podnikatelka Dominika Myslivcová se po období drobného flirtu s neministrem Filipem Turkem nedávno pochlubila novým vztahem: Na svých sociálních sítích zveřejňovala tajemné a někdy i docela zřejmé náznaky.
Jednou byla na romantické večeři a ve stylovém bokeh se ztrácel její nový milý, jindy zas ukázala jeho potetovanou ruku, kterou láskyplně svírala při lenošení u wellness bazénku.
Tvář a identitu svého milého nicméně skrývala. Což jí samozřejmě nebylo nic platné, vzhledem k tomu, že ji s ním vyfotili už dříve ve Špindlu a podle tetování nebylo pochyb, o koho jde, jak už jsme psali dříve.
Detektivní práce už nicméně není potřeba, protože Dominika si se svou novou láskou vyrazila na slovenský ples Beauty Ball.
„Dominika je velmi zamilovaná a líbí se jí, že má vedle sebe opravdového chlapa,“ cituje magazín Super zdroj z Dominičina okolí.
Opravdový chlap má nicméně háček, jak zjistila redakce magazínu Expres: Tři nezávislé zdroje údajně potvrdily, že se jedná o jistého Jakuba V., který, a teď pozor, je ženatý.
„Manželka o jeho vztahu s Dominikou ví. Dominika sdílela fotky jeho potetované ruky na sítích. Byla to asi trochu provokace směrem k manželce. Kdo Jakuba zná, nejspíše ho na těch fotkách poznal,“ tvrdí zdroj Expresu s tím, že rozvod se ale nejspíš nechystá.
„S Dominikou jsou spolu už několik měsíců,“ dodává jiný zdroj.
Sama Myslivcová na žádost o podrobnosti nereagovala, dodává Expres.