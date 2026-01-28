Euro se vůči dolaru poprvé od roku 2021 vyšplhalo nad hranici 1,2 USD
28. 1. 2026 – 10:27 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký dolar dál oslabuje a euro se tak poprvé od roku 2021 dostalo nad psychologickou hranici 1,2 USD.
K poklesu dolaru přispívá nejistota ohledně politického vývoje ve Spojených státech a spekulace o možné intervenci na podporu japonského jenu. Kolem 22:00 SEČ si jednotná evropská měna vůči dolaru připisovala zhruba 1,5 procenta a pohybovala se v blízkosti 1,2050 USD.
Dolar podle agentury Reuters tlačí dolů některé politické kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa a obavy o nezávislost americké centrální banky (Fed). Spory mezi republikány a demokraty ohledně financování ministerstva vnitřní bezpečnosti po sobotnímu zastřelení 37letého Alexe Prettiho federálními agenty v americkém státě Minnesota navíc vyvolávají obavy z další dočasné platební neschopnosti federální vlády, tedy takzvaného shutdownu.
Investory znepokojují rovněž Trumpovy kroky v oblasti celní politiky. Americký prezident v noci na dnešek zvýšil cla na dovoz některého zboží z Jižní Koreje. O víkendu pohrozil uvalením 100procentního cla na zboží z Kanady, pokud tato země uzavře obchodní dohodu s Čínou.
Trump by v brzké době rovněž mohl oznámit jméno svého kandidáta na příštího šéfa Fedu. Funkční období nynějšího šéfa Fedu Jeroma Powella končí v květnu. Trump se snaží přimět Fed k výraznějšímu uvolňování měnové politiky a kritizuje Powella za příliš pomalé snižování úroků.
V prosinci Fed snížil základní úrokovou sazbu o 0,25 procentního bodu do pásma 3,50 až 3,75 procenta. Centrální banka loni úroky zredukovala třikrát, a to celkem o 0,75 procentního bodu. Fed bude o nastavení úrokových sazeb znovu rozhodovat ve středu. Finanční trhy předpokládají, že centrální banka tentokrát ponechá sazby beze změny, ale naznačí, že v budoucnosti úroky opět sníží.