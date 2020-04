Rekordy, které máte šanci překonat. Zkusíte to?

MAGAZÍN VIDEO - Magazín autor: Hana Dubnová

Nejdelší ponor pod vodu, nejrychlejší složení Rubikovy kostky nebo třeba nejdelší vlasy. Jsou rekordy, které jen tak nepokoříte. Guinnessova kniha je ale plná různých bizarních rekordů, pro jejichž překonání v podstatě nic extra umět nemusíte. Stačí si vybrat. Teď je ideální čas nejen na vymyšlení disciplíny, ale i na trénink.

Na rovinu, kromě uznání, dobrého pocitu ze sebe sama, možnosti se chlubit záznamem v "Guinnessovce" a možná krátkého zájmu médií, zapsáním do světové knihy rekordů nic nezískáte. Nečeká vás žádná finanční odměna – tedy pokud třeba nesoupeříte v soutěži pořádané konkrétním sponzorem.

Naopak si budete muset připravit pěknou sumičku na poplatky. Založení nového záznamu stojí od pěti dolarů výš. Pokud ale máte v plánu překonat už stávající, pěkně si připlatíte, a to v řádu stovek dolarů. Nikdo vám také neproplatí náklady, včetně certifikovaných rozhodčí.

Ale pokud se už doma nudíte, vybrali jsme pro vás pár rekordů, které s trochou tréninku a důvtipu není tak složité překonat…

Největší počet triček oblečených na sobě

Létání s příručním zavazadlem je zlo – zvlášť, když se vracíte třeba z nákupního víkendu v Londýně. Pro pár ušetřených deka nebo místa v kufru si leckdo oblékne dvě tři trička na sebe. Jistý Kanaďan Ted Hastings na sebe ale loni 17. února navlékl neuvěřitelných 260 triček. To už je docela kumšt. Ale prý horší než oblékání bylo sehnat trička v takových velikostech, aby na sebe šla vrstvit. To největší bylo 20XL… Díky pozornosti, kterou si vysloužil, se mu podařilo získat peníze na školné pro své dvě děti.

Nejdelší objetí

Tady máte nevýhodu, že musíte přesvědčit minimálně jednu další osobu. Ta možná bude souhlasit, než zjistí, jaký čas je potřeba překonat – nejdelší párové objetí trvalo více než 32 hodin. A nejdelší skupinové objetí – konkrétně čtyř osob, aby nebylo pochyb o definici skupiny – přesně 30 hodin a jednu minutu. Pokud už získáte pro svůj plán parťáka, pořád vás ještě může zradit spoustu věcí – zdraví, únava, těžknutí rukou, nebo třeba akutní potřeba si odskočit…

Nejvíce CD držených na jednom prstu

Máte pořádnou sbírku cédéček, ale jaksi vám už doma chybí přehrávač? Můžete pro ně najít využití při překonávání rekordu. Ital Silvio Sabba 12. července 2015 udržel na ukazováčku pravé ruky věž poskládanou z 247 cédéček. Pokud byste ho chtěli překonat, musíte dodržet přesně jeho styl, mít alespoň o jeden disk víc, ale hlavně začít pořádně posilovat ruce.

Nejvíc vajíček rozklepnutých jednou rukou, počítáno na minutu

Zabere vám příprava omelety pár minut času a ještě lovíte skořápky z hotového jídla? Tak to asi tenhle rekord nebude zrovna pro vás. Američan Ross McCurdy totiž zvládl v červenci 2011 jednou rukou za minutu rozklepnout 32 vajíček. Navíc tak, že mu do připravených nádob nespadl ani kousek skořápky. To už je slušný výkon, byť jako majitel restaurace, co se specializuje na snídaně, měl dost prostoru na trénink.

Nejrychleji snědená kobliha s marmeládou

Když člověka honí mlsná, dokáže v něm kobliha zmizet, ani neví jak. Philip Santoro z amerického San Franciska ji dokázal slupnout za neuvěřitelných 11,41 sekundy, a to s rukama za zády! Během karantény stejně většina lidí doma plení lednice a špajzy, takže s trochou tréninku to možná půjde překonat…

Nejvíc oloupaných a snědených banánů za minutu

Už samo loupání banánu (dohady o tom, která strana je ta pravá, nechme stranou) je o nervy. A i když slupka klouže, není banán se svou konzistencí zrovna věcí, co se příjemně konzumuje na rychlost a počet. Přesto jich dokázal Američan Patrick Bertoletti v lednu 2012 za minutu oloupat a sníst osm.

Nejrychleji vyjedený čokoládový adventní kalendář

Jak jíte čokoládový adventní kalendář? Poctivě den po dni, najednou, nebo třeba čekáte do Mikuláše a pak sníte pět čokoládiček naráz? Tak vězte, že čokoládový adventní kalendář jde vyloupat a sníst celý za jednu minutu a 27,84 sekundy. Zvládl to newyorský youtuber LA Beast.

Největší počet párátek zapíchnutých do vousů

Nejeden muž si nyní pod rouškou pěstuje karanténní plnovous. Pokud se ho nehodláte po jejím sundání zbavit, můžete zkusit překonat Američana Joela Strassera v tom, kolik si do vousů dokážete naráz zapíchnout párátek. Strasser jich tam narval 3500, což mu zabralo více než tři hodiny.

Tak co, vybrali jste si? Nebo raději zkusíte něco vlastního?