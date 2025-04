Anička Slováčková zemřela: Všichni doufali, ale zázrak nepřišel

Rvala se z celého srdce, ale nestačilo to. Teď už je jí líp.

Některé zprávy se opravdu nepíšou dobře. A u některých by dal člověk dost za to, aby je vůbec psát nemusel. Což je případ i téhle. Bojovala, válčila, ale zázrak nevybojovala. Talentovaná a milovaná zpěvačka Anička Slováčková opustila tento svět: V pouhých 29 letech podlehla rakovině.

S nemocí válčila dvakrát – poprvé porazila rakovinu prsu, jenže v roce 2023 se nemoc vrátila do plic. „Nemám jinou možnost než věřit, že to zvládnu i tentokrát,“ doufala tehdy. Osud jí ale nepřál.

Zdraví se rapidně zhoršovalo a Anička už před rokem věděla, že na tom je zle a že tu nemusí pobýt už moc dlouho. Nezabránilo jí to však ve snaze se rvát a bojovat a utrhnout pro sebe co nejvíc času mezi svými blízkými navíc. Síla ale nakonec došla. Otec Felix Slováček s ní byl oddaně až do posledních momentů. Ostatně to byl právě on, kdo první potvrdil krutou novinu.

„Přitom už dost dlouho před minulými prázdninami mi Anička řekla, že ji doktoři připravili na nejhorší. Nechtěli stanovovat nějaké termíny, ale dali jasně najevo, že to prostě bohužel musí přijít, že je to neodvratné. A že se to může stát prakticky kdykoli,“ prozradil blízký kamarád zpěvačky magazinu eXtra.cz.

A i s tímhle hrozivým, ničivým věděním, i s touhle dusivou zhoubou, která se vznášela ve vzduchu, se Anička dokázala smát a vítat první paprsky jarního slunce. Nelze než smeknout.