Nezaměstnaná dcera Karla Gotta živoří na dávkách: "Je to trošku trapné"

Nejstarší dcera Karla Gotta si nemůže zrovna vyskakovat. Finsko se ale na druhou stranu vůbec nestará špatně.

Dominika Gottová se čas od času objevuje v médiích a určitě by i ona sama přivítala, kdyby to konečně také jednou bylo v trochu lepším světle a ne proto, aby se psalo, jakým novým těžkostem musí čelit. Jenže... co se dá dělat? V poslední době totiž neměla moc štěstí, s partnerem Timem Tolkkim musí řešit finanční problémy, do toho se ještě začalo ozývat Timovo duševní zdraví a cesta ven je k nenalezení.

Dominka poskytla dlouhý a zevrubný rozhovor redaktorům eXtra.cz, během nějž prozradila celou řadu podrobností z rodinného i finančního života. A není se upřímně až tak moc čím chlubit: Pár nemá peníze a slibovaná záchrana v podobě výdělku z Timova jihoamerického turné nepřijde, protože Timo prodělal psychotický záchvat a musel zůstat doma.

Dominika je přitom nezaměstnaná a závislá na tom, co vydělá manžel, respektive co nabídne Finsko, protože ve Skandinávii se lidé nenechávají umřít hlady. Pár měsíčně potřebuje 1500 eur (tedy zhruba 40 tisíc korun), což pokryjí sociální dávky.

Proč nepracuje? Prý už je na to moc stará – což vzhledem k tomu, že jí je 51 let, zní přeci jen trošičku zvláštně: „Najít práci je v určitém věku velmi těžké. Věková diskriminace. Nevím, jak to chodí v kancelářích, ale jako servírka po padesátce už nemám šanci,“ postěžovala si.

„Dá se říct, že jsme závislí na pomoci od státu,“ přiznala Dominika. Manžela ale prý zároveň štve, když se o tom píše, protože "Je to trošku trapné."

„Tady je to běžné. Bydlí tady spousta cizinců, kteří tu nepracují a vyžijí,“ chválí Dominika finský sociální systém. Možná by to ale neměla říkat až tak nahlas, aby se to moc nerozkřiklo.