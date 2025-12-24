Dnes je středa 24. prosince 2025., Svátek má Adam a Eva
24. 12. 2025 – 10:37 | Magazín | Jana Strážníková

Nová láska! Natálka Jirásková se zabouchla do hokejisty
zdroj: Profimedia.cz
Konec samoty, půvabná dcera Ivy Kubelkové má prý po svém boku nového elegána a přichází nový vztah.

Natálie Jirásková, svůdná dcera moderátorky a herečky Ivy Kubelkové, se relativně nedávno po třech letech vztahu rozešla se zpěvákem Adamem Mišíkem. A nevypadalo to, že by si snad hledala někoho nového.

Samota jí, dle vlastních slov, docela vyhovovala. Užívala si, že má víc času pro sebe, že stojí na vlastních nohách a obstarává všechno bez pomoci, a cítila se díky tomu cílevědomě a sebevědomě.

Jenže srdci, jak moc dobře víme, neporučíš. Natálka podle všeho našla štěstí s hokejistou Dalimilem Mikyskou, který hraje extraligu za Karlovy Vary, píše Blesk.

Okolo věci nicméně zatím všichni mlží: Mikyska sám nic nevyvrátil, ale dál se nechtěl vyjadřovat a Kubelková zas hlídá soukromí dcery: „To vám musí říct sama Natálka. Já jako maminka o tom nemůžu nic říkat, je to soukromí mé dcery. Natálka vám může říkat věci o svém soukromí,“ uvedla pro zmíněný magazín.

Pokud se drby potvrdí, znamenalo by to, že se Natálka svým způsobem vlastně vydává v matčiných stopách: Kubelková totiž kdysi byla první přítelkyní Jaromíra Jágra.

