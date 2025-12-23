Sýčkové se rozhodli emigrovat, do Evropy nasedli na luxusní loď
23. 12. 2025 – 10:10 | Zpravodajství | Alex Vávra
Dva králičí sýčci se omylem dostali na palubu luxusní výletní lodi v Miami a místo krátkého letu nad městem absolvovali nečekanou plavbu přes Atlantik. Příběh drobných ptáků, kteří přežili oceánskou cestu, karanténu ve Španělsku i návrat domů, ukazuje, jak snadno se divoká příroda může ocitnout v úplně cizím světě.
Neplánovaná dovolená, jakou si neobjednáte ani v cestovce. Dva králičí sýčci se z ničeho nic ocitli na palubě luxusní výletní lodi, která místo krátké projížďky po pobřeží vyrazila rovnou přes Atlantik. Zatímco tisíce cestujících si užívaly bary, bazény a tropické slunce, nenápadná ptačí dvojice bojovala o přežití v kovovém světě, který se jen vzdáleně podobal jejich přirozenému domovu.
Ptáci se na loď Allure of the Seas společnosti Royal Caribbean International dostali ještě v Miami. Pravděpodobně hledali klidné místo v chaotickém prostředí přístavu plného betonu, hluku a pohybu. Místo mělké nory v zemi ale našli zelenou oázu vysoko nad hladinou oceánu. A než si toho kdokoliv všiml, loď byla dávno na cestě do Evropy.
Zelený park uprostřed oceánu
Sýčci se usadili v lodní zóně Central Park, otevřeném prostoru plném stromů, keřů a tisíců rostlin. Právě tahle část lodi připomínající městský park jim zřejmě poskytla pocit bezpečí. Postupně se ale objevovali i jinde, u minigolfového hřiště, v soláriu nebo na zábradlích v horních patrech. Cestující si drobných ptáků všimli až během plavby a brzy se z nich stala tichá atrakce, kterou si lidé fotili a sdíleli na sociálních sítích.
Pro posádku šlo o nečekaný problém. Králičí sýčci jsou na Floridě považováni za ohrožený druh a nebylo možné je jednoduše ignorovat. Navíc se pohybovali v prostředí, které pro ně nebylo stavěné. Kovové paluby, otevřené moře a nedostatek přirozené potravy představovaly vážné riziko. Po několika dnech se posádka rozhodla ptáky odchytit. Nebylo to jednoduché, jeden ze sýčků dokonce dokázal uniknout a na chvíli se vrátit zpět do zelené části lodi. Nakonec se ale oba dostali do bezpečí a po zbytek plavby byli krmeni a napájeni podle doporučení odborníků.
Po zakotvení ve Španělsku byli ptáci převezeni do záchranného centra CITES ve městě Murcia, kde strávili měsíce v karanténě. Šlo o nutný krok, aby mohli být později bezpečně vráceni zpět do Spojených států.
Když sýček nastoupí na špatnou loď
Příběh z Allure of the Seas přitom není ojedinělý. Už dříve se králičí sýčci objevili na dalších výletních lodích vyplouvajících z Miami. V roce 2023 strávil jeden z nich nejméně dva týdny na palubě Symphony of the Seas, kde se stal doslova lodní celebritou. Sedával na nouzových značkách, schovával se v květináčích a z výšky pozoroval dění na palubě. Jeho odchyt byl závodem s časem, protože loď měla jen krátkou pauzu mezi jednotlivými plavbami. Nakonec se podařil až na balkoně ve vysokém patře, díky spolupráci biologa a posádky.
Také tento sýček skončil v záchranném centru, kde se ukázalo, že je výrazně vyhublý. Přesto měl štěstí a po zotavení se mohl vrátit do přírody jen několik desítek kilometrů od místa, odkud jeho neplánovaná plavba začala. Podobný případ se stal už v roce 2010 na lodi Oasis of the Seas, kde byl sýček nalezen při kotvení ve Fort Lauderdale a bez komplikací vypuštěn.
Odborníci se shodují, že moderní výletní lodě s rozsáhlými zelenými plochami mohou ptáky lákat. Z výšky vypadají jako bezpečné útočiště uprostřed města, jenže po vyplutí se z nich stává past. Pro zvíře zvyklé na otevřenou krajinu a život v norách je oceánská plavba extrémní zkouškou.
Dva sýčci, kteří se letos vydali z Miami až do Španělska, se brzy vrátí zpět domů letecky. Po vyšetření a aklimatizaci budou vypuštěni do městského prostředí, které dobře znají. Jejich příběh ale zůstane připomínkou toho, že i v pečlivě řízeném světě luxusních plaveb se občas objeví černý pasažér, který si cestu přes oceán rozhodně nevybral. A že hranice mezi lidskou civilizací a divokou přírodou je někdy tenčí, než by se mohlo zdát.