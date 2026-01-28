Sabina Pšádová si stojí za svým, expřítele Solfronka prý ještě šetřila: "Rozhodně jsem neřekla všechno"
28. 1. 2026 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke
Vítězka první řady Bacheloru se nehodlá omlouvat za rozebírání ukončeného vztahu.
Nedávno jsme se konečně dozvěděli trochu víc podrobností o rozchodu vítězného páru první řady populární reality show Bachelor: Sabiny Pšádové a Honzy Solfronka.
Sabina totiž dorazila jako host do podcastu Na ostří růže, kde se rozpovídala o vztahové dynamice, o realitě lásky a samozřejmě také o ostře debatovaném rozchodu.
Zmínila například, že zpočátku musela Solfronka zvát na hotel, protože k němu domů pozvánku nedostala. Za hotel navíc musela platit sama, protože bachelor je prý velmi šetřivý.
Dál padla slova i konci vztahu: „Jediná věc, která mě mrzí, je, že Honza neříká pravdu a neříká věci typu, že jsem chtěla 150 procent nebo aby se mi odevzdal. Mně by bylo sympatičtější, kdyby řekl, že mě neměl rád tolik jako já jeho,“ prohlásila mimo jiné Sabina.
Na internetu se pak strhla mela a spousta diváků se jalo Sabinu kritizovat za to, že zbytečně vytahuje rok starou bolest a nepotřebně se opírá o svého expřítele.
Na to se zas obratem rozhodla reagovat Sabina, která zveřejnila video s dalším vysvětlením.
„Nevěděla jsem, jaké otázky mi budou pokládány. Já jen odpovídala. To, že jsem to vytáhla po roce, tak na to vám můžu říct je jednu odpověď: Jsem prostě jen člověk. Nějaké věci jsem držela jen v sobě, byla jsem ticho a tím tichem jsem živila obraz o mně, s nímž se neztotožňuji. Takže jsem se rozhodla postavit sama za sebe,“ říká v novém videu slavná zlatovláska.
„Kdo viděl ten podcast, tak viděl, že jsem se Honzy často zastávala, obhajovala ho a rozhodně jsem neřekla všechno, protože kdybych řekla všechno, tak to vypadá úplně jinak. Koukám, že dnešní internet je zvyklý, že jsou lidi neupřímní, neotevírají se, jsou ticho, ale já taková nejsem. Postavila jsem za to, co cítím já,“ dodala.
