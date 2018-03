Jaký vzkaz najdeme v láhvi v roce 2150?

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Před několika dny se objevila zpráva, že jedna australská rodina našla v lednu na pláži vzkaz v láhvi starý 132 let. Představme si, že někdo hodí do moře láhev dnes a že ji někdo najde v roce 2150. Anebo ji už nebude mít kdo najít?

Tonya Illmanová z Perthu našla starou láhev od ginu náhodou letos v lednu na pláži v odlehlé oblasti Západní Austrálie. Zaujala ji nezvyklým tvarem, vzala si ji a doma v ní objevila papírek s tištěným vzkazem, aby nálezce kontaktoval německý konzulát. Později si rodina všimla i vybledlého, ručně připsaného textu s datem 12. června 1886 a jménem lodi Paula.

Co se stalo v roce 1886?

Odborníci následně potvrdili, že se jedná o autentický vzkaz, který byl součástí experimentu německé námořní observatoře ohledně lodních tras. "V německých archivech byl objeven originální deník z lodi Paula a u data byl zápis lodního kapitána, podle nějž byla z paluby lodi shozena do moře láhev. Datum a souřadnice odpovídaly přesně údajům, které byly zapsány ve vzkazu v láhvi," řekl Ross Anderson z oddělení mořské archeologie v Muzeu Západní Austrálie po konzultaci s kolegy z Německa a Nizozemska. Padl tak dosavadní rekord, který podle Guinnessovy knihy činil 108 let - bere-li se v úvahu doba uplynulá mezi posláním vzkazu v láhvi a jeho nalezením.

Co si vlastně máme představit pod datem 12. června 1886? Člověk, který láhev házel do moře, ještě například nemohl navštívit nejkrásnější zámek na světě Neuschwanstein, v New Yorku ještě nebyla zpřístupněna veřejnosti socha Svobody a Eiffelovka se ještě ani nezačala stavět. Německé říši bylo teprve 15 let, u nás byl tou dobou už 38. rokem na trůně "starej Procházka" František Josef I. a dalších 30 let mu ještě zbývalo. Rukopisy královédvorský a zelenohorský byly považovány za pravé, Stevensonův Podivný případ Dr. Jekylla a pana Hydea sotva vyšel, Sigmund Freud si ve Vídni otevřel soukromou praxi a nebyl ještě objeven fluor. Flašku hodili do vody jen měsíc poté, co se začala poprvé prodávat Coca-Cola, a čtvrt roku předtím, než se narodil Jan Masaryk. V té době byl ještě naživu Ferenc Liszt a Ludvíkovi II. Bavorskému zbýval pouhý den života.

Najdou za 132 let svět stejný, jako je dnes?

Přesto lze tvrdit, že rok 1886 formoval do jisté míry i dnešek. V uvedeném roce byly totiž přihlášeny patenty nejen na Coca-Colu, ale i na Maggi, suchý článek nebo děrovačku. V USA vynalezli myčku na nádobí, Karl Benz získal patent na první benzínový automobil, Heinrich Hertz prokázal existenci elektromagnetických vln, v Rakousku otevřela Raiffeisenka první banku a poprvé byl použit sexuologický termín "masochismus".

Předpokládejme, že dnes někdo hodí do moře láhev se vzkazem a někdo ji najde za 132 let. Co vlastně letošní rok přinesl a co ještě přinese? A přinese vůbec něco, co by stálo za zaznamenání? A kdo vzkaz najde? Jisté je jen to, že to nebude nikdo z nás.

Jak bude vypadat svět v roce 2150? Budou ještě existovat auta? A pokud ano, budou jezdit na benzín? Nebude popíjení Coca-Coly zakázané? Bude ještě vysílat rozhlas? Bude ještě stát zámek Neuschwanstein, socha Svobody a Eiffelovka? A nebude západní pobřeží Austrálie dávno pod vodou? Anebo dokonce celá Austrálie? A bude vůbec na světě někdo, kdo láhev bude moci najít?

Jistotu máme snad jen jednu. Jestli nic jiného nebude, láhev ano. Pokud se samozřejmě neroztříští někde o skaliska nebo si na něm nesmlsne nějaký živočich. Zatímco vajgl a plechovka se rozloží za patnáct let a pet láhev za sto, u skla to trvá tisíce roků - a možná se nerozloží nikdy. Takže pokud máme potřebu něco sdělit těm, kdo (snad) za 132 let přijdou po nás, neváhejme a napišme jim. Ať tu po nás zbude něco, co třeba jednou někomu udělá radost.