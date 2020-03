Proč muzika v restauracích tolik řve? Je to obchodní trik!

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

V restauracích a nákupních centrech leckdy není kvůli hlasitě puštěné muzice (případně něčeho na ten způsob) slyšet vlastního slova. To ovšem není rozmar personálu, ale cílená strategie.

Cílem řvoucí hudby samozřejmě není jít zákazníkům na nervy a snažit se je co nejrychleji vyštípat z lokálu. Naopak – čím déle zůstanou, tím lépe pro kšeft. Vždyť proto také v obchodech a restauracích málokdy bývají hodiny, které jsou jinak takřka na každém rohu. Hlasitá hudba má navíc navodit atmosféru, které prezentuje vlastní značku a donutí lidi nakupovat či konzumovat určitý druh zboží. Experti v této souvislosti hovoří o tak zvaném senzorickém marketingu.

Vědci z Floridy například přišli na to, že hlasitá hudba v restauraci způsobuje stres, a ten zase zvyšuje chuť na tučnou stravu. V barech zase řvoucí muzika nutí hosty více vypít. Není tedy náhoda, když v baru pořádně ohulí volume. O všudypřítomných koledách a podobných kalamajkách v nákupních centrech, které v předvánoční době poňoukají k nákupům, snad mluvit netřeba.

Podle nedávného průzkumu britského portálu Bookatable polovina lidí vítá tichou muziku v pozadí, která se hodí k atmosféře a která neruší při normálním hovoru. Spoustě dotázaných ale jde randál v restauracích spíš na nervy. Což samozřejmě nesouvisí jen s muzikou, ale i s hlasitým hovorem u sousedních stolů, vyzváněním mobilů nebo řevem dětí.

Koneckonců – pokud se někomu hlasitá hudba v obchodech či pohostinství nelíbí, může se klidně sebrat a jít pryč. Pořád bude dost těch, kdo zůstanou a budou si ládovat nákupní vozíky či pupky. A vypnout hudbu úplně? To také není alternativa. Kdyby bylo v restauraci naprosté ticho, nemohl by se člověk zbavit pocitu, že jej odvedle někdo poslouchá. A v supermarketech by odevšad znělo jen drnčení nákupních vozíků a pípání pokladen. Taky žádná hitparáda!