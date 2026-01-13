Dolů a nahoru! Slavná herečka se rozešla a už zase jiskří štěstím: "Nová láska"
13. 1. 2026 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková
Oblíbená herečka potvrdila, že našla štěstí v náručí nového muže.
Oblíbená herečka Simona Lewandowska neměla úplně nejveselejší období: Po loňském nepříjemném rozchodu s hereckým kolegou Goranem Maiellem jí zrovna dvakrát do smíchu nebylo.
Což už ale vůbec neplatí, protože nyní už jiskří hotovým štěstím po boku nového muže. A, světe div se, zase je to herec.
Svého nového vyvoleného vyvedla na premiéru Metody Markovič a nebyla nouze o zamilované pohledy, doteky a sem tam i nějaký ten polibek. Což znamená, že se nepříliš překvapivě jedná o čerstvý vztah.
Její kudrnatý partner je Daniel Toman, herec, který si zatím střihl spíše menší seriálové role například ve Specialistech či Kriminálce Anděl.
Simona v rozhovoru pro magazín Super nic nezastírala a potvrdila, že má nového přítele. Čím ho (krom vzhledu) zaujala? „Myslím, že umím mít nad věcmi nadhled. Občas až trochu moc,“ smála se.
Mezi jejím novým a bývalým přítelem lze samozřejmě nalézt jisté paralely: Ať už kariérní či vzhledové. Sama Simona ale žádnou souvislost nevidí: „Nevím, jestli mám nějaký typ. Třeba je to náhoda,“ usmívala se a závěrem rozhovoru potvrdila, že je šťastná a spokojená.