Podívejte se na rekordní seskok šíleného parašutisty

Švýcarský parašutista Marc Hauser se jen tak něčeho nezalekne. Problém mu nedělá ani seskok z více než sedmi kilometrů nad zemí a následný let s větrem o síle hurikánu. Podívejte se na video s jeho skokem, kterým se dostal do Guinnessovy knihy rekordů.

Někdy by o téměř padesátiletém Švýcarovi Marcu Hauserovi jistě řekl, že je to pořádný šílenec. Tento profesionální parašutista se totiž nadšeně hrne do těch nejextrémnějších věcí, které před ním ještě žádný jiný živý člověk nezkusil.

Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal jako první osoba, která provedla seskok s padákem přímo do tryskového proudění - tedy do proudění vzduchu v atmosféře ze západu na východ, které se pohybuje běžně kolem rychlosti 100 km/h, v krajních případech může ale dosáhnout až 700 km/h.

Hauser pochopitelně není takový blázen, jak se může na první pohled zdát, takže jeho pokusu předcházely měsíce poctivých příprav, experimentů a výpočtů.

Je třeba myslet například na to, že ve výšce, ze které parašutista skákal, se teploty pohybují až kolem mínus čtyřiceti stupňů. Tomu pochopitelně bylo třeba předem přizpůsobit všechno vybavení, které jinak mohlo během riskantního kousku selhat, což se pochopitelně pro Švýcara mohlo stát osudným.

Jak Hauserův skok z horkovzdušného balónu z výšky kolem 7 400 metrů do větru o síle přibližně 400 km/h přesně probíhal se můžete podívat v přiloženém videu.