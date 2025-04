Slavná zpěvačka má život plný tragédií, ale nevzdává se. Sílu pokračovat jí dává jediná věc

Běžného člověka by takový příval pohrom zlomil, Magda ale zpívá dál.

Muzikálová zpěvačka Magda Malá si přišla popovídat do pořadu eXtra Host magazínu eXtra.cz a prozradila něco málo o bolesti, která ji pronásleduje vlastně celý život. A když člověk poslouchá její pohnutý příběh, nelze se ubránit lítosti. Byla to totiž rána za ránou.

První dotek temnoty přišel už v dětství: Otec spáchal sebevraždu, bylo mu v tu dobu pouhých 40 let. Vzápětí odešla i maminka, prohrála boj s rakovinou – a to v den, kdy měla dcera premiéru muzikálu Dracula. Chyba doktora při banální operaci pak zabila i její sestru, taxikář přejel a zabil synovce a jako by toho snad už nebylo dost, bratra tragicky srazil vlak, když si chtěl zkrátit cestu přes koleje.

Po takovém životě už by mnozí neměli ani sílu ráno vstát z postele a upřímně, nebylo by se čemu divit. Magda ale zpívá dál, protože je to totiž právě tvorba, která jí do jisté míry pomáhá se vyrovnat s přívalem tragédií. Kdo kdy zkusil cokoliv tvořit, musí přiznat, že emoce do kreativity ventilovat opravdu jde: „My umělci máme výhodu i nevýhodu v tom, že se můžeme ponořit do těch písniček a víc to prožijeme. Přes ně si dokážu z některých bolestí ulevit, protože se vyzpívám.“

Sílu pokračovat dál jí dává právě zpěv a hudba: „Ten život jsem dostala a nevezmu si ho jako můj táta. Možná jsem vděčná, že zpívám, protože díky tomu to dávám a mám sílu to ještě dávat, protože to bylo opravdu hrozný,“ zamyslela se.

„Věřím na anděly a věřím, že jsou tady s námi. Že mi prostě pomáhají a já zase pomáhám jiným lidem, protože jsem dost citlivý člověk, a když někde někomu někdo ubližuje nebo něco, tak za každou cenu bojuju.“