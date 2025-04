Tajná veselka: Vnučka legendárního režiséra se vdala, celý rok o tom nikdo nevěděl

Svatba jen pro nejbližší a nikdo další nemusí vědět nic. Vnučka oscarového režiséra si ji nechala pro sebe celý dlouhý rok.

Některé prominentní figury českého veřejného a mediálního prostoru si vyloženě užívají, když mohou svou veselkou přitáhnout pozornost. Některé dokonce prodávají exkluzivní práva na svou svatbu konkrétním magazínům. A na opačném pólu najdeme osobnosti, které vnímají svatbu jako událost mezi dvěma lidmi a po žádném davu čumilů zkrátka netouží.

Patři mezi ně i oblíbená herečka Antonie Formanová (nyní už vlastně Martinec Formanová), vnučka Miloše Formana – ten jistě nepotřebuje zdlouhavého představování.

Antonie se v absolutní tichosti a bez sebemenšího vzruchu provdala za režiséra Adama Martince. Svatba proběhla už loni v létě a trochu podrobností se dostává na veřejnost až nyní. Klobouk dolů, že se událost podařilo tak dlouho tutlat.

„Je to pro mne intimní téma. Svatba je pro rodinu, přátele, je to den o těch dvou. Nemám potřebu sdílet to na veřejnosti. Šaty jsem měla od své úžasné a talentované návrhářky, mojí kamarádky Alex. Chtěla jsem šaty, abych v nich byla v pohodě a zároveň je unosit i potom. To se povedlo a jsem na to vděčná,“ prozradila Antonie v pořadu Českého rozhlasu.

Šperkařská firma, u které si Antonie s mužem navrhli prsteny, se pochlubila několika snímky, jak si všiml deník Blesk. Následovalo i pár fotek ze samotné svatby.

Tak ať to vydrží.