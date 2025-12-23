Firma chystá auto, které umí létat nad kolonami, má tisíce předobjednávek
23. 12. 2025 – 9:33 | Zpravodajství | Alex Vávra
Létající auto, které odstartuje přímo z ulice a přeletí dopravní kolony, už není jen vizí sci-fi filmů. Americká firma Alef Aeronautics zahájila výrobu Modelu A Ultralight a slibuje, že osobní dopravu posune doslova do vzduchu – i když zatím jen pro hrstku velmi bohatých průkopníků.
Nebe přestává být pro auta konečnou hranicí. Americký startup Alef Aeronautics po téměř deseti letech vývoje rozjíždí výrobu stroje, který ještě donedávna působil jako čisté sci-fi. Model A Ultralight má ambici stát se prvním skutečně funkčním létajícím automobilem, který zvládne jak silnici, tak vzduch. První kusy by se k vybraným zákazníkům měly dostat na začátku roku 2026.
Alef byl založen v roce 2015 a od počátku jde proti proudu. Zatímco jiné automobilky a technologické firmy sní o vzdušných taxících připomínajících vrtulníky bez ocasní vrtule, Alef chce auto, které zaparkujete před domem, odjedete s ním po silnici a v případě potřeby prostě vzlétnete. Bez ranvejí, bez heliportů, bez infrastruktury navíc. Cílem je obejít městské kolony tím nejradikálnějším způsobem – shora.
Auto, které se ve vzduchu otočí na bok
Model A Ultralight je plně elektrické vozidlo typu eVTOL. Po silnici jezdí díky elektromotorům umístěným přímo v kolech. Pro let slouží osm samostatných rotorů, které se mohou nezávisle roztáčet různou rychlostí. Právě tato kombinace umožňuje vertikální vzlet, stabilní visení i pohyb do stran.
Největší zvláštností je ale přechod do dopředného letu. Jakmile se vozidlo odlepí od země, nakloní se na bok. Pravá a levá strana karoserie se tím promění v horní a spodní křídlo dvouplošníku. Kabina se současně samostatně otočí, aby posádka zůstala sedět vzpřímeně a dívala se dopředu. Výsledkem je stroj, který vypadá spíš jako dron v karoserii auta, ale chová se jako kombinace automobilu a letadla.
Dojezd po silnici má činit zhruba 350 kilometrů, ve vzduchu přibližně 180 kilometrů. Pro běžný provoz na silnici má být Model A certifikován jako nízkorychlostní vozidlo s maximální rychlostí kolem 40 km/h. Nejde tedy o náhradu klasického auta, ale o doplněk, který má řešit hlavně problém času a dopravy ve městech.
Od prototypu k miliardovým předobjednávkám
První prototyp Alef ukázal už před téměř deseti lety. V roce 2022 následovalo oficiální představení Modelu A a letos v únoru firma zveřejnila záběry z testovacího letu, při němž vozidlo vertikálně vzlétlo a přeletělo běžný silniční provoz. Právě toto video vyvolalo silné reakce – od nadšení až po posměšné poznámky, že jde jen o přerostlý dron s plastovou karoserií.
Navzdory skepsi části veřejnosti má Alef důvod k optimismu. Firma uvádí, že už nasbírala zhruba 3 500 předobjednávek. Cena jednoho vozu se pohybuje okolo 300 tisíc dolarů, což v přepočtu znamená přibližně 6,9 milionu korun. Celková hodnota předobjednávek tak podle společnosti dosahuje zhruba 23 miliard korun.
Výroba probíhá v Kalifornii, v závodě v Silicon Valley, a každý kus vzniká několik měsíců. Zatím se počítá jen s omezeným počtem vozů určených pro pečlivě vybrané zákazníky. Ti projdou školením, budou pod dohledem výrobce a jejich zkušenosti poslouží jako klíčový test před případnou sériovou výrobou.
Pokud vše dopadne podle plánu, mohl by Model A otevřít úplně novou kapitolu osobní dopravy. Možná ještě dlouho neuvidíme létající auta běžně nad dálnicemi, ale poprvé to nevypadá jako vzdálená fantazie. Spíš jako drahá, hlučná a trochu podivná realita, která právě startuje.