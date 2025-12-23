Recept na bramborový salát od Dany Medřické: U Vydry a Bouškové nesmí na Vánoce chybět
23. 12. 2025 – 9:53 | Magazín | BS
Herecká legenda byla mimo jiné také skvělou kuchařkou a její salát se stal každoroční stálicí.
Veleslavná česká herečka Dana Medřická se v užším kruhu známých a přátel proslavila nejen jako hvězda filmů, ale také jako skvělá kuchařka. Kdo měl tu čest, potvrzuje, že se po jejích jídlech vždycky jen zaprášilo.
„Znala jsem ji dobře, ale pouze jako kolegyni. Měla jsem to štěstí, že jsem s ní hrála ve Stavovském divadle ve hře Nasredin a v televizní inscenaci Vlny nad námi, kde jsem hrála její snachu. Bohužel jsem ji jako tchýni nezažila,“ uvedla Jana Boušková, která žije se synem Medřické, Václavem Vydrou.
Manželství uzavřeli až v roce 2006, tedy dávno poté, co už Medřická nebyla mezi námi (zemřela v roce 1983). Její kulinářské umění ale nezmizelo a prostřednictvím receptů vzkvétá dál.
Vydra s ženou nedají dopustit například na maminčin bramborový salát, kterému dodávají šmrnc a svěžest přidaná jablka.
Zkusíte ho také?
Recept:
4 kg brambor
1 cibule
1 konzerva hrášku
0,5 kg mrkve
0,5 kg petržele
1 sklenice sterilované zeleniny nebo okurek
1 sklenice majonézy (pokud si uděláte vlastní, bude výsledek ještě lepší)
2 jablka
sůl, pepř
Brambory uvařte ve slupce, nechte vychladnout, nakrájejte. Ve slané vodě uvařte mrkev a petržel (fajnšmekři přidají i celer) a společně se sterilovanou zeleninou přidejte k bramborám. Dosypte hrášek.
Přidejte nadrobno nakrájená oloupaná jablka, promíchejte a dochuťte dle potřeby – krom soli a pepře je možno využít i lák z okurek nebo ocet. Nechte odležet přes noc.